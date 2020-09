Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung ist bereit, ein neues Galaxy S20 namens Fan Edition (oder FE) anzukündigen. Während wir auf den Start des Telefons warten, ist ein Leck aufgetaucht.

Jimmy is Promo , ein YouTube-Kanal mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz bei der Veröffentlichung von Lecks, hat ein praktisches Video von Samsungs weithin erwartetem nächsten Handy geteilt. Wie AndroidCommunity feststellte, soll der Preis für die FE offenbar bei 699 oder 750 US-Dollar liegen. Das macht es ein bisschen brieftaschenfreundlicher als die Standard-Galaxy S20-Serie, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Aber es wird immer noch High-End sein, da es das Galaxy S20-Kamerasystem und ein ähnliches Design beibehält.

Zu den gemunkelten technischen Daten gehören ein 6,5-Zoll-SuperAMOLED-Display, eine Auflösung von 1080p, eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz, ein 4.500-mAh-Akku, 6 GB RAM, 128 GB Onboard-Speicher, ein microSD-Kartensteckplatz, eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera und drei 12-Megapixel-Kameras der Rücken. Weitere Spezifikationen und Lecks finden Sie in unserer Gerüchtezusammenfassung .

Samsung veranstaltet am 23. September 2020 ein Unpacked for Every Fan-Event, bei dem das Debüt der Fan Edition erwartet wird. Es soll in Deutschland und Europa verkauft werden. Es sollte in 4G mit Exynos 990 Octacore SoC für 699 € erhältlich sein, während die 5G-Version mit einem Snapdragon 865 799 € kosten sollte.

Ja, das ist kein Low-End-Telefon. Aber es soll nicht sein - es ist nur etwas billiger als die High-End-Modelle Samsung S20 von Anfang des Jahres. Die Fan Edition sollte beim Start in sechs Farben erhältlich sein: Mintgrün, Grau (oder Blau), Weiß, Pink, Pfirsich und Rot.

Schreiben von Maggie Tillman.