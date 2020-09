Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat die Welt erneut zu einem Launch-Event eingeladen und diesmal für jeden Fan gesagt.

Mit der Einführung der Note-Serie und des neuen Galaxy Z Fold 2 gibt es ein weiteres Gerät, das wir für 2020 erwarten - und das ist die Samsung Galaxy S20 Fan Edition .

Samsung hat bestätigt, dass Galaxy Unpacked for Every Fan am 23. September 2020 um 15:00 Uhr MEZ stattfinden wird. Hier sind die globalen Zeiten für die Veranstaltung:

San Francisco - 07:00 PDT

New York - 10:00 EDT

London - 15:00 BST

Berlin - 16:00 MESZ

Mumbai - 19:30 IST

Tokio - 23:00 JST

Sydney - 00:00 AEST 24. September

Samsung wird einen Livestream für die Veranstaltung veranstalten, der über die sozialen Kanäle von Samsung erfolgen wird. Wir werden den Livestream einbetten, sobald er verfügbar ist.

Es gab keinen Mangel an Lecks für dieses Telefon, und auf eines dieser Lecks wird im Einladungsvideo von Samsung verwiesen. Diese farbwechselnden Segmente im Video spiegeln die Farben wider, in denen die Fan Edition voraussichtlich erscheinen wird.

Wir haben gesehen, dass dies zuvor durchgesickert ist, mit vielen Optionen anstatt nur dem normalen Blau oder Schwarz, die oft angeboten werden.

Die Samsung Galaxy S20 Fan Edition ist eine etwas günstigere Version der S20, mit der Fans zu einem günstigeren Preis auf das Gerät zugreifen können, das Anfang des Jahres auf den Markt gebracht wurde. Es wird nicht gemunkelt, dass der Preis stark gesunken ist, aber unter 700 GBP oder 900 USD für das 5G-Modell ist es möglicherweise für diejenigen interessant, die sich im Februar nicht verpflichtet haben.

Es wird erwartet, dass Samsung einige Kompromisse eingeht - die Rückseite wird voraussichtlich glasig sein, das Display ist Full HD + und nicht Quad HD -, während einige Änderungen an der Kamera bedeuten, dass sie nicht so stark ist.

Gleichzeitig wird gemunkelt, dass die 5G-Version weltweit Qualcomm Snapdragon 865 sein wird - und dies wird vielen Märkten Zugang zu dieser begehrenswerten Hardware verschaffen, die sie im Galaxy S20 nicht bekommen konnten.

Alle Details werden am 23. September offiziell bekannt gegeben, aber angesichts des Umfangs der Lecks vermuten wir, dass nur noch sehr wenig zu lernen bleibt.

Schreiben von Chris Hall.