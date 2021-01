Ein Samsung-Handy mit AMD-Grafik könnte früher als erwartet kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir wissen seit einigen Wochen, dass Samsung vorhatte, einen AMD-Grafikprozessor in der Exynos-Hardware der nächsten Generation zu haben, aber es scheint, dass der Umzug früher als erwartet erfolgen könnte. Die beiden Unternehmen gaben erstmals an, bereits 2019 gemeinsam an der Grafiktechnologie zu arbeiten.

Exynos ist der Name der Plattform, die Samsung in vielen seiner Flaggschiff-Handys verwendet. Da die neuen Grafiken auf dem RDNA-Design von AMD basieren, ist es sinnvoll anzunehmen, dass das neue Telefon auf die Spieleleistung ausgerichtet ist.

Bei seinem Exynos 2100-Startereignis zur gleichen Zeit wie die CES 2021 bestätigte Samsung den Schritt , die GPU in die Chips der nächsten Generation aufzunehmen.

Der bekannte Samsung-Beobachter Ice Universe schlug vor, dass es zu dem Zeitpunkt im faltbaren Gerät der nächsten Generation (wahrscheinlich als Galaxy Z Fold 3 bezeichnet) erscheinen könnte. Jetzt hat Ice vorgeschlagen, die AMD-Grafik in der gesamten Exynos-Reihe der nächsten Generation zu verwenden, was bedeutet, dass sie auch in anderen 2022-Handys wie der Galaxy S22-Serie verwendet wird.

Könnten die Chips noch früher erscheinen? Es ist verlockend vorzuschlagen, dass sie sogar in einem neuen Galaxy Note debütieren könnten, obwohl das Gerücht lautet, dass die Marke Note eingestellt wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Fold der nächsten Generation Ende dieses Jahres die Heimat für die erste Veröffentlichung der AMD-basierten Hardware sein wird.

Schreiben von Dan Grabham.