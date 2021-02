Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist kein Geheimnis, dass Samsung mit AMD zusammenarbeitet, um die Grafikleistung seiner Geräte zu verbessern. Nach einer Partnerschaft im Jahr 2019 haben Samsung-Fans geduldig auf weitere Neuigkeiten über das Ergebnis gewartet.

Auf der CES 2021 gab uns Samsung etwas Festes : die Bestätigung, dass eine mobile GPU der nächsten Generation mit AMD entwickelt wurde und dass sie im "nächsten Flaggschiff" erscheinen würde.

Angesichts der Einführung des Galaxy S21 wird das nächste logische Flaggschiff - und von vielen als der wahre Schwerpunkt der Bemühungen von Samsung im Jahr 2021 angesehen - das nächste Faltgerät sein, das als Galaxy Z Fold 3 bezeichnet wird .

Ein zuverlässiger Leaker von Samsung-Informationen hat vorgeschlagen, dass es im Juni ein Schaufenster der Samsung-AMD-GPU geben wird.

Samsung wird voraussichtlich im Juni die Samsung × AMD-GPU veröffentlichen, um neue Technologien und Spezifikationen vorzustellen. Um die GPU jedoch freizugeben, muss der Prozessor warten. - Eisuniversum (@UniverseIce) 23. Februar 2021

Interessant ist hier, dass UniverseIce weiter sagt, dass dies nur die GPU sein wird, nicht die CPU-Seite des Pakets.

Dieselbe Quelle hat zuvor vorgeschlagen, dass die AMD-Partnerschaft zu den Exynos 9855 und Exynos 9925 führen wird, die für die Stromversorgung von Geräten in den Jahren 2022 und 2023 entwickelt wurden.

Angesichts der Kommentare von Samsung zu diesem Thema in seinem "nächsten Flaggschiff" scheint es, dass wir diese AMD-GPU früher als 2022 in einem Gerät sehen werden.

Das Galaxy Z Fold 3 wird voraussichtlich im August oder September 2021 auf den Markt kommen, wenn Samsung sich an frühere Zeitpläne hält - vielleicht im Juli 2021, wenn Samsung es wie beim Start des Galaxy S21 vorantreibt.

Wie aus der Quelle hervorgeht, ist die Veröffentlichung im Juni möglicherweise nur ein Beispiel für die grafische Leistung der neuen Hardware, wahrscheinlich bei einem Samsung Exynos-Ereignis, das als Vorläufer eines größeren Galaxy Unpacked-Startereignisses für neue Faltgeräte ausgeführt wird.

Was Samsung sonst noch an seiner Exynos-Hardware gegenüber dem Exynos 2100 ändern könnte, das seinen Weg in das Galaxy S21 gefunden hat, wissen wir nicht - wir vermuten, dass es weitgehend dasselbe sein wird, aber mit verbesserter grafischer Leistungsfähigkeit den Vorteil des AMD-Brandings, und großes Interesse an Exynos-Hardware von Dritten.

Wie die Quelle sagt, ist dies "vorläufig geplant" und wir können uns nichts vorläufigeres vorstellen als den Mobile World Congress Barcelona , der vom 28. Juni bis 1. Juli 2021 geplant ist und gut zu den von Samsung gemeldeten Plänen passt.

Schreiben von Chris Hall.