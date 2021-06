Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat das Galaxy Z Fold 2 zusammen mit dem Note 20 während einer Veranstaltung im August 2020 vorgestellt, gefolgt von vollständigen Details Anfang September 2020. Wir haben also ein Jahr seit dem letzten Fold-Gerät, was eine Aktualisierung bedeuten sollte mean fällig.

Es gab viele Gerüchte um das Galaxy Z Fold 3. Dieses Feature fasst alles zusammen, was wir bisher über das Galaxy Z Fold 3 gehört haben, einschließlich der Funktionen, die wir sehen könnten, wann es voraussichtlich veröffentlicht wird und wie es aussehen könnte mögen.

3. August 2021?

Im Verkauf 27. August 2021?

Wahrscheinlich um 1800 £/2000 $

Das ursprüngliche Galaxy Fold wurde auf dem Mobile World Congress 2019 enthüllt, gefolgt von einem "festen" Modell auf der Berliner Unterhaltungselektronikmesse IFA im Jahr 2019. Das Gerät der zweiten Generation wurde dann im September 2020 enthüllt, es gibt also kein Muster für das Galaxy Z Fold wie bei Samsungs anderen Geräten.

Frühere Gerüchte behaupteten, das Galaxy Z Fold 3 könnte im Juni 2021 erscheinen, und da der Mobile World Congress am 28. Juni 2021 beginnen soll, war dies plausibel. Der Juli war jedoch ebenso wie der August ein Vorschlag, der das Ende des Sommers zu einem starken Anwärter auf die Markteinführung machte.

Den neuesten Berichten zufolge wird Samsung am 3. August ein Unpacked-Event für das Z Fold 3 und Z Flip 3 veranstalten, gefolgt von einem Verkaufstermin am 27. August. Offiziell ist aber noch nichts.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass es in der gleichen Region wie das Galaxy Z Fold 2 liegt, das in Großbritannien 1799 £ und in den USA 1999 $ kostet. Wenn Sie also auf der Suche nach dem nächsten faltbaren Flaggschiff von Samsung sind, ist es möglicherweise an der Zeit, mit dem Sparen zu beginnen.

Vertikale Falte

Rüstungsrahmen?

IP-Bewertung

S Pen-Kompatibilität?

Wir erwarten, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 die gleiche vertikale Faltung im Buchstil wie das ursprüngliche Galaxy Fold und das Galaxy Z Fold 2 annehmen wird, wobei die horizontale Faltung für die Galaxy Z Flip- Serie reserviert ist. Wir erwarten auch, dass das Scharnier wieder mehrere Winkel bietet.

Es gab Gerüchte, dass das Gerät mit dem S Pen kompatibel sein wird – wie das Galaxy S21 Ultra . Dies könnte einen in das Gerät eingebauten Steckplatz wie das Note bedeuten, oder es könnte einfach bedeuten, dass der S Pen funktioniert, wenn er separat gekauft wird, wie der S21 Ultra. Bevor auch das Galaxy Z Fold 2 enthüllt wurde, tauchten Gerüchte zur S Pen-Kompatibilität auf, aber es wurde angenommen, dass das faltbare Display den Druck, den der Stift ausüben würde, nicht aufnehmen könnte, den Samsung jetzt anscheinend überwunden hat.

Ein Patent ist aufgetaucht, das die Verwendung des S Pen auf einem faltbaren Telefon zeigt – das dem ursprünglichen Galaxy Fold sehr ähnlich sieht. Dies ist noch lange keine Bestätigung dafür, dass dies beim Fold 3 passieren wird, aber es scheint ein langfristiges Ziel von Samsung zu sein. Es gibt auch durchgesickerte Bilder, die eine etwas kleinere Lücke zwischen den beiden Hälften des Klappbildschirms zeigen, und diese Bilder zeigen auch eine Frontkamera unter dem Display.

Ein weiteres Patent schlägt vor, dass das Z Fold 3 – oder ein zukünftiges Z Fold-Gerät – sich für Gestensteuerung anstelle von Tasten entscheiden könnte und Benutzer die Gesten und Aktionen anpassen können.

Es gab einige Diskussionen über die Wasserdichtigkeit, bevor das Z Fold 2 auf den Markt kam, aber es scheint, dass das Z Fold 3 eine IP-Einstufung erhalten könnte . Quellen haben enthüllt, dass es eine IP-Einstufung erhalten wird, aber das Niveau bleibt unbekannt.

