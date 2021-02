Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Samsung Galaxy S21-Serie wurde Ende Januar 2021 auf den Markt gebracht und gibt uns einen Einblick in das, was wir dieses Jahr von Samsungs Smartphones erwarten können.

Eines der nächsten großen Geräte sollte das Galaxy Note 21 sein, das in der Vergangenheit die Galaxy S-Reihe verbessert und in bestimmten Bereichen wie Design und Kamera verbessert hat. Aber im Jahr 2021 könnten die Dinge anders sein, mit Fragen darüber, ob wir jetzt überhaupt eine Note-Linie sehen werden. DasGalaxy S21 Ultra unterstützt den S Pen und das Z Fold 3 soll ebenfalls gemunkelt werden.

Wird das Galaxy Note fortgesetzt? Hier finden Sie alles, was wir bisher über das Galaxy Note 21 und das Note 21 Ultra gehört haben.

August 2021 erwartet

Wenn Samsung weiterhin die Galaxy Note-Serie anbietet, erwarten wir einen Start des Note 21 im August. Die Note 20-Serie fand am 5. August 2020 statt, während die Note 10-Serie am 7. August 2019, also Anfang August, das Muster ist .

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass Samsung das Note 21-Gerät - oder die Geräte - zu den gleichen Preisen wie seine Vorgänger auf den Markt bringt. Das Samsung Galaxy Note 20 kostet ab 849 GBP oder 999 USD, daher erwarten wir für das Note 21 ein ähnliches Ergebnis.

S Stift eingebaut

Wasserdicht, Premium

Kamera unter dem Display?

Die meisten aktuellen Gerüchte rund um die Note 21-Serie sind, ob sie erscheinen wird oder nicht, und nicht Einzelheiten darüber, was sie bieten wird.

Wenn Samsung jedoch ein Note 21 und ein Note 21 Ultra auf den Markt bringt - oder nur eines -, erwarten wir, dass das Gerät oder die Geräte einige Designdetails aus der Galaxy S21-Serie übernehmen , z. B. das Kameragehäuse, das in den Rahmen fließt.

Wir würden auch einen wasserdichten Metallrahmen zwischen Glasscheiben und einige interessante Oberflächen erwarten. Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display ist wahrscheinlich und eines ist sicher, es wird einen eingebauten S-Stift geben. Es gibt auch ein paar Geräusche, die darauf hindeuten, dass wir möglicherweise eine Frontkamera unter dem Display sehen, was bedeuten würde, dass keine Lochkamera vorhanden ist .

120Hz Bildwiederholfrequenz wahrscheinlich

Flachbildschirm möglich

Da Samsung für alle Galaxy S21-Modelle eine adaptive Anzeige mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz anbietet, ist es wahrscheinlich, dass die Note 21-Modelle dies auch haben, zusammen mit der Unterstützung für HDR10 + . Es gibt noch keine Größenlecks, aber wir würden ähnliche Modelle wie Note 20 und Note 20 Ultra erwarten, wenn es zwei Modelle gibt.

Das Note 20 verfügt über ein Flachbildschirm mit Full HD + -Auflösung, während das Note 20 Ultra über ein gekrümmtes Display mit Quad HD + -Auflösung verfügt. Wir wären nicht überrascht, wenn wir dieses Jahr nur ein Modell des Note 21 sehen würden, mit einem flachen Display, um die Kosten niedrig zu halten, und daher eine Option unter dem Galaxy S21 Ultra mit einem S-Stift.

Unterkamera Frontkamera gemeldet

Es gab noch keine spezifischen Gerüchte über die Note 21-Kameras, abgesehen von dem Vorschlag, dass es möglicherweise eine Frontkamera unter dem Display gibt. Wir würden jedoch Verbesserungen in Bezug auf die Galaxy S21-Serie erwarten, zumindest in Bezug auf die Funktionen. Wir wären nicht überrascht, wenn wir eine ähnliche Hardware-Auslastung wie beim S21 und S21 Ultra sehen würden.

Die S21 verfügt über eine dreifache Rückfahrkamera, die aus einem 12-Megapixel-Hauptsensor mit 1,8 µm Pixelgröße, Blende 1: 1,8 und optischer Stabilisierung (OIS), einem 12-Megapixel-Ultra-Wide-Sensor mit 1,4 µm und 1: 2,2 besteht ein 64-Megapixel-Tele-Sensor mit 0,8 µm, 1: 2,0 und OIS. Es gibt eine 10-Megapixel-Frontkamera mit 1,22 µm und 1: 2,2.

Die S21 Ultra verfügt über eine Quad-Rückfahrkamera, die aus einem 108-Megapixel-Hauptsensor mit 0,8 µm Pixel, 1: 1,8-Blende, OIS und Laser-Autofokus, einem 12-Megapixel-Ultra-Wide-Sensor (1,4 µm, 1: 2,2) und einem Sensor besteht zwei 10-Megapixel-Teleobjektive, eines mit 1,22 um, 1: 2,4 (3x optisch) und das andere mit 1,22 um, 1: 4,9 (10x optisch). Es hat auch eine 40-Megapixel-Selfie-Kamera.

Qualcomm SD888 oder Exynos 2100

Mindestens 8 GB RAM wahrscheinlich

Große Batterie

Das Samsung Galaxy Note 21 wird je nach Region wahrscheinlich ähnliche Prozessoren wie das Galaxy S21 mit dem Qualcomm Snapdragon 888 oder dem Exynos 2100-Chipsatz betreiben. Es ist wahrscheinlich, dass das Note 21 mindestens 8 GB RAM bietet, während wir im Note 21 Ultra mindestens 12 GB RAM erwarten würden.

Die Galaxy S21-Serie hat die microSD-Unterstützung für die Speichererweiterung aufgegeben, sodass wir uns nicht wundern würden, wenn dies auch für die Note-Serie gilt.

Große Batterien sind auch in der Note 21-Serie wahrscheinlich. Die Samsung Galaxy S21-Serie hat eine Kapazität zwischen 4000 mAh und 5000 mAh, sodass wir im Galaxy Note 21 mindestens 4000 mAh erwarten würden, obwohl wir vermuten, dass sie näher an 4500 mAh liegt.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über Note 21 und Note 21 Ultra gehört haben.

Im Gespräch mit T3 sagte ein Samsung-Sprecher: "Obwohl wir unser S Pen-Erlebnis auf unser breiteres Galaxy-Sortiment ausgeweitet haben, bedeutet dies nicht, dass wir uns nicht der Kategorie Galaxy Note verpflichtet fühlen. Um allen Kunden das beste mobile Erlebnis zu bieten, werden wir dies tun." Hören Sie aktiv auf ihr Feedback und spiegeln Sie dies in unserer Produktinnovation wider. "

Giz China berichtete, Samsung Display habe eine Markenregistrierung für eine Unter- oder Unterbildkamera mit dem Namen "Under Panel Camera" beantragt. Könnte dies zur Note 21 kommen?

LetsGoDigital hat in den offiziellen CES-Videos von Samsung ein unveröffentlichtes Gerät entdeckt, das ein Smartphone ohne Loch für die Frontkamera zeigt, was darauf hindeutet, dass es eine Kamera unter dem Display hat. Es gibt einige Spekulationen, dass das Gerät das Note 21 Ultra sein könnte.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap wurde ein anonymer Samsung-Mitarbeiter zitiert: "Wir bereiten die Veröffentlichung der Galaxy Note-Serie im nächsten Jahr vor."

Reuters berichtete, dass drei Quellen behauptet hatten, Samsung habe derzeit keine Pläne, eine neue Version des Note für 2021 zu entwickeln. Es wurde auch gesagt, dass die Entwicklungsbemühungen stattdessen auf seinen faltbaren Bereich umgeleitet würden.

ET News berichtete, dass 2021 möglicherweise nur ein Galaxy Note-Gerät veröffentlicht wird, nachdem die Unterstützung für den S Pen im Galaxy S21 Ultra und die angebliche Unterstützung für das Z Fold 3 eingeführt wurden. Der Bericht behauptete, die Reduzierung auf ein Modell sei "Reduzierung" das Gewicht der Note-Serie ".

Leaker Ice Universe - der zuvor behauptete, das Note 21 würde nicht unbedingt verschwinden, nur weil der S21 Ultra Unterstützung für den S Pen erhielt - twitterte erneut und sagte, dass es keine Informationen zur Entwicklung der Note 21-Serie gibt.

Ein ungewöhnlicher Hinweis: Derzeit liegen keine Informationen zur Entwicklung der Note21-Serie vor. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg - Eisuniversum (@UniverseIce) 15. November 2020

Die koreanische Nachrichtenseite Herald Corp berichtete : "Das Note 21, der Nachfolger der Galaxy Note-Serie, wird nächstes Jahr veröffentlicht."

Die Website sagte jedoch auch, dass die Anwendung der Funktionen des Note auf die Galaxy S-Reihe eine Strategie ist, um "Note-Kunden in die Galaxy S-Serie aufzunehmen".

Leaker Ice Universe behauptete, dass "die Leistung und der Preis des Z Fold 3 nicht ausreichen, um das Note als Samsung-Flaggschiff in der zweiten Jahreshälfte zu ersetzen, und Note ist immer noch eine Garantie für den Versand".

Selbst wenn das Galaxy S21 Ultra S Pen verwendet, bedeutet dies nicht, dass Note21 verschwindet. - Eisuniversum (@UniverseIce) 24. August 2020

Bereits im Jahr 2018 berichtete The Bell, dass Samsung über die Vereinheitlichung der Galaxy S- und Galaxy Note-Linien sprach, um eine Verschlechterung der Rentabilität zu verhindern.

Schreiben von Britta O'Boyle.