Das Samsung One UI 3-Update beginnt offiziell, Android 11 im Schlepptau

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung testet und neckt Samsung One UI 3 seit einiger Zeit, was von Samsung-Gerätebesitzern mit Spannung erwartet wird, da es auch den Wechsel des Unternehmens zu Android 11 auf vielen Geräten signalisiert.

Samsung hatte zuvor versprochen, dass das Galaxy S20 der erste Nutznießer des Updates sein würde, und das Unternehmen hat es termingerecht geliefert. Ab Dezember begann die Einführung des Galaxy S20, S20 + und S20 Ultra in Korea, den USA und vielen europäischen Ländern. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf das Galaxy S20 FE.

Als nächstes folgen die Geräte Note 20, Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Fold und ältere Galaxy S10-Geräte. Samsung sagte am 3. Dezember, dass dies in den "kommenden Wochen" geschehen würde, und stellte fest, dass es häufig zu unterschiedlichen Zeiten auf verschiedenen Märkten landet.

Die Samsung Galaxy A-Geräte werden in der ersten Hälfte des Jahres 2021 aktualisiert, was zwar appetitlich ist, aber die nächsten 6 Monate umfasst. Daher werden wahrscheinlich einige Geräte durch neue Modelle ersetzt, bevor die älteren auf die neueste Software umgestellt werden.

Android - und insbesondere Samsung - wurde lange Zeit für seinen scheinbar langsamen Update-Prozess kritisiert. Apple neigt dazu, alle seine Geräte an einem einzigen Tag zu aktualisieren. Dies wurde als Maßstab verwendet, um die Konkurrenzplattform zu schlagen, obwohl die Realität nicht so einfach ist. Samsung war im Vergleich zu den Vorjahren schneller in der Lage, Updates in dieser neuesten Iteration zu veröffentlichen.

Samsung hat viele weitere Produktvarianten auf dem Markt sowie eine vollständige Anpassungsebene, die sich über die Android-Software erstreckt und deren Anpassung einige Zeit in Anspruch nimmt. Es ist auch wahr, dass die Android-Version in vielen Fällen keine großen Unterschiede macht, da so viele Funktionen der Software entbündelt sind und im Laufe des Jahres stückweise aktualisiert werden können, anstatt einen großen Software-Dump wie iOS zu benötigen.

Android 11 unterscheidet sich nicht wesentlich von Android 10, aber hier soll One UI 3 das Erlebnis für Samsung-Besitzer verbessern. Es gibt eine visuelle Überarbeitung, frisch gestaltete Widgets, flüssigere Bewegungen und Animationen, um den täglichen Gebrauch zu verbessern.

Es gibt Verbesserungen und Änderungen in der Software. Wenn Sie also ein Samsung-Gerätebenutzer sind, ist jetzt die Zeit für ein Update gekommen. Den Zeitplan für Updates finden Sie in der Samsung Members App, die im Galaxy Store erhältlich ist, wenn Sie sich fragen, wann Sie ihn möglicherweise erhalten.

Schreiben von Chris Hall.