Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Zum Auftakt des Jahres 2021 steht ein großer Samsung-Start an: Das Startereignis der Galaxy S21-Serie wird am 14. Januar erwartet . Vor diesem Datum sind jedoch weitere Informationen aufgetaucht, diesmal speziell für die Kameraanordnung der Flaggschiff-Telefonserie. Was können Sie also erwarten?

Ein Artikel über Voice enthüllt einige durchgesickerte italienische Infografiken über den S21, S21 Plus (oder S21 +, wie er offiziell genannt wird) und S21 Ultra. Das erstere Paar bietet ein Triple-Rear-Kamera-Setup, das letztere ein Quad-Setup. Beide verfügen über ein einziges zentrales Loch für die Frontkamera. Hier ist eine Zusammenfassung ihrer größten Unterschiede:

Dreifache Rückfahrkameras: Haupt: 12 Megapixel, Blende 1: 1,8 Weitwinkel: 12MP, f / 2.2 Tele: 64 MP, 1: 2,0

Punch-Hole-Selfie-Kamera: 10 Megapixel, Blende 2,2



Quad-Rückfahrkameras: Haupt: 108 Megapixel, Blende 1: 1,8, Laser-Autofokus Weitwinkel: 12MP, f / 2.2 Tele # 1: 10MP, f / 4.9 Tele # 2: 10MP, f / 2.4

Punch-Hole-Selfie-Kamera: 40 Megapixel, Blende 2,2



Beginnen wir vorne, wo der einzige Unterschied in der Auflösung liegt: Die S21 & S21 + erhalten eine 10-Megapixel-Selfie-Kamera, die Ultra eine 40-Megapixel-Kamera - obwohl wir davon ausgehen, dass letztere eine Vier-in-Eins-Verarbeitungstechnologie für die Ausgabe verwenden wird 10MP-Bilder sowieso ( oder möglicherweise 6,5MP wie die S20 Ultra ).

Die größere Geschichte ist vielleicht, dass Samsung die pillenförmige Doppel-Selfie-Kamera abgeschafft und mit einem einzigen Loch verbunden hat - hier gibt es keine Kamera unter dem Bildschirm, wie Sie beispielsweise in der finden ZTE Axon 20 5G .

Der größere Fokus für die meisten wird natürlich auf diesen Rückfahrkameras liegen. Samsung gehört zu den führenden Fotografen im Bereich Smartphones. Die S21-Serie zeigt, dass ein Großteil dieser Erfahrung recycelt wurde - mit Ausnahme des S21 Ultra.

Schauen wir uns zunächst das Galaxy S21 & S21 + an. Basierend auf diesen Spezifikationen scheint es das gleiche Setup wie in der S20-Reihe des letzten Jahres zu bieten. Erwarten Sie also eine 12MP-Hauptleitung mit optischer Stabilisierung, ein 64MP-Tele mit 3-fachem optischen Zoom und den bewährten 12MP-Weitwinkel.

Beim Galaxy S21 Ultra unterscheiden sich die Dinge eher. Es gibt das gleiche 108MP-Hauptobjektiv wie beim S20 Ultra und beim Note 20 Ultra . Der 12MP-Weitwinkel ist auf der ganzen Linie gleich. Die beiden Teleobjektive sind jedoch völlig neu.

Beide Zoomobjektive der S21 Ultra haben eine Auflösung von 10 Megapixeln, daher eine recht niedrige Auflösung, aber es sind die Blendenwerte, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Objektive mit langem Zoom, die physisch klein sind, können keine großen Blenden haben (dh kleine Werte wie 1: 2,0), da einfach kein physischer Raum vorhanden ist. Daher haben wir den Verdacht, dass Samsung hier eine 3-fache und 5-fache optische Zoomkombination hat - obwohl die Blende des zweiten Teleobjektivs bei 1: 4,9 liegt, entspricht dies der Spezifikation, die bei einer 10-fachen Optik zu erwarten ist.

Noch ist nichts in Stein gemeißelt, aber es sieht so aus, als würde es beim S21 Ultra um große, große Zoomziele gehen. Ob das 5x oder 10x ist, wir werden am 14. Januar mehr darüber erfahren ...

Schreiben von Mike Lowe.