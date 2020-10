Gerüchte, Funktionen, Lecks und technische Daten des Samsung Galaxy S21 Ultra

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste Flaggschiff von Samsung wird voraussichtlich das Galaxy S sein, das die im ersten Halbjahr 2020 eingeführte Galaxy S20-Reihe ablöst.

Obwohl noch nicht bekannt ist, ob die Geräte als Galaxy S21 oder Galaxy S30 bezeichnet werden - wir glauben, dass es das erstere sein wird -, gibt es bereits viele Gerüchte, die die Runde machen.

Wir haben in einer separaten Funktion beschrieben , was angeblich für das Galaxy S21 und S21 + kommen wird, aber hier konzentrieren wir uns auf das Galaxy S21 Ultra. Das ist alles, was wir bisher gehört haben.

Wahrscheinlich Galaxy S21, S21 + und S21 Ultra

Galaxy S30 ist möglich

Samsung folgte bei der Benennung seiner Galaxy S-Geräte fortlaufenden Nummern, bis das Unternehmen 2020 von Galaxy S10 zu Galaxy S20 wechselte. Es ist daher jetzt schwieriger zu bestimmen, wie das nächste Galaxy S in Zukunft heißen wird.

Wir würden unser Geld in das Galaxy S21, das Galaxy S21 + und das Galaxy S21 Ultra stecken, da dies auch zum Jahr passen würde, aber das Unternehmen könnte auch das Galaxy S30 verwenden. Da die meisten Gerüchte die Reichweite des Galaxy S21 nennen, werden wir uns in dieser Funktion darauf beziehen.

Anfang 2021

Voraussichtlich im März 2021 erhältlich

Die Galaxy S-Reihe von Smartphones wird in der Regel im Februar angekündigt, gefolgt von einer Veröffentlichung im März, sodass wir dies auch für 2021 erwarten würden, obwohl vermutet wurde, dass die Geräte Anfang Januar 2021 erscheinen könnten.

Das Samsung Galaxy S9 wurde am 25. Februar angekündigt und ab dem 16. März zum Verkauf angeboten. Das Galaxy S10 wurde am 20. Februar angekündigt und ab dem 8. März zum Verkauf angeboten. Das Galaxy S20 wurde am 11. Februar angekündigt und ab dem 6. März zum Verkauf angeboten.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass sich die Geräte in einem ähnlichen Umfeld wie ihre Vorgänger befinden, wobei das Galaxy S21 Ultra das Spitzen- und damit das teuerste Gerät ist.

1/4 Onleaks

Ausgesprochenes Kameragehäuse

Metall und Glas wahrscheinlich

Einige durchgesickerte Renderings deuten darauf hin, dass das Samsung Galaxy S21 Ultra im Vergleich zum Galaxy S20 Ultra ein noch ausgeprägteres Kameragehäuse in der oberen linken Ecke seiner Rückseite hat.

Die Renderings deuten auch darauf hin, dass sich oben auf dem Display eine zentralisierte Lochkamera befindet und der Rest des Designs früheren Samsung-Geräten folgt.

Wir würden eine Kombination aus Metall und Glas und ein sehr hochwertiges Finish erwarten.

Zwischen 6,7-6,9 Zoll

AMOLED

Quad HD + wahrscheinlich

Gerüchten zufolge soll das Samsung Galaxy S21 Ultra ein Display zwischen 6,7 und 6,9 Zoll haben. Das Galaxy S20 Ultra verfügt über ein 6,9-Zoll-Display, daher ist diese Behauptung sinnvoll.

Obwohl noch nichts zur Auflösung erwähnt wurde, ist es wahrscheinlich, dass der S21 Ultra eine Quad HD + -Auflösung, ein gekrümmtes Display und ein OLED-Panel hat.

Zwei Teleobjektive?

108MP Hauptsensor

Frühe Berichte deuteten darauf hin, dass sich die Hauptkamera des Galaxy S21 Ultra auf 150 Megapixel bewegen könnte, aber es gibt auch Berichte, denen zufolge Samsung an den 108 Megapixeln des S20 Ultra festhalten wird. Wir erwarten jedoch, dass der DepthVision-Sensor vom Ultra entfernt wird.

Was wir stattdessen sehen könnten, sind stattdessen zwei Teleobjektive. Es wird angenommen, dass zur Erhöhung der Zoomleistung ein Mittel- und Langstrecken-Tele-Angebot mit einem 3- und 5-fach Objektiv angeboten wird. Dies könnte bedeuten, dass ein bis zu 3-facher Zoom eine höhere Qualität aufweist, bevor er für größere Entfernungen auf die 5-fache Optik umgeschaltet wird.

