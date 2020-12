Das neueste Video-Leck des Samsung Galaxy S21 zeigt, wie gut das Telefon aussieht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Weitere Details zum eingehenden Samsung Galaxy S21 sind in einem neuen Video enthalten, das online veröffentlicht wurde. Das Originalvideo wurde entfernt, aber mehrere Versionen des Filmmaterials existieren noch über Reposts .

Wir müssen sagen, dass das neue Telefon großartig aussieht, mit sehr dünnen Einfassungen um ein gut aussehendes Flachbildschirm mit Lochkamera. Es gibt eine matte Rückseite und die erwarteten dreifachen Kameraobjektive, die in einer Huawei-ähnlichen vertikalen Anordnung angeordnet sind. Das heißt, es muss sich um die 6,2-Zoll-S21 oder 6,7-Zoll-S21 Plus handeln, da wir davon ausgehen, dass die 6,8-Zoll-S21 Ultra bis zu fünf - ja, fünf - Objektive haben wird.

Auf den Telefonen wird die neue Qualcomm Snapdragon 888- Plattform in den USA oder die Samsung-eigene Exynos 2100-Plattform ausgeführt, und es handelt sich erwartungsgemäß um 5G-Geräte. Die Videos zeigen auch einige Geekbench-Leistungstests mit einer anständigen Leistungssteigerung - es scheint sich um die getestete Snapdragon-Variante zu handeln, was sinnvoll ist, da das Video aus den USA zu stammen scheint.

Es gibt jetzt immer wieder Gerüchte, dass das Galaxy S21 am letzten Tag der CES 2021 , der virtuellen Ausgabe der Consumer Electronics Show Mitte Januar, bei einem Samsung-Event vorgestellt wird.

Es sieht auch so aus, als würde das neue Telefon den Stift der Note-Serie unterstützen, was möglicherweise das Ende der Note-Aufstellung signalisiert, wie wir sie kennen. Es wird anscheinend ein separater Kauf sein, so dass es keinen Platz dafür gibt, wie auf dem Note 20.

Schreiben von Dan Grabham.