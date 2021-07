Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Ende Januar 2021 auf den Markt gekommene Samsung Galaxy S21-Serie gibt uns einen Einblick, was uns in diesem Jahr von Samsungs Smartphones erwartet.

Eines der nächsten großen Geräte wäre traditionell das Galaxy Note 21, das in der Vergangenheit die Galaxy S-Reihe verbessert und in bestimmten Bereichen wie Design und Kamera verbessert hat. Aber im Jahr 2021 werden die Dinge anders sein, da das Galaxy Z Flip 3 und das Z Fold 3 voraussichtlich beide den Launch-Slot des Note einnehmen und Unterstützung für den S Pen bieten, wie das Galaxy S21 Ultra .

Wird es mit dem Galaxy Note überhaupt weitergehen? Hier ist alles, was wir bisher über das Galaxy Note 21 und Note 21 Ultra gehört haben, bei denen es sich auch eher um das Note 22 und 22 Ultra handeln könnte, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf.

Irgendwann im Jahr 2022

Wenn Samsung 2021 weiterhin ein neues Galaxy Note anbieten würde, hätten wir für das Note 21 einen Start im August erwartet. Das nächste Galaxy Unpacked ist für den 11. August geplant, Samsung selbst hat jedoch bestätigt, dass das Note nicht auf der Messe vertreten sein wird.

Samsung sagte zuvor, dass es sich für die Note-Serie einsetzt, aber die Startzeiten können sich ändern und wir könnten stattdessen im Jahr 2022 ein neues Note-Gerät sehen. Wir vermuten, wenn dies so bleibt, würden wir die nächste Note vor August 2022 sehen.

In Bezug auf den Preis erwarten wir, dass Samsung das nächste Note-Gerät – oder Geräte – zu den gleichen Preisen wie seine Vorgänger auf den Markt bringen wird. Das Samsung Galaxy Note 20 beginnt bei £ 849 oder $ 999, also würden wir ähnliches für das Note 21 oder Note 22 erwarten.

S Pen integriert S

Wasserdicht, hochwertig

Kamera unter dem Display?

Die meisten Gerüchte um die Note 21-Serie betrafen eher, ob sie erscheinen würde oder nicht, als Einzelheiten darüber, was sie bieten würde.

Wir würden erwarten, dass jedes zukünftige Note-Gerät oder alle zukünftigen Note-Geräte einige Designdetails von anderen Samsung-Flaggschiffen übernehmen, wie zum Beispiel der gemunkelten S22-Reihe , die wahrscheinlich zuerst auf den Markt kommt.

Wir würden auch einen wasserdichten Metallrahmen zwischen Glasscheiben und einige interessante Oberflächen erwarten. Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display ist wahrscheinlich und es sollte einen integrierten S Pen geben. Es gab ein paar Gerüchte, die darauf hindeuteten, dass wir beim Z Fold 3 eine Frontkamera unter dem Display sehen könnten, was bedeuten könnte, dass jedes zukünftige Note-Gerät dies ebenfalls übernimmt und es keine Punch-Hole-Kamera geben wird .

120 Hz Bildwiederholfrequenz wahrscheinlich

Flachdisplay möglich

Da Samsung bei allen Galaxy S21-Modellen eine adaptive 120-Hz-Bildwiederholfrequenzanzeige anbietet, ist dies wahrscheinlich auch bei allen zukünftigen Note-Modellen sowie der Unterstützung von HDR10+ möglich . Es gibt noch keine Lecks bei den Größen, aber wir würden erwarten, dass es ähnlich wie beim Note 20 und Note 20 Ultra ist, wenn es zwei Modelle gibt.

Das Note 20 verfügt über ein flaches Display mit Full HD+ Auflösung, während das Note 20 Ultra über ein Curved Display mit Quad HD+ Auflösung verfügt. Es würde uns nicht wundern, nur ein zukünftiges Note-Modell zu sehen, mit flachem Display, um die Kosten niedrig zu halten und daher eine Option unter dem Galaxy S21 Ultra mit einem S Pen oder dem gemunkelten Z Fold 3 mit S Pen zu sehen.

Frontkamera unter dem Display gemeldet

Es gab noch keine spezifischen Gerüchte über die Kameras des zukünftigen Note, abgesehen von der Vermutung, dass es eine Frontkamera unter dem Display geben könnte. Dies wird auch für das Galaxy Z Fold 3 berichtet, das im August erwartet wird, daher erwarten wir, dass wir dann etwas mehr wissen.

Wäre die Note im Jahr 2021 angekommen, wären wir nicht überrascht gewesen, eine ähnliche Hardware wie beim S21 und S21 Ultra zu sehen, obwohl wir uns jetzt wahrscheinlich den S22 ansehen würden, um mehr darüber zu erfahren was zu erwarten ist.

Qualcomm SD888 oder Exynos 2100 Nachfolger

Mindestens 8GB RAM wahrscheinlich

Großer Akku

Das nächste Samsung Galaxy Note wird wahrscheinlich Prozessoren ausführen, die den Qualcomm Snapdragon 888- und Exynos 2100-Chipsätzen nachfolgen, je nach Region und je nach Startzeitplan. Es ist wahrscheinlich, dass wir im nächsten Note Ultra-Modell mindestens 8 GB RAM oder mindestens 12 GB RAM sehen würden.

Die Galaxy S21-Serie hat die microSD-Unterstützung für die Speichererweiterung aufgegeben, sodass wir nicht überrascht wären, wenn dies auch für die zukünftige Note-Serie gilt.

Große Akkus dürften auch in der nächsten Note-Serie zu finden sein. Die Samsung Galaxy S21-Serie reicht von Kapazitäten zwischen 4000 mAh und 5000 mAh, so dass wir im nächsten Galaxy Note mindestens 4000 mAh erwarten würden, obwohl wir vermuten, dass es näher an 4500 mAh liegen würde.

Hier ist alles, was wir bisher rund um das Note 21 und Note 21 Ultra gehört haben.

Der Mobile President von Samsung veröffentlichte vor dem Galaxy Unpacked-Event des Unternehmens im August einen Blog-Beitrag, um Informationen darüber zu enthüllen, was die Leute von der Show erwarten sollten, einschließlich der Tatsache, dass es 2021 kein neues Note-Telefon geben wird.

Basierend auf einem Bericht von Sammobile über die 52. Hauptversammlung von Samsung soll Samsungs DJ Koh, Co-CEO von Samsungs IT- und Mobilkommunikationssparte, gesagt haben, dass ein Galaxy Note im Jahr 2021 aufgrund eines ernsthaften Mangels an Chipsätzen schwierig sein würde und einem Zusammenstoß mit anderen Produkten, würde ein neuer Hinweis im Jahr 2022 kommen.

DJ Koh soll gesagt haben, dass sich die Startzeiten jedoch ändern könnten. Während wir es also gewohnt waren, ein Galaxy Note im August ankommen zu sehen, könnte es sein, dass das nächste Galaxy Note 2022 früher erscheinen würde, anstatt dass Note-Benutzer warten müssen bis August 2022.

Im Gespräch mit T3 sagte ein Samsung-Sprecher: „Obwohl wir unser S Pen-Erlebnis auf unser breiteres Galaxy-Sortiment erweitert haben, bedeutet dies nicht, dass wir uns nicht der Galaxy Note-Kategorie verschrieben haben. Um allen Kunden das beste mobile Erlebnis zu bieten, werden wir hören aktiv auf ihr Feedback und spiegeln es in unserer Produktinnovation wider."

Giz China berichtete, dass Samsung Display eine Markenregistrierung für eine Kamera unter dem Display oder unter dem Bildschirm namens „Under Panel Camera“ beantragt hat. Könnte das zum Note 21 kommen?

LetsGoDigital hat in den offiziellen CES-Videos von Samsung ein unveröffentlichtes Gerät entdeckt, das ein Smartphone ohne Loch für die Frontkamera zeigt, was darauf hindeutet, dass es eine Kamera unter dem Display hat. Es gibt einige Spekulationen, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem Gerät um das Note 21 Ultra handeln könnte.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap wurde ein anonymer Samsung-Beamter mit den Worten zitiert: "Wir bereiten uns darauf vor, die Galaxy Note-Serie im nächsten Jahr zu veröffentlichen".

Reuters berichtete, dass drei Quellen behauptet hatten, Samsung habe derzeit keine Pläne, eine neue Version des Note für 2021 zu entwickeln. Es wurde auch gesagt, dass die Entwicklungsbemühungen stattdessen auf sein faltbares Sortiment umgeleitet würden.

ET News berichtete, dass 2021 möglicherweise nur ein Galaxy Note-Gerät veröffentlicht wird, nachdem die Unterstützung für den S Pen im Galaxy S21 Ultra und die gemunkelte Unterstützung für das Z Fold 3 eingeführt wurden das Gewicht der Note-Serie".

Leaker Ice Universe – der zuvor behauptete, das Note 21 würde nicht unbedingt verschwinden, nur weil das S21 Ultra Unterstützung für den S Pen erhielt – twitterte erneut und sagte, es gebe keine Informationen über die Entwicklung der Note 21-Serie.

Ein ungewöhnlicher Hinweis: Zur Entwicklung der Note21-Reihe gibt es derzeit keine Informationen. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg — Eisuniversum (@UniverseIce) 15. November 2020

Die koreanische Nachrichtenseite Herald Corp berichtete : "Das Note 21, der Nachfolger der Galaxy Note-Reihe, wird nächstes Jahr erscheinen".

Die Website sagte jedoch auch, dass die Anwendung der Funktionen des Note auf die Galaxy S-Reihe eine Strategie ist, um „Note-Kunden in die Galaxy S-Serie aufzunehmen“.

Leaker Ice Universe behauptete, dass "die Leistung und der Preis des Z Fold 3 nicht ausreichen, um das Note als wichtigstes Flaggschiff von Samsung in der zweiten Jahreshälfte zu ersetzen, und das Note ist immer noch eine Versandgarantie".

Auch wenn das Galaxy S21 Ultra den S Pen verwendet, bedeutet dies nicht, dass Note21 verschwindet. — Eisuniversum (@UniverseIce) 24. August 2020

Bereits 2018 berichtete The Bell, dass Samsung über die Vereinheitlichung der Galaxy S- und Galaxy Note-Linien sprach, um eine Verschlechterung der Rentabilität zu verhindern.