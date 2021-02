Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im vergangenen Jahr brachte Samsung das Galaxy S20 FE auf den Markt, ein Mittelklasse-Gerät, das das Wesentliche beibehält und gleichzeitig einige kalkulierte Schritte unternimmt, um den Preis zu senken. Nun sieht es so aus, als würde das Unternehmen versuchen, diesen Erfolg durch die Einführung eines Galaxy S21 FE zu wiederholen.

SamMobile , eine bekannte Quelle für Samsung-Lecks, hat behauptet, das Galaxy S21 FE sei möglicherweise bereits in der Entwicklung. Laut Quellen ist ein Galaxy-Gerät mit der Modellnummer SM-G990B in Arbeit, und es ist wahrscheinlich ein Nachfolger des Galaxy S20 FE. Bei unserer Überprüfung dieses Telefons dachten wir, dass es die richtigen Noten trifft und die Wahl der S20-Gruppe sein könnte . Es ist also aufregend zu hören, dass eine zweite Generation unterwegs ist.

Wir vermuten, dass das Galaxy S21 FE eine Mischung aus Funktionen des Galaxy S21 und S21 + bietet . SamMobile sagte, dass das Telefon 5G-Konnektivität, 128 GB und 256 GB Speicher sowie Android 11 bieten wird. Es wird in den Farben Grau / Silber, Pink, Violett und Weiß erhältlich sein, wenn es in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf den Markt kommt.

Der Bericht scheint unklar zu sein, ob er einen microSD-Steckplatz enthalten wird, aber in den kommenden Wochen und Monaten könnten "konkretere" Informationen auftauchen.

Schreiben von Maggie Tillman.