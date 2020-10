Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Prime Day, das wichtigste Shopping-Event von Amazon, ist da und führt Premiere-Angebote für neue Smartphones, einschließlich Samsung-Handys, ein.

Bei drei Modellen aus Samsungs Flaggschiff-Smartphone-Sortiment sind die Preissenkungen für den Prime Day 2020 gesunken . Das Samsung S20 Ultra 5G , das Samsung S20 Plus 5G und das Samsung S20 5G werden zum fünften Mal zum Verkauf angeboten - bis zu 25% Rabatt. Jahresverkauf.

In unserem praktischen Test des Galaxy S20 kamen wir zu dem Schluss , dass das S20 eines der besten Flaggschiff-Geräte ist, die Samsung in jüngster Zeit herausgebracht hat. Für den Prime Day erhalten Sie den S20 5G mit 128 GB Speicher für 749,99 US-Dollar, was einer Preissenkung von 25 Prozent entspricht.

Es ist in den Farben Cloud Pink, Cloud Blue und Cosmic Grey erhältlich.

Neben dem S20 werden auch die Modelle S20 Plus 5G und S20 Ultra 5G angeboten. Das Samsung S20 Plus 5G verfügt über ein 512-GB-Modell in kosmischem Grau für 1.049,99 USD (22 Prozent Rabatt). Es gibt auch ein 128-GB-Modell für 899,99 US-Dollar (25 Prozent Rabatt).

Es ist auch in den Farben Cloud Pink, Cloud Blue und Cosmic Grey erhältlich.

Für das S20 Ultra 5G ist das 512 GB für 1.249,99 USD (21 Prozent Rabatt) erhältlich und in kosmischem Schwarz erhältlich. Das 128-GB-Modell ist für 1.049,99 USD (25 Prozent Rabatt) erhältlich und sowohl in kosmischem Schwarz als auch in kosmischem Grau erhältlich

Informationen zum Vergleich der Samsung Galaxy S20-Handys mit anderen High-End-Smartphones, die ab sofort erhältlich sind, finden Sie in unserer ausführlichen Anleitung hier.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren . In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern rund um den Globus vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Schreiben von Maggie Tillman.