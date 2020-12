Samsung erwartet, 2021 billigere Z Flip- und Z Fold-Modelle auf den Markt zu bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die zukünftige Smartphone-Strategie von Samsung wird die Erweiterung der Modelle für Falttelefone umfassen. Zwei Versionen des zukünftigen Z Flip und Z Fold werden für 2021 erwartet.

Während des gesamten Jahres 2020 wurde viel über den Aufstieg von Faltblättern und den Rückgang von iterativen regulären Smartphones gesprochen. Viele sagen, dass Samsung im Jahr 2021 die Note-Serie einstellen und die S Pen-Unterstützung auf andere Geräte verlagern wird.

Den Premiumraum auszufüllen ist eine Erweiterung der Faltmodelle. Das Hindernis für Faltmodelle war bisher der Preis, und es wird erwartet, dass Samsung dies mit der Veröffentlichung neuer Modelle im Jahr 2021 angehen wird. Es wird zwar weiterhin erwartet, dass sich ein Galaxy Z Fold 3 und ein Z Flip 3 in Premium-Positionen befinden, dies wird jedoch vorausgesagt Es wird günstigere Versionen jedes Geräts geben, um die Akzeptanz der Telefone der nächsten Generation zu fördern.

Ein Bericht von ETNews schlägt vor, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 vier neue Faltmodelle auf den Markt kommen werden. Wir erwarten, dass dies im August oder September sein wird, traditionell zu der Zeit, als die Note-Serie aktualisiert wurde.

Es wird erwartet, dass der Z Fold 3 zum ersten Mal den S Pen-Eingang unterstützt und als Ersatz für die Note fungiert. Der Bericht bezieht sich auch auf einen "allgemeinen" Z Flip, wahrscheinlich das Modell, das den aktuellen Smartphone-Preisen nahe kommt.

Bisher gab es nur wenige Spekulationen über billigere Falttelefone. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht heißt es, dass es einen günstigeren Z Flip geben wird , während Gerüchte über ein Fold e oder Fold Lite das ganze Jahr 2020 über verbreitet wurden. Wir erwarten, dass 2021 ein großes Jahr für Samsungs Smartphones wird. Es sieht so aus, als würde das Galaxy S am 14. Januar 2021 mit einem Ereignis aktualisiert und anschließend auch in der zweiten Jahreshälfte mit einem großen Falttelefon gestartet.

Schreiben von Chris Hall.