Samsung hat auch eine Marke für den Ausdruck Armor Frame angemeldet. Es wird spekuliert, dass das Galaxy Z Fold 3 der erste Nutznießer eines neuen Designs oder Materials sein könnte, um den Rahmen des Telefons zu verstärken.

Außerhalb und innerhalb

120Hz Bildwiederholfrequenz bei intern wahrscheinlich

Wir würden erwarten, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 ein großes flexibles Display im Inneren sowie ein externes Display im zusammengeklappten Zustand hat, wie es die Vorgängermodelle getan haben.

Das Galaxy Z Fold 2 verfügt über ein 7,6-Zoll-Hauptdisplay mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz , gekoppelt mit einem 6,2-Zoll-Außendisplay. Auf der Vorderseite befindet sich eine Punch-Hole-Kamera , obwohl es einige Gerüchte gab, dass das Z Fold 3 eine Kamera unter dem Display haben könnte, die ein größeres externes Display als das Z Fold 2 ermöglichen könnte.

Es wird auch behauptet, dass das Hauptdisplay 7,55 Zoll statt 7,59 Zoll und das Cover-Display 6,21 Zoll statt 6,23 Zoll groß sein wird.

Qualcomm Snapdragon 888 wahrscheinlich

Exynos mit AMD-GPU?

12 GB RAM/256 GB Speicher

5G-Konnektivität

Erwarten Sie Flaggschiff-Hardware unter der Haube des Galaxy Z Fold 3. Keine Gerüchte haben vorgeschlagen, welche genauen Spezifikationen wir beim Z Fold 3 sehen könnten, aber es könnte der Qualcomm Snapdragon 888 unter der Haube sein, zusammen mit einer guten Menge RAM - wahrscheinlich bei mindestens 12 GB - und mindestens 256 GB Speicherplatz. Alternativ könnte Samsung Exynos mit AMD-GPU einsetzen – an dem das Unternehmen angeblich arbeitet.

Die Akkukapazität soll mit 4380 mAh etwas kleiner sein als beim Galaxy Z Fold 2, aber genauso wie beim ursprünglichen Fold.

In Bezug auf die Konnektivität waren sowohl das ursprüngliche Fold als auch das Z Fold 2 5G-fähig , sodass wir dasselbe für das Z Fold 3 erwarten würden.

Lochung vorne

Kamera unter dem Display?

Das Samsung Galaxy Z Fold 2 verfügt über eine Triple-Rückfahrkamera und eine Dual-10-Megapixel- Punch-Hole-Frontkamera .

Die Rückfahrkamera besteht aus einer 12-Megapixel-Hauptkamera, einem 12-Megapixel-Telesensor und einer 12-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera.

Es gibt Gerüchte, dass sich dieses dreifache Rückfahrkamerasystem vom Gerät der zweiten bis zur dritten Generation möglicherweise nicht so sehr ändert. Dies kann auf Platzbeschränkungen und damit auf Einschränkungen zurückzuführen sein, ob größere Sensoren und Linsen sinnvoll im Design des Telefons verwendet werden können.

Die große Neuigkeit ist jedoch, dass das Z Fold 3 so gut wie bestätigt ist, dass es eine Kamera unter dem Display beherbergt – oder UPC (Under Panel Camera), da Samsung diese Technologie als Markenzeichen hat. Durchgesickerte Bilder auf Twitter zeigen auch das scheinbare Z Fold 3 mit dieser UTC.

Hier sind die bisherigen Gerüchte rund um das Galaxy Z Fold 3.

Laut einem neuen Bericht werden Samsung Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 am 3. August bei einem Unpacked-Event vorgestellt. Die Massenproduktion soll begonnen haben.

Bericht behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3 ab dem 27. August ausgeliefert werden.

„ Kann bestätigen: Fold 3 hat eine Under-Display-Kamera “, heißt es im Tweet von Max Winebach, einem freiberuflichen Autor für Android Police mit starker Erfolgsbilanz.

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum hat Samsung ein Patent (über LetsGo Digital) für "Galaxy Z Fold Squeeze Gesture" erteilt. Es schlägt vor, dass Samsung im Z Fold 3 Tasten gegen Gesten austauschen und auswählen könnte, welche Gesten bestimmte Aufgaben ausführen.

Quellen behaupten, Samsung erwägt ein Unpacked-Event im August, um drei Geräte zu enthüllen, darunter das Z Fold 3, Z Flip 3 und das Samsung Galaxy S21 FE.

