Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie haben die technischen Daten gesehen, die Testberichte gelesen und festgestellt, dass Samsung eine größere Lücke zwischen dem regulären Galaxy S21 und dem Galaxy S21 Ultra geschlossen hat.

Der Ultra ist jetzt das wahre Flaggschiff, da er seine Position gegenüber dem S20 Ultra im Jahr 2020 gestärkt hat, an die wir nie wirklich verkauft wurden. Das neue Modell ist insgesamt viel besser - und die Kamera spielt dabei eine große Rolle.

Aber wie unterscheiden sich diese Kameras wirklich in der realen Welt? Wir tauchen tief ein, um genauer hinzuschauen, und haben viele Proben, die Sie untersuchen können.

Quad-Rückfahrkamera: Haupt: 108 Megapixel, 0,8 µm Pixelgröße, Blende 1: 1,8, optische Stabilisierung (OIS), Laser-Autofokus Ultraweit (120 °): 12 MP, 1,4 um, 1: 2,2 Tele (10x): 10 MP, 1,22 um, 1: 4,9, OIS Tele (3x): 10 MP, 1,22 um, 1: 2,4, OIS

Selfie-Kamera: 40 MP, 0,7 µm, 1: 2,2

Beginnen wir mit einer kurzen Zusammenfassung. Samsung führt mit großer Auflösung auf der Hauptkamera S21 Ultra mit 108 Megapixeln auf diesem Sensor. Es verwendet ein System, das Samsung "nona binning" nennt, was wörtlich bedeutet, dass Sie neun Pixel nehmen und es als ein Superpixel behandeln - 108 geteilt durch 9 entspricht 12 - und es ist ein 12-Megapixel-Foto, das Sie als Ergebnis erhalten.

Die Ultra-Wide-Kamera hat 12 Megapixel, kommt aber mit 0,6-fachem Zoom heraus, was sich geringfügig von der 0,5-fachen Version der S21 unterscheidet, aber es ist ziemlich die gleiche Spezifikation. Beachten Sie, dass diese Kamera einen festen Fokus hat.

Endlich haben Sie zwei Teleobjektive. Um den 100-fachen Raumzoom zu erreichen - und alle Brennweiten bis zu diesem Maximum - verwendet Samsung zwei separate Kameras, eine für Nahbilder mit einem 3-fach Objektiv und eine für Fernbilder mit einem 10-fach Objektiv. Letzteres ist eine gefaltete Linse oder ein Periskopobjektiv, das benötigt wird, um diese Vergrößerung zu erzielen, ohne ein wirklich dickes Telefon zu haben.

Beide Zoomkameras verfügen über 10-Megapixel-Sensoren, aber Samsung skaliert die Bilder in den endgültigen Bildern auf 12 Megapixel, sodass die Bildgröße in der Galerie konsistent ist - aber wir sehen keinen wirklichen Vorteil für diese Hochskalierung.

Schließlich bleibt die Frontkamera mit einem 40-Megapixel-Sensor bei hohen Auflösungen, obwohl dies wiederum Pixel-Binning verwendet, um entweder 10-Megapixel-Bilder zu liefern, oder Sensor-Cropping und Binning, um ein 6,5-Megapixel-Bild zu erhalten.

Dreifaches Kamerasystem Hauptkamera: 12 Megapixel, 1,8 µm Pixelgröße, Blende 1: 1,8, OIS Ultraweit (120 °): 12 MP, 1,4 um, 1: 2,2 Tele: 64 MP, (3x Hybridoptik / 30x Digitalzoom) 0,8 µm, 1: 2,0, OIS

Selfie: 10 MP, 1,22 um, 1: 2,2

Das Galaxy S21 und das S21 + haben die gleichen Kamerasysteme und unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht vom S21 Ultra. Während die Kamera-App, die Fotomodi und die Video-Angebote im Allgemeinen gleich sind, unterscheiden sich die Kameras erheblich.

Die Hauptkamera hier ist ein 12-Megapixel-Sensor und auf dem Papier das gleiche wie beim Galaxy S20. Anstatt einen hochauflösenden Ansatz zu wählen, werden größere Pixel mit 1,8 µm gewählt, um mehr Licht zu absorbieren.

Es gibt jedoch eine Anspielung auf hochauflösende Aufnahmen mit der Tele-Kamera. Dieser verfügt über einen 64-Megapixel-Sensor und erledigt drei Aufgaben. Das erste ist, dass es die Auflösung für die 8K-Videoaufnahme bietet (für die Sie 33 Megapixel benötigen). Zweitens bietet es 64-Megapixel-Fotos und drittens fungiert es als Tele-Angebot, das eine dreifache Vergrößerung der Hybridoptik beansprucht.

