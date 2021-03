Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung plant, in diesem Frühjahr eine Presseveranstaltung abzuhalten. Damit ist es die zweite Veranstaltung im Jahr 2021. Das Unternehmen hat angekündigt, dass die nächste Veranstaltung am 17. März 2021 um 10 Uhr ET / 7 Uhr PT stattfinden wird. Die Einladung nennt sie ausdrücklich „Galaxy Awesome Unverpackt".

Angesichts der Tatsache, dass die Galaxy A-Serie in den letzten Wochen wiederholt durchgesickert ist, zusammen mit dem "fantastischen" Event-Thema, kann man erwarten, dass die Galaxy A52 und A72 auf den Markt kommen. Da es sich jedoch um Mid-Ranger handelt, ist eine ganze Veranstaltung, die ihnen gewidmet ist, seltsam. Es sieht so aus, als würde das A52 5G monatliche Sicherheitsupdates erhalten, was normalerweise nur für High-End-Telefone gilt. Vielleicht möchte Samsung, dass wir sie ernst nehmen.

Samsung hat Berichten zufolge Anfang dieser Woche ein Live-Stream-Video für sein Ereignis "Unpacked March" aufgelistet, wodurch versehentlich bekannt gegeben wurde, dass die Telefone am 17. März 2021 gestartet werden. Samsung hat das Video angeblich entfernt, sobald die Informationen veröffentlicht wurden. Auf jeden Fall wussten wir, dass die Veranstaltung kommen würde.

Das Galaxy A52 und das Galaxy A72 werden voraussichtlich sowohl in 4G LTE- als auch in 5G-Versionen erhältlich sein. Die 4G-Varianten bieten eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und die 5G-Modelle eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Das Galaxy A52 verfügt möglicherweise über ein 6,5-Zoll-Super-AMOLED-Infinity-O-Display, während das Galaxy A72 über ein 6,7-Zoll-Super-AMOLED-Infinity-O-Display verfügen sollte. Beide werden Gorilla Glass 5 tragen.

Sie können Fingerabdruckleser auf dem Display, den Snapdragon 720G für die 4G-Varianten, den Snapdragon 750G für die 5G-Varianten, 6 GB / 8 GB RAM und 128 GB / 256 GB internen Speicher, die IP67-Zertifizierung für Staub- und Wasserbeständigkeit sowie Android 11 erwarten. A 4.500 mAh Der Akku sollte sich auf dem Galaxy A52 befinden, während das Galaxy A72 über einen 5.000-mAh-Akku verfügen sollte. Beide haben 25W Schnellladung.

In Bezug auf Kameras wird angenommen, dass die Telefone über Quad-Kamera-Setups und 32-Megapixel-Selfie-Kameras verfügen. Um zu sehen, wie diese Telefone enthüllt und alle diese Spezifikationen selbst bestätigt werden, schalten Sie den YouTube-Kanal von Samsung ein.

Schreiben von Maggie Tillman.