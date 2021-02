Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Samsung Galaxy S21-Serie ist noch nicht lange in den Regalen, aber es kursieren bereits Gerüchte über die Galaxy S21 Fan Edition oder das Galaxy S21 FE.

Das Galaxy S21 FE würde dem exzellenten Galaxy S20 FE nachfolgen, wenn es ankommt, und wahrscheinlich erneut den Sweet Spot zwischen Preis und Ausstattung erreichen. Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Später in diesem Jahr

Billiger als das Galaxy S21

Das Samsung Galaxy S20 Fan Edition-Modell wurde im September 2020 vorgestellt und im Oktober 2020 verfügbar gemacht. Es wird behauptet, dass ein Samsung-Gerät mit der Modellnummer SM-G990B in Arbeit ist, bei dem es sich wahrscheinlich um das Galaxy S21 FE handelt es würde in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 starten.

Da die Galaxy S21-Serie früher als die Galaxy S20-Serie auf den Markt kommt, kommt das Galaxy S21 FE möglicherweise auch etwas früher als sein Vorgänger an, aber wir würden es noch nicht vor Ende des Sommers 2021 erwarten.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass das Galaxy S21 FE unter dem Galaxy S21 liegt . Das Galaxy S20 FE startet in Großbritannien bei 599 GBP für das 4G-Modell - es ist in den USA nicht erhältlich -, wobei das 5G-Modell in Großbritannien 599 GBP und in den USA 599 USD kostet. Wir würden also einen ähnlichen Standard für das 4G-Modell erwarten Galaxy S21 FE.

SQUIRREL_3491297

Ähnlich wie bei der Galaxy S21-Serie

Plastik

IP68-Bewertung wahrscheinlich

Das Samsung Galaxy S20 FE hatte ein ähnliches Design wie die Galaxy S20-Serie , nahm jedoch einige Änderungen vor, um den Preis zu senken, z. B. eine Kunststoffrückseite anstelle von Glas.

Wir würden erwarten, dass das Galaxy S21 FE dasselbe tut, jedoch mit einem ähnlichen Design wie das Galaxy S21 und S21 +. Gerüchten zufolge wird es in den Farben Grau / Silber, Rosa, Violett und Weiß erhältlich sein. Es bietet wahrscheinlich Wasserdichtigkeit, wie es das Galaxy S20 FE getan hat, und wir würden ein flaches Display erwarten.

Rund 6,5 Zoll

Full HD +

120Hz Bildwiederholfrequenz wahrscheinlich

Das Samsung Galaxy S20 FE verfügt über ein 6,5-Zoll-Display mit einer Full HD + -Auflösung, sodass wir für das Galaxy S21 FE ähnliche Ergebnisse erwarten würden. Das würde es in Bezug auf die Größe zwischen das Galaxy S21 und das Galaxy S21 + bringen.

Sowohl der S21 als auch der S21 + verfügen über ein Full HD + -Display und beide verfügen über eine variable Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Da das Galaxy S20 FE die 120-Hz-Bildwiederholfrequenz der Galaxy S20-Serie beibehält , bietet das S21 FE wahrscheinlich auch die schnellere Bildwiederholfrequenz, obwohl unklar ist, ob es eine variable Bildwiederholfrequenz bietet.

Für das Galaxy S21 FE ist wahrscheinlich auch ein Flachbildschirm sowie eine zentralisierte Lochkamera . Es ist wahrscheinlich auch AMOLED.

Qualcomm Snapdragon 888 / Exynos 2100?

128 GB / 256 GB Speicheroptionen

5G

Gerüchten zufolge wird das Samsung Galaxy S21 FE wie sein Vorgänger über 128 GB und 256 GB Speicheroptionen verfügen. Es ist nicht klar, ob es microSD-Unterstützung für die Speichererweiterung bietet, obwohl das Galaxy S21 und S21 + dies nicht tun, so dass es möglich ist, dass das S21 FE dies auch nicht tut.

Berichten zufolge handelt es sich um ein 5G-Gerät , was wir erwarten würden, obwohl nicht klar ist, ob es auch ein 4G-LTE-Modell geben wird, wie es beim Galaxy S20 FE der Fall ist. Es soll auch auf Android 11 laufen.

Im Moment gibt es kein Wort darüber, welchen Prozessor das Galaxy S21 FE verwenden wird. Da das Galaxy S20 FE genauso lief wie die Galaxy S20-Serie, würden wir das Qualcomm Snapdrgon 888 oder das Exynos 2100 wie das Galaxy S21 erwarten .

Es ist wahrscheinlich, dass das Galaxy S21 FE etwas weniger RAM bietet als das Galaxy S21 +, aber es wäre nicht überraschend, die gleiche Akkukapazität zu sehen.

Dreifache Rückfahrkamera wahrscheinlich

Das Samsung Galaxy S20 FE verfügte über eine dreifache Rückfahrkamera mit derselben Hauptkamera wie das Galaxy S21 +. Die Auflösung der Tele-Kamera wurde verringert und die Auflösung der Frontkamera erhöht. Es hat auch die gleiche Auflösung Ultra-Wide-Kamera wie das Galaxy S20 und Galaxy S20 +, aber mit kleineren Pixeln.

Im Moment gibt es keine spezifischen Gerüchte bezüglich der Spezifikationen der Galaxy S21 FE-Kamera, aber wir würden eine dreifache Rückfahrkamera wie die Galaxy S21 und S21 + erwarten.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Galaxy S21 FE gehört haben.

Sammobile behauptete, das Galaxy S21 FE könne bereits mit der Modellnummer SM-G990B entwickelt werden. Die Website soll 5G, 128 GB und 256 GB Speicheroptionen sowie Android 11 haben. Sie soll auch in den Farben Grau / Silber, Rosa, Violett und Weiß erhältlich sein, wenn sie in der zweiten Hälfte dieses Jahres veröffentlicht wird .

Leaker Max Weinbach twitterte, dass das Samsung Galaxy S21 FE eines der Flaggschiffe sei, die Samsung im Jahr 2021 erwarten könne.

Samsung Flaggschiffe erwarten dieses Jahr:



S21 FE

S21

S21 +

S21 Ultra

Z Falte 3

Z Flip 3

Z FE falten - Max Weinbach (@MaxWinebach), 15. November 2020

Beste Smartphones 2021: Die besten Handys, die heute erhältlich sind von Chris Hall · 5 Januar 2021 · Die besten Smartphones, die Sie derzeit kaufen können und die das Beste aus iPhone und Samsung, Huawei und allem, was Android zu bieten hat, abdecken

Schreiben von Britta O'Boyle.