Was ist falsch mit diesem Bild? Sie können all diese Dinge nicht durch ein vergrößertes Objektiv anbieten, da Sie zu nahe am Motiv landen würden - es gibt also überhaupt keine optische Vergrößerung des Objektivs - der Zoom wird aus dem Zuschneiden von Sensoren abgeleitet - daher die hybride optische Benennung.

Woher wissen wir das? Wenn Sie 64-Megapixel-Aufnahmen mit dem Teleobjektiv machen, ist die Ansicht identisch mit der der Hauptkamera - sie hat dieselbe Brennweite, sodass Sie wissen, dass das Objektiv selbst nicht gezoomt wird.

Schließlich haben wir auf der Rückseite die Ultra-Wide-Kamera, die, wie gesagt, dem Angebot der S21 Ultra ziemlich nahe kommt und wieder einen festen Fokus hat.

Die Frontkamera hat 10-Megapixel-Pixel und bietet entweder ein breites 10-Megapixel-Foto oder einen genaueren 6,5-Megapixel-Ausschnitt.

Bei einem anderen Ansatz für die Aufnahme von Bildern zwischen diesen Kameras können Sie sehr unterschiedliche Ergebnisse erwarten. Nun, da die App, die Aufnahmemodi und die KI hinter der Kamera identisch sind, sind die Dinge von der Hauptkamera näher als Sie vielleicht denken.

Beide bieten den Samsung Scene Optimiser an, der den Inhalt des Bildes untersucht und darauf abzielt, die Dinge zu verbessern. Dies funktioniert zwar gut, um festzustellen, was Sie gerade sehen und was möglicherweise benötigt wird, ist jedoch auf beiden Geräten ziemlich vorhersehbar: Der blaue Himmel wird verstärkt, die Grüns werden zunehmend üppiger, während Szenen mit schlechten Lichtverhältnissen vom Szenenoptimierer einen Pseudo-Nacht-Modus erhalten. Im Allgemeinen lassen wir es lieber eingeschaltet, da dies dazu führt, dass Sie etwas aufregendere Bilder erhalten - nicht immer ganz realistisch, aber wir halten es für einen akzeptablen Kompromiss.

1/10 Pocket-lint

GALAXY S21 ULTRA

Hier spielt noch ein weiterer Faktor eine Rolle: der Laser-Autofokus beim Galaxy S21 Ultra, nicht jedoch beim Galaxy S21. Dies führt auch zu Unterschieden, da die Kamera den Brennpunkt auswählt und einen Unterschied darin machen kann, was scharf ist und was nicht.

Es gibt einen kleinen Farbunterschied, wobei der S21 Ultra vielleicht etwas realistischer aussieht, der S21 lebendiger und manchmal mit einem subtilen gelben Farbton. Einer der anderen Faktoren ist natürlich, dass die S21 Ultra eine etwas engere Brennweite als die Galaxy S21 hat. Dies kann bedeuten, dass Sie in den von Ihnen aufgenommenen Bildern etwas mehr Details sehen, insbesondere aus der Nähe. Insgesamt können die Ergebnisse mit der Hauptkamera jedoch ziemlich nahe kommen, obwohl wir häufig feststellen, dass die S21 Ultra-Bilder schärfer sind.

Die Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ist ähnlich. Sehen Sie sich diese Fotos im Detail an. Das Telefon hat dieselbe ISO und Verschlusszeit ausgewählt, was darauf hindeutet, dass der Nachtmodus-Algorithmus auf beiden Telefonen dasselbe tut. Es kann kleine Unterschiede geben, aber es ist nicht viel drin. Beachten Sie, dass sowohl der Szenenoptimierer als auch der dedizierte Nachtmodus bei schlechten Lichtverhältnissen zu Ergebnissen führen. Im Nachtmodus werden jedoch längere Belichtungszeiten erzielt, um sauberere Ergebnisse zu erzielen.

1/6 Pocket-lint

S21 ULTRA NIGHT MODE - EXTREM SCHWACHES LICHT

Die andere Saite, die die S21 Ultra am Bug hat, ist der 108-Megapixel-Aufnahmemodus. Sie müssen es speziell auswählen, um Aufnahmen mit höherer Auflösung zu machen. Dadurch erhalten Sie ein Foto mit einer Größe von ca. 30 MB.

Wie wir beim Galaxy S20 Ultra festgestellt haben, sind die 108-Megapixel-Fotos in der Regel etwas dunkler, aber Sie können zoomen und mehr Details erhalten. In vielen Fällen müssen Sie dies nicht tun, manchmal bedeutet dies jedoch, dass Sie Text oder Details erfassen können, die Sie mit dem 12-Megapixel-Foto nicht erhalten können.

