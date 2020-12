Samsung Galaxy S21 fährt durch FCC, Snapdragon 888 im Schlepptau

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Lecks bei den Samsung Galaxy S21-Geräten sind so groß und schnell , dass wir plötzlich viel darüber lernen, was diese Telefone bieten werden.

Das neueste Dokument, das erscheint, ist das Ergebnis von FCC-Tests, die bestätigen, dass der Snapdragon 888 - der kürzlich von Qualcomm angekündigt wurde - zumindest einige Modelle des Galaxy S21 mit Strom versorgen wird.

Samsung hat seine Geräte in der Vergangenheit auf verschiedene Märkte aufgeteilt, wobei einige die Snapdragon-Version und andere eine Exynos-Version erhalten. Bisherige Gerüchte deuten darauf hin, dass der Exynos 2100 die Galaxy S21-Modelle in Europa und einigen anderen Regionen antreiben wird, während Qualcomm in den Modellen in den USA und Korea vertreten sein wird.

Wichtig ist, dass die FCC-Auflistung den Snapdragon 888 vom Gerücht zu einer konkreteren Tatsache führt, nicht dass wir bezweifelten, dass Samsung diese Hardware für seine Smartphone-Geräte der nächsten Generation wählen würde.

Das Timing ist aber auch wichtig, da diese Art von Dokumenten normalerweise nur dann auftaucht, wenn sich ein Gerät dem Start nähert. Gerüchten zufolge wird Samsung am 14. Januar die neue Galaxy S21-Familie vorstellen.

Das ist ungefähr einen Monat früher als in den Vorjahren und es ist derzeit nicht klar, warum Samsung diesen Schritt früher machen will. Normalerweise startet Samsung kurz vor der Messe Mobile World Congress , die normalerweise im Februar stattfindet. Die Show wurde auf den Juni 2021 verschoben. Vielleicht sieht Samsung jetzt keine Notwendigkeit mehr, den Start in der Nähe eines großen internationalen Smartphone-Events zu planen.

Samsung könnte versuchen, seinen Konkurrenten einen Vorsprung zu verschaffen, indem es zu Beginn des Zyklus auf den Markt kommt, um möglicherweise Platz für das vorhergesagte Update seiner Faltgeräte zu schaffen, das für später im Jahr prognostiziert wird.

Unabhängig von der Motivation gibt es derzeit keine Bestätigung für ein Galaxy Unpacked-Ereignis, aber das Gewicht der Informationen und die Häufigkeit von Lecks lassen darauf schließen, dass wir bald etwas Offizielles sehen werden.

Schreiben von Chris Hall.