Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vor kurzem hat sich ein Muster herausgebildet, bei dem Samsung seine Flaggschiff- Serien Galaxy S und Galaxy Note auf den Markt bringt, gefolgt von einem "Lite" -Modell oder einem günstigeren Modell einige Monate später.

Mit dem Start des Galaxy S20, S20 + und S20 Ultra im März 2020 kursieren Gerüchte über ein Galaxy S20 Lite oder die sogenannte Galaxy S20 Fan Edition (FE).

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die Galaxy S20 Fan Edition oder das Galaxy S20 Lite gehört haben.

September 2020 angekündigt?

Oktober 2020 verfügbar?

Die Strategie von Samsung mit seinen "Lite" -Geräten bestand darin, sie einige Monate nach der Veröffentlichung der teureren Geräte, auf denen sie basieren, anzukündigen, aber es gibt kein Standardmuster für sechs oder neun Monate.

Das Samsung Galaxy S10 Lite wurde im Januar 2020, neun Monate nach der S10-Serie, angekündigt. Das Note 10 Lite wurde jedoch auch im Januar 2020 angekündigt, fünf Monate nach dem Note 10 und dem Note 10+.

Es ist daher ein wenig unbekannt, wann genau die Galaxy S20 Fan Edition erscheinen wird, obwohl Gerüchte besagen, dass das vierte Quartal und der Oktober 2020 herumgeworfen wurden.

Samsung hat für den 2. September eine virtuelle Veranstaltung anstelle der Berliner Messe IFA geplant. Vielleicht wird das Gerät im September angekündigt. Die Verfügbarkeit beginnt im Oktober 2020.

Billiger als das Galaxy S20

Um £ 580 / $ 760

Das Samsung Galaxy S10 Lite startete in Großbritannien bei 579 GBP und in den USA bei 650 USD und sparte ein paar Hundert des Startpreises für das Galaxy S10.

Es wird gemunkelt, dass die Galaxy S20 Fan Edition mit 900.000 Won auf den Markt kommt, was in Großbritannien etwa 580 GBP oder in den USA 760 USD entspricht, die beide erwartungsgemäß niedriger sind als die S20.

Verschiedene Farben in Europa

Kunststoff hinten

IP68 Abdichtung

Aufgrund der Undichtigkeiten sieht es so aus, als würde die Samsung Galaxy S20 Fan Edition ein fast identisches Design wie die Galaxy S20 haben, aber die Glasrückseite gegen eine Plastikrückseite austauschen. Wir wären nicht überrascht, wenn wir "glasstic" wie das Standard- Galaxy Note 20 sehen würden, und es wird gesagt, dass es in Europa eine Reihe von Farboptionen geben wird.

Für das Galaxy S20 FE wird ein ausgeprägtes rechteckiges Kameramodul auf