1/2 Pocket-lint

12MP 100% ERNTE

Es gibt jedoch nur sehr wenige gute Gründe, mit einer so hohen Auflösung zu fotografieren, insbesondere wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden. In der Galerie können Sie zwar zoomen und neue Bilder zuschneiden, aber der Speicherplatz, den Sie beim Aufnehmen mit 108 Megapixeln benötigen, ist es einfach nicht wert - ganz zu schweigen von dem Problem, das Sie beim Teilen dieser Bilder hätten.

Es ist etwas seltsam, dass der 108MP-Modus auch Digitalzoom bietet, anstatt die dedizierte Hardware zu verwenden. Wir können Bilder aus dem 108MP-Modus und von den dedizierten Tele-Kameras vergleichen, beide mit 4-fachem Zoom, und das 108MP-Bild sieht einfach schockierend schlecht aus - also keine Option, die Sie jemals verwenden möchten.

1/2 Pocket-lint

S21 ULTRA 4X ZOOM AUF 10MP 3X OPTISCHE KAMERA

Wie gesagt, das Galaxy S21 spielt hier im 64MP-Modus einen kleinen Streich, daher gibt es auch ein hochauflösendes Angebot. Dies kommt nicht von der Hauptkamera, sondern vom "Tele" -Objektiv. Gemäß dem 108MP-Modus bedeutet dies mehr Details, wenn Sie es wirklich wollen und diesen Modus suchen.

Wenn Sie aus der Hauptkamera aussteigen, gibt es einen großen Unterschied: Das Galaxy S21 Ultra verfügt über dedizierte Hardware für Teleaufnahmen. Wie wir oben erklären, bietet das Galaxy S21 zwar einen bis zu 30-fachen Zoom, ist aber tatsächlich alles digital, was Sie in den Ergebnissen im Vergleich zum S21 Ultra sehen können.

Ab dem Galaxy S21 Ultra können Sie den gesamten Bereich von 0,6x bis 100x zoomen oder auf die Linsensymbole (die kleinen Bäume) tippen, von denen es vier gibt - dies entspricht 0,6x, 1x, 3x, 10x, Das sind alle optischen Brennweiten.

1/8 Pocket-lint

GALAXY S21 ULTRA 0.6X

Sobald Sie jedoch auf tippen, erhalten Sie zusätzliche Optionen für andere Brennweiten bis zum 100-fachen mit insgesamt 11 Tasten auf dem Display. Dies beinhaltet 2x und 4x, die zu beiden Seiten des 3x optischen Angebots sitzen, was wie extremer Overkill erscheint.

Die Funktionsweise des Galaxy S21 ist im Grunde die gleiche, mit der Ausnahme, dass stattdessen der 30-fache Zoom erreicht wird. Es gibt immer noch die Verwirrung mit einer Masse von Brennweiten, aus denen im Sucher ausgewählt werden kann.

1/8 Pocket-lint

GALAXY S21 0,5X

Die Ergebnisse sind ebenfalls sehr unterschiedlich, wobei der S21 Ultra an allen Positionen wesentlich besser ist als der S21. Natürlich sind die anderen Enden ziemlich matschig, aber das größte Problem besteht darin, die Kamera bei 30- oder 100-fachem Zoom ruhig zu halten. Mit Samsung können Sie auf das Display tippen, um es auf das Motiv zu fixieren. Wir haben jedoch festgestellt, dass diese Option einige seltsame Kriecheffekte hervorrufen kann, bei denen Sie ein Foto erhalten, das nicht Ihren Wünschen entspricht. Es braucht sicherlich etwas Übung, um sich daran zu gewöhnen. Das Galaxy S21 verringert die Qualität merklich, wenn Sie den Zoom erhöhen, während das S21 Ultra immer noch gute Ergebnisse liefert und beispielsweise bei 10x ein ziemlicher Unterschied besteht.

1/4 Pocket-lint

SAMSUNG GALAXY S21 10X DIGITALZOOM

Hier ist zu beachten, dass Sie, sobald Sie das 10-fache optische Objektiv der S21 Ultra verwenden, mit einer Blende von 1: 4,9 arbeiten, die ziemlich klein ist, was bedeutet, dass weniger Licht eindringt. Dies ist in den Beispielen von zu sehen Die beiden oben genannten Telefone, bei denen das S21 Ultra-Bild zwar besser, aber etwas dunkler ist als der Digitalzoom des S21.

Bei schlechten Lichtverhältnissen kann die S21 Ultra von einem anderen Objektiv auf reinen Digitalzoom umschalten, wenn die 10-fache Optik ein zu dunkles Ergebnis liefert. Sie werden nicht wissen, dass dies geschieht, wenn Sie nicht Ihre Finger über die Linsen stecken, um zu sehen, was verwendet wird.

Keine Frage: Wenn Sie gerne zoomen und zoomen, kann das Galaxy S21 die Leistung des S21 Ultra nicht annähern, und das ist der größte Unterschied zwischen diesen Kameras.

