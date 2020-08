Es gibt Hinweise auf ein billigeres Samsung Galaxy Z Falttelefon

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Modellnummer eines unveröffentlichten Galaxy Z-Modells aus der Falttelefonserie von Samsung ist bekannt geworden. Der F trägt die Modellnummer SM-F415 und kennzeichnet sie als zusammenklappbar, während der 415 sie in die Familie unter den bereits eingeführten Geräten F900 (Fold) und F700 (Flip) einfügt.

Dies deutet darauf hin, dass es sich um ein Gerät der unteren Klasse handeln könnte, das als kostengünstigerer Einstieg in die Samsung Galaxy Z-Familie konzipiert wurde .

Über diese Informationen hinaus gibt es keine festen Details, außer der Tatsache, dass ein Telefon mit dieser Modellnummer am 10. August die Wi-Fi-Zertifizierung durchlaufen hat, was darauf hindeutet, dass dieses Gerät echt ist.

Aus der Wi-Fi-Liste können nur wenige Details entnommen werden, mit Ausnahme der unterstützten Wi-Fi-Konnektivität, die über a, b, g, n und ac ausgeführt wird. Der Mangel an Axtunterstützung sagt uns vielleicht, dass es keinen der neuesten mobilen Chipsätze an Bord hat, da einige kürzlich eingeführte Telefone diesen Standard unterstützt haben.

Was derzeit nicht bekannt ist, ist das physische Format dieses Geräts. SamMobile spekuliert, dass es sich möglicherweise um ein Clamshell-Design handelt, da dies weniger Platz auf dem Bildschirm benötigt und daher kostengünstiger ist. Bisher wurde jedoch über eine billigere Version des Galaxy Z Fold mit einem Design im Buchstil gesprochen .

Im Moment ist es noch zu früh, um zu sagen, was Samsung in Arbeit hat. Bisherige Gespräche über ein billigeres Falttelefon konzentrierten sich auf dieses billigere Falttelefon, aber in vielerlei Hinsicht ist der Flip ein besserer Kandidat für die Kostensenkung.

Wir werden dich auf dem Laufenden halten.

Schreiben von Chris Hall.