Exynos 1000 / Qualcomm Snapdragon 875

5G

128 / 256GB

5000mAh

Es wurde vorgeschlagen, dass das Samsung Galaxy S21 Ultra auf dem unangekündigten Exynos 1000 läuft - einem 5-nm-Chipsatz, der mit dem unangekündigten Qualcomm Snapdragon 875 konkurrieren soll - den die US-Version des Geräts wahrscheinlich bieten wird.

Das Galaxy S21 Ultra wird zweifellos ein 5G-Gerät sein. Berichten zufolge wird es mit 128 GB und 256 GB Speicheroptionen erhältlich sein. Die Batteriekapazität soll 5000mAh betragen.

Einem Bericht zufolge könnten das Samsung Galaxy S21, S21 + und Galaxy S21 Ultra "Anfang Januar" 2021 auf den Markt kommen.

Auch die Renderer des S21 Ultra sind bereits online erschienen - was der Idee einer vorzeitigen Veröffentlichung noch mehr Gewicht verleiht.

Was als Akku für das Samsung Galaxy S21 Ultra angesehen wird, wurde bei der chinesischen Zertifizierungsstelle 3C registriert , was frühere Lecks bestätigt, dass das S21 Ultra über einen 5000-mAh-Akku verfügt.

Laut koreanischen Quellen könnte das Ultra der nächsten Generation von Samsung zwei Zoomobjektive verwenden, um ein Kamerasystem zu entwickeln, das mit Huawei mithalten kann.

Es sieht so aus , als würde der Akku des S21 Ultra mit 5000 mAh keinen großen Schub bekommen.

Laut einem Twitter-Leaker mit einem guten Ruf wird das Samsung Galaxy S21 Ultra die 108-Megapixel-Hauptkamera behalten.

Bei den 2020 Samsung Galaxy S21 / S30-Geräten kann die Akkukapazität im Vergleich zu den S20-Modellen erhöht werden.

Der Snapdragon-Chipsatz der nächsten Generation von Qualcomm wird erst Ende 2020 vorgestellt, aber Roland Quandt von WinFuture behauptete auf Twitter, er heißt Snapdragon 875 SoC mit dem Codenamen SM8350.

Es wird erwartet, dass der neue Prozessor für mobile Geräte auf einem 5-nm-Prozess basiert, wobei Qualcomm eine Kombination aus Cortex X1 und Cortex A78 mit großem Kern verwendet. Es wird erwartet, dass es in den US-Modellen des Galaxy S21 verwendet wird, zumindest im Ultra-Modell.

Ein Leaker namens Mauri QHD behauptete auf Twitter, dass das Samsung Galaxy S21 Ultra möglicherweise einen unangekündigten 5-Minuten-Exynos 1000-Chipsatz verwendet.

Sammobile berichtete, dass seine Quellen behaupteten, Samsung stelle drei Modelle für die Galaxy S21-Serie her, die wahrscheinlich als Samsung Galaxy S21, S21 + und S21 Ultra bezeichnet werden - obwohl sich die Namen ändern könnten.

Die Site sagte auch, dass die Modellnummern für die 5G-Varianten SM-G991, SM-G996 und SM-G998 sind und sie mit 128 GB und 256 GB Speicheroptionen in der Entwicklung sind.

Sammobile berichtete, dass Samsung anscheinend zwei Galaxy 21-Prototypen testete - einen mit einem 1/2-Zoll- Frontsensor, von dem es annimmt, dass er eine Auflösung von 48 MP hat, und einen mit einem 1 / 2,55-Zoll-Sensor mit 12 MP Auflösung und OIS.

Leaker Ice Universe twitterte und sagte, Samsung erwäge, zuerst die Unter-Bildschirm-Kameratechnologie auf dem Galaxy S21 einzusetzen, und teste die Technologie.

Clien berichtete , Samsung habe einen 150-Megapixel-1-Zoll-Sensor entwickelt, der dieselbe Nonacell-Technologie wie das Samsung Galaxy S20 Ultra verwendet. Das Gerücht besagt nicht, dass der Sensor im Galaxy S21 verwendet wird, aber es ist möglich, dass eine Version davon verwendet wird.

Schreiben von Britta O'Boyle.