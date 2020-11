Samsung Galaxy Z Fold 3 könnte mit Unterstützung von S Pen für Juni 2021 geplant sein

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem 2020 so gut wie erledigt und abgestaubt ist, gehen Gerüchte über zukünftige Pläne für das Samsung-Mobilprogramm weiter. Wir haben bereits gehört, dass das Galaxy S möglicherweise Anfang 2021 ein Update erhält, aber ein neues Gerücht besagt, dass das Premium-Galaxy Z Fold 3 im Juni 2021 auf den Markt kommen könnte.

Frühere Fold-Modelle hatten gemischte Startdaten. Das Original wurde auf dem Mobile World Congress 2019 im Februar vorgestellt, aber nachdem die Änderungen erst im Herbst 2019 auf den Markt kamen, wurde das Galaxy Z Fold 2 im August 2020 angekündigt und bald darauf in den Handel gebracht.

Ein von Ajou News vorgeschlagener Juni-Termin mag weit hergeholt klingen - aber der Mobile World Congress 2021 soll am 28. Juni 2021 beginnen , nachdem er später im Jahr verschoben wurde. Dies würde Samsung die Möglichkeit geben, sein neues Gerät vorzustellen und es auf dem globalen mobilen Event zu präsentieren - vorausgesetzt natürlich, es werden wieder Fortschritte in Richtung Normalität erzielt.

In Anlehnung an das Timing gibt es den Vorschlag, dass die neue Falte den S-Stift unterstützen könnte. Dies wurde bereits vor dem Start des Fold 2 gemunkelt, aber es wurde allgemein angenommen, dass das Faltdisplaynicht den Druck aufnehmen würde , den der S Pen auf das Display ausüben könnte.

Dies würde darauf hindeuten, dass erhebliche Fortschritte erzielt werden müssten, um die Oberfläche des flexiblen Displays der Samsung-Faltgeräte zu stärken. Es wird empfohlen, dass UTG der zweiten Generation - ultradünnes Glas - das S Pen-Erlebnis bietet und gleichzeitig das erforderliche Faltgefühl ermöglicht.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, dass das zukünftige Galaxy S21 auch mit dem S Pen funktioniert, was bedeuten könnte, dass die Note-Gerätefamilie ihren letzten Start erfahren hat. Technisch gesehen gibt es kaum einen Unterschied zwischen dem Galaxy S und dem Galaxy Note. Daher unterscheidet sich diese beiden Familien nur durch den S Pen.

Ob wir eine Kamera unter dem Display sehen, bleibt ebenfalls abzuwarten. Die Quelle schlägt vor, dass Samsung diese zukünftige Technologie implementieren will, sagt aber weiter, dass eine Verschlechterung der Bildgleichheit die Folge ist, dann wird sie nicht in das Galaxy Z Fold 3 aufgenommen.

Es gibt wenig, was diese Behauptungen bestätigen könnte, aber wir befinden uns noch am Anfang des Gerüchtezyklus für 2021-Geräte, sodass wir erwarten würden, dass sich das Bild in den kommenden Monaten deutlich auflöst.

Schreiben von Chris Hall.