Das Samsung Galaxy S21 wird möglicherweise doch nicht mit einem Ladegerät oder Ohrhörern geliefert

(Pocket-lint) - Ein kürzlich veröffentlichter Bericht schlägt vor, dass Samsung in die Fußstapfen von Apple treten wird, indem es sich dafür entscheidet, kein Netzteil oder keine Ohrhörer in die Verpackung seines nächsten Flaggschiff-Telefons aufzunehmen .

Die Nachricht wurde zuerst von der brasilianischen Website Tecnoblog gemeldet, die einen Bericht bei Anatel (Brasiliens Äquivalent zur FCC) enthüllte , in dem (grob übersetzt) angegeben ist, dass "das Handy nicht mit einem Netzteil verkauft wird" und auch "das Handy" wird nicht mit Kopfhörern verkauft ".

Ob dies ein globaler Ansatz sein wird oder nicht, bleibt abzuwarten. Ein Gerücht besagte kürzlich, dass das Gegenteil der Fall sei und dass Samsung ein Ladegerät und Ohrhörer in seine Verpackung aufnehmen werde.

Es ist unklar, was wahr ist oder ob dies ein Fall auf dem südamerikanischen Markt und auf einem anderen Ansatz sein könnte. Wir werden es wahrscheinlich erst mit Sicherheit herausfinden, wenn Samsung die Galaxy S21-Serie auf den Markt bringt.

Der Druck auf große Technologiegiganten, die jeden Monat Millionen von Telefonen ausliefern, um ihre negativen Auswirkungen auf den Planeten zu verringern, hat zugenommen.

Ein Teil davon ist die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks durch eine effizientere Schifffahrt, aber auch die Reduzierung unnötiger Elektronikschrott.

Apple hat mit den Handys der iPhone 12-Serie versucht, den Elektronikabfall in seinen Produkten zu reduzieren, und konnte so die Größe seiner Telefonverkaufsboxen reduzieren, sodass das Unternehmen mehr davon in gleich große Sendungen einbauen konnte.

Es wurde auch als ein Schritt angepriesen, um zu verhindern, dass zusätzliche Ladegeräte und Kopfhörer völlig unbenutzt auf die Mülldeponie gelangen.

Für Samsung wäre es sinnvoll, als einer der ersten Vorreiter bei der Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von Produkten angesehen zu werden. Wie auch immer das aussieht.

Schreiben von Cam Bunton.