(Pocket-lint) - Samsungs Galaxy S21-Serie kam erst vor wenigen Monaten in die Regale, aber es kursieren bereits viele Gerüchte über die Galaxy S21 Fan Edition oder Galaxy S21 FE.

Das Galaxy S21 FE würde das exzellente Galaxy S20 FE ablösen, wenn es auf den Markt kommt, und wahrscheinlich wieder den Sweet Spot zwischen Preis und Funktionen treffen. Hier ist alles, was wir bisher gehört haben.

Möglicherweise 19. August

Günstiger als Galaxy S21

Das Samsung Galaxy S20 Fan Edition-Modell wurde im September 2020 enthüllt und im Oktober 2020 verfügbar gemacht. Es wurde behauptet, dass ein Samsung-Gerät mit der Modellnummer SM-G990B in Arbeit ist, das wahrscheinlich das Galaxy S21 FE sein wird, und dass es soll im zweiten Halbjahr 2021 starten.

Da die Galaxy S21-Serie früher auf den Markt kommt als die Galaxy S20-Serie, kommt das Galaxy S21 FE möglicherweise auch etwas früher als sein Vorgänger. Eine durchgesickerte Mini-Samsung-Roadmap deutet darauf hin, dass für den Start des S21 FE ein Datum vom 19. August vorgesehen ist, was diese Idee unterstützen und möglicherweise die Lücke im August schließen würde, wenn das Note 21 dieses Jahr nicht erscheint.

Preislich würden wir erwarten, dass das Galaxy S21 FE unter dem Galaxy S21 liegt . Das Galaxy S20 FE beginnt in Großbritannien bei 599 £ für das 4G-Modell – es ist in den USA nicht erhältlich – wobei das 5G-Modell in Großbritannien 599 £ und in den USA 599 $ kostet Galaxy S21FE.

Ähnlich wie bei der Galaxy S21-Serie

Plastik

Schutzart IP68 wahrscheinlich

155,7 x 74,5 x 7,9 mm

Das Samsung Galaxy S20 FE hatte ein ähnliches Design wie die Galaxy S20-Serie , nahm jedoch ein paar Änderungen vor, um den Preis zu senken, wie eine Kunststoffrückseite anstelle von Glas.

Das Galaxy S21 FE soll dasselbe tun, jedoch mit einem ähnlichen Design wie das Galaxy S21 und S21+. Gerüchte besagen, dass es in den Farben Grau, Pink, Violett, Grün, Blau und Weiß erhältlich sein wird. Es ist wahrscheinlich wasserdicht, wie das Galaxy S20 FE, und wir erwarten ein flaches Display.

Basierend auf mehreren durchgesickerten Renderings wird das Kameragehäuse auf der Rückseite des S21 FE wie beim Galaxy S21 in den Rahmen fallen, aber es wird insgesamt ein traditionelleres und einfacheres Design haben. Das Gehäuse scheint auch die gleiche Farbe wie die restliche Rückseite zu haben und nicht eine andere Farbe wie beim Galaxy S21.

6,4 Zoll

Full-HD+

120 Hz Bildwiederholfrequenz wahrscheinlich

Das Samsung Galaxy S20 FE hat ein 6,5-Zoll-Display mit Full HD+-Auflösung, obwohl Gerüchte besagen, dass das Galaxy S21 FE einen 6,4-Zoll-Bildschirm haben wird. Damit liegt es aber immer noch zwischen dem Galaxy S21 und Galaxy S21+ in Bezug auf die Größe.

Sowohl der S21 als auch der S21+ verfügen über ein Full-HD+-Display und beide kommen mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Da das Galaxy S20 FE die 120-Hz-Bildwiederholfrequenz der Galaxy S20-Serie beibehielt, ist es wahrscheinlich, dass das S21 FE auch die schnellere Bildwiederholfrequenz bietet, obwohl unklar ist, ob es eine variable Bildwiederholfrequenz bietet.

Ein flaches Display ist auch für das Galaxy S21 FE wahrscheinlich, zusammen mit einer zentralen Punch-Hole-Frontkamera . Vermutlich handelt es sich auch um ein Super-AMOLED-Panel.

Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB RAM

128 GB/256 GB Speicheroptionen

5G

Gerüchte besagen, dass das Samsung Galaxy S21 FE wie sein Vorgänger mit 128 GB und 256 GB Speicheroptionen erhältlich sein wird. Es ist nicht klar, ob es microSD-Unterstützung für die Speichererweiterung bietet, obwohl das Galaxy S21 und S21+ dies nicht tun, so dass es möglich ist, dass das S21 FE dies auch nicht tut.

Berichten zufolge wird es ein 5G-Gerät sein , was wir erwarten würden, obwohl nicht klar ist, ob es auch ein 4G-LTE-Modell geben wird, wie es beim Galaxy S20 FE der Fall ist. Es soll auch auf Android 11 laufen.

Ein durchgesickerter Benchmark deutet darauf hin, dass das Galaxy S21 FE wie die Galaxy S21-Serie auf dem Qualcomm Snapdrgon 888 laufen wird. Der Benchmark deutete auch darauf hin, dass wir 6 GB RAM sehen würden – etwas weniger als beim Galaxy S21 – aber es gab auch einen Benchmark, der 8 GB RAM vorschlug.

Die Akkukapazität wurde noch nicht erwähnt, aber es wäre nicht überraschend, die gleiche Akkukapazität wie beim Galaxy S21+ zu sehen.

Ein weiteres nicht überraschendes gemeinsames Merkmal des regulären S21+ ist die Unterstützung für 25-W-Schnellladen, obwohl noch nicht klar ist, ob das Ladegerät selbst im Lieferumfang enthalten ist.

Dreifache Rückfahrkamera wahrscheinlich

Das Samsung Galaxy S20 FE verfügte über eine dreifache Rückfahrkamera mit der gleichen Hauptkamera wie das Galaxy S21+. Es senkte die Auflösung der Telekamera und erhöhte die Auflösung der Frontkamera. Es hat auch die gleiche Auflösung der Ultra-Wide-Kamera wie das Galaxy S20 und Galaxy S20+, jedoch mit kleineren Pixeln.

Im Moment gibt es keine spezifischen Gerüchte über die Kameraspezifikationen des Galaxy S21 FE, aber Renderings zeigen eine dreifache Rückfahrkamera wie beim Galaxy S21 und S21 +, die erwartet wird.

Hier ist alles, was wir bisher über das Galaxy S21 FE gehört haben.

Ein durchgesickertes 3C-Dokument, das zuerst von MyFixGuide aufgedeckt wurde, enthüllt, dass das Galaxy S21 FE Unterstützung für 25-W-Schnellladen bieten wird.

Geekbench berichtete über das Samsung Galaxy S21 FE bei einem Benchmark mit dem Qualcomm Snapdragon 888 Chipsatz und 8 GB RAM.

Evan Blass twitterte ein Bild des Samsung Galaxy S21 FE in allen Farben mit Grün, Weiß, Blau, Grau und Violett. Das Bild zeigte das Gerät auch aus jedem Blickwinkel.

Das Samsung Galaxy S21 FE erschien in einem Benchmark-Test mit dem Qualcomm Snapdragon 888 und 6 GB RAM. Es wird auch mit Android 11 aufgeführt.

Branchenquellen behaupten, Samsung plane für August eine Veranstaltung, bei der das Z Fold 3, das Z Flip 3 und das Galaxy S21 FE vorgestellt werden sollen.

Ross Young twitterte und behauptete, das Galaxy S21 FE beginne im Juli mit der Produktion und werde in den Farboptionen Grau, Hellgrün, Hellviolett und Weiß erhältlich sein.

Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) hat eine Reihe von hochauflösenden Renderings des Galaxy S21 FE zusammen mit einigen Details auf der The Voice-Plattform veröffentlicht.

Evan Blass enthüllte eine durchgesickerte Samsung-Mini-Roadmap, die darauf hindeutet, dass das Samsung Galaxy S21 FE am 19. August 2021 auf den Markt kommen könnte.

Sammobile behauptete, dass das Galaxy S21 FE bereits mit der Modellnummer SM-G990B in der Entwicklung sein könnte. Die Website sagte, dass es 5G, 128 GB und 256 GB Speicheroptionen und Android 11 haben wird. Es soll auch in den Farben Grau / Silber, Pink, Violett und Weiß erhältlich sein, wenn es in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommt .

Leaker Max Weinbach twitterte, dass das Samsung Galaxy S21 FE eines der Flaggschiffe sei, die man 2021 von Samsung erwarten könne.

Samsung-Flaggschiffe, die in diesem Jahr zu erwarten sind:



S21 FE

S21

S21+

S21 Ultra

Z-Falt 3

Z-Flip 3

Z-Falz FE — Max Weinbach (@MaxWinebach) 15. November 2020

Schreiben von Britta O'Boyle. Bearbeiten von Conor Allison.