Samsung Galaxy Z Fold 2 UK Preis als £ 1.799 angezeigt

(Pocket-lint) - Samsung wird am 1. September alles über das Galaxy Z Fold 2 - das Falttelefon der zweiten Generation - bekannt geben. Dank eines Lecks auf seiner britischen Website wissen wir jetzt, was es kosten wird.

Für einen kurzen Moment wurde das neue Falttelefon für £ 1.799 mit 256 GB Speicherplatz gelistet. Das sind 100 Pfund billiger als der Startpreis für die vorherige Version , obwohl es erwähnenswert ist, dass das vorherige Telefon mit 512 GB Speicher ausgestattet war, so dass es sich nicht wirklich um eine Preisrevision handelt.

Die beigefügten Daten besagen, dass die Lieferungen ab dem 17. September beginnen und die allgemeine Verfügbarkeit ab dem 18. September erfolgt.

Samsung hat die Preisinformationen inzwischen von seiner Website entfernt und wird voraussichtlich erst am 1. September wieder angezeigt.

