(Pocket-lint) - Es wird seit einigen Monaten gemunkelt, dass Samsung seine Galaxy Note-Serie einstellen wird - Reuters zitiert nun eine Reihe nicht genannter Unternehmensquellen , um diese Behauptung zu untermauern.

Das würde bedeuten, dass die Galaxy Note-Serie - berühmt für die Integration eines Stiftes - nach ihrer ersten Veröffentlichung im Jahr 2011 nicht ihren jahrzehntelangen Erfolg erreichen würde, da das Note 20 nun voraussichtlich das letzte der Serie sein wird.

Dies ist jedoch vielleicht keine Überraschung. Da das Unternehmen seine Top-End-Galaxy-S-Serie in ihren Funktionen näher an das Galaxy Note heranführt - obwohl dem ersteren der eingebaute Stift fehlt -, wird es zunehmend so, als ob die beiden zusammengewachsen wären. Wir haben fast dasselbe über das Note 20 Ultra gesagt , ein fantastisches Telefon, dem ein hinreichender Grund zum Kauf fehlt.

Während Reuters vorschlägt, dass die Note aufgrund des Einbruchs der High-End-Telefonverkäufe gekürzt wird - keine Überraschung für die Wirtschaftslage der Welt im Jahr 2020 -, glauben wir nicht, dass sie so gekürzt und trocken ist.

Samsung ist sich seiner Konkurrenz bewusst, die oft chinesischen Ursprungs ist und leistungsstarke Telefone zu einem reduzierten Preis entwickelt. Aber es wurde bereits mit Geräten wie dem Galaxy Note 20 Fan Edition reagiert - einem preisgünstigen Flaggschiff, das nicht an Funktionen spart.

Da sich solche Geräte für Samsung als erfolgreich erweisen, wäre es nicht sinnvoll, weiterhin zwei Flaggschiff-Telefonleitungen zu verfolgen, die sich nur so ähnlich sind. Wir gehen davon aus, dass das koreanische Unternehmen die Forschung und Entwicklung seiner Falttelefone - wie des Fold 2 - weiter vorantreiben wird. Die Galaxy S-Serie wird als vollwertiges Flaggschiff und zu günstigeren Versionen erhältlich sein. In einem solchen Markt ist nach Samsungs eigenem Design kein Platz mehr für das Note.

Es war ein guter Lauf, Galaxy Note. Obwohl 2020 Ihr letzter sein mag, begrüßen wir Sie dafür, dass Sie so ein Pionier sind.

Schreiben von Mike Lowe.