Während sich auf der Vorderseite des S21 Ultra eine 40-Megapixel-Kamera und auf dem Galaxy S21 nur eine 10-Megapixel-Kamera befindet, ist die Leistung tatsächlich sehr genau aufeinander abgestimmt. Alle Telefone bieten die gleichen Funktionen, mit der einzigen Ausnahme, dass das Galaxy S21 Ultra die Option eines 40-Megapixel-Frontfotos bietet.

Interessant ist, dass Samsung wieder eine Sensor-Zuschneidetechnik verwendet, um die Illusion von zwei Winkeln zu erzeugen - einem näheren Porträt und einem etwas größeren Winkel, den Sie auswählen können. In Wirklichkeit ist der Weitwinkel der volle Sensor, und dies zeigt sich in den resultierenden Bildern mit einem 6,5-Megapixel-Foto aus der näheren Sicht und einem 10-Megapixel-Bild aus der Ferne. In Wirklichkeit gibt es kaum Unterschiede in der Sichtweise.

1/4 Pocket-lint

S21 ULTRA 10MP PORTRäTMODUS

Samsung hat auch die Benennung "Live-Fokus" gestrichen und stattdessen für den Bokeh-Modus auf "Porträt" umgestellt. Das macht es viel einfacher zu verstehen. Die Kantenerkennung ist im Allgemeinen gut und wird nur gelegentlich getäuscht, wenn die Dinge schwierig sind und Sie nicht vom Hintergrund trennen können.

Sowohl das Galaxy S21 als auch das S21 Ultra arbeiten hier ziemlich gleich. Wir haben festgestellt, dass die Farben ähnlich sind und die Ergebnisse auch aus beiden Winkeln der Linse sowie unter hellen und dunklen Bedingungen.

Samsung bietet auch eine Reihe von Studioeffekten an, von denen Sie unten eine Galerie finden. Während Sie die Intensität des Effekts anpassen können, zeigt dies unter anderem, wie genau die Kantenerkennung ist. Sie können diese Effekte in der Galerie hinzufügen oder entfernen, solange Sie ein Foto im Hochformat aufgenommen haben.

1/6 Pocket-lint

Die Kameramodi der Modelle S21 und S21 Ultra sind grundsätzlich gleich. Sie bieten die gleiche Anpassung der App, sie bieten die gleiche Directors View für Video- und Single Take-Optionen, sodass Sie für jedes Gerät die gleiche Auswahl haben. Die App kann auch angepasst werden, sodass Sie auf die Modi zugreifen können, die Sie am häufigsten verwenden, ohne das Menü öffnen zu müssen. In unseren detaillierten Tipps und Tricks haben wir erklärt, wie das geht .

Beide Kameras bieten auch die gleichen Videomodi: Bis zu 4K 60fps sind für alle Kameras verfügbar, und 8K 24fps sind das Top-Angebot. Beachten Sie, dass es verschiedene Optionen zur Stabilisierung gibt, sowohl im Kameramenü als auch im Sucher. Letzteres kann jedoch nur in einigen Modi verwendet werden. Wenn Sie es aktivieren, wird die Auflösung wieder auf Full-HD-Aufnahme geändert. Es ist jedoch sehr effektiv.

Es gibt auch die Hinzufügung von HDR10 + Capture in den Menüs, aber es ist immer noch eine experimentelle Funktion und wir hinterfragen den tatsächlichen Wert. Soweit wir sehen können, scheint die Videoleistung zwischen allen S21-Handys ziemlich gleich zu sein.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Galaxy S21 und dem S21 Ultra - nicht nur den Preis. Es gibt große Unterschiede in der Anzeigeleistung, der Verarbeitungsqualität und der Kamera, wobei der Zoom der größte Gesamtunterschied ist, der angeboten wird. Wir haben festgestellt, dass das S21 Ultra durchweg etwas bessere Bilder bietet als das S21. Das wäre also das Telefon, das wir wählen würden, wenn wir eines auswählen würden, und das Budget spielt keine Rolle.

Das Galaxy S21 und S21 + stehen jedoch vor einer weiteren Herausforderung: dem Galaxy S20 FE. Dieses Telefon ist erst ein paar Monate alt (beim Start des S21) und die Kameraleistung liegt nahe an der des Galaxy S21. Ja, das S21 bietet neue Modi und Optionen, die das S20 FE bietet (und wir haben keine Ahnung, ob diese Softwareoptionen wie Directors View auf dem älteren Telefon verfügbar sein werden), und das S20 FE bietet keine 8K-Videoaufnahme. Abgesehen davon liegt das Galaxy S20 FE-Erlebnis in der Nähe des S21 und ist viel billiger.

Schreiben von Chris Hall.