Twitter-Nutzer @TheGalox_ hat einige Bilder des Galaxy Z Fold 3 getwittert, die eine Kamera unter dem Display, eine kleinere Lücke zwischen den beiden Falten und eine Dreifachkamera zeigen. Das Telefon wird angeblich in den Farben Schwarz, Silber und Grün erhältlich sein, und es wurde auch eine beige Farbe festgestellt.

The Galox

Quellen , die mit SamMobile sprechen, haben ergeben, dass das Galaxy Fold 3 eine IP-Einstufung haben wird.

Samsung hat eine Marke des Begriffs Armor Frame angemeldet und erklärt, dass er für Smartphones gilt. Es kann auf ein neues Design oder Material auf dem Galaxy Fold 3 angewendet werden.

Die koreanische Nachrichtenseite The Elec behauptet, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 eine geringere Akkukapazität als das Z Fold 2 sowie einen kleineren Hauptbildschirm ohne Blenden haben wird.

Ein aufgedecktes Patent zeigt die Verwendung eines Stifts auf einem faltbaren Telefon, was darauf hindeutet, dass dies ein langfristiges Ziel für Samsung bleibt.

In einem Bericht der koreanischen Nachrichtenagentur ET News heißt es , dass Samsung "die Stiftfunktion mit hohen technischen Schwierigkeiten bei der Implementierung der Stiftfunktion für faltbare Telefone erfolgreich umgesetzt hat" und es zum Galaxy Z Fold 3 kommen wird.

Ein zuverlässiger Leaker von Samsung-Informationen deutete an, dass es im Juni eine Präsentation der Samsung-AMD-GPU geben wird, die möglicherweise gerade rechtzeitig für den Start im Galaxy Z Fold 3 ist.

Ice Universe behauptete, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 "sehr wahrscheinlich" eine Frontkamera unter dem Display implementiert.

Galaxy Z Fold3 wird wahrscheinlich immer noch UPC übernehmen pic.twitter.com/DD6TMPLlM0 — Eisuniversum (@UniverseIce) 15. Februar 2021

Leaker Ice Universe behauptete, dass das Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 2/3 im Juli auf den Markt kommen könnten – was die Einführung der nächsten faltbaren Geräte in die Mitte der Markteinführungen von Galaxy S und Galaxy Note bringen würde.

Samsung Display soll die Entwicklung von verschiebbaren und rollbaren Displays in Erwägung ziehen, um seine Führungsposition auf dem Markt für faltbare Displays zu festigen.

Samsung bestätigte, dass die Erweiterung der S Pen-Unterstützung auf das Galaxy S21 Ultra kein Einzelfall war: „Wir haben die mutige Entscheidung getroffen, das S Pen-Erlebnis auf das Galaxy S21 Ultra auszuweiten, und planen, das S Pen-Erlebnis auf weitere zu erweitern Gerätekategorien in der Zukunft." Das klingt eindeutig so, als ob wir eine breitere Unterstützung für den S Pen erwarten können.

Kurzfristig bedeutet das, dass die nächste Iteration des Galaxy Fold durchaus damit arbeiten könnte.

Laut Leaker Ross Young , der eine gute Erfolgsbilanz vorweisen kann, wird das Galaxy Z Fold 3 leicht reduzierte Displays sehen, um den S Pen aufzunehmen, der angeblich auf das Gerät kommt.

My Xmas Leaks - Galaxy Fold 3 - Hauptdisplay schrumpft von 7,59" auf 7,55". Das Cover-Display reicht von 6,23" bis 6,21". Benötigen Sie mehr Platz für den S Pen.

Galaxy Z Flip 3/Flip Lite - wächst leicht von 6,67" auf 6,70". 120Hz und LTPO beim Z Flip 3. — Ross Young (@DSCCRoss) 24. Dezember 2020

Ajou News berichtete, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 im Juni 2021 eintreffen würde, gekoppelt mit S Pen-Unterstützung. In dem Bericht wurde auch eine Kamera unter dem Display erwähnt.

LetsGoDigital berichtete, dass Samsung im März 2019 ein Patent mit dem Titel "Galaxy Z Fold with Light Indicator" angemeldet hatte, das im Oktober 2020 erteilt wurde. Die Website hat eine Reihe von Mock-Up-Renderings erstellt, die darauf hindeuten, wie das Galaxy Z Fold 3 aussehen könnte, wenn es die Technologie übernimmt im Patent.

Schreiben von Britta O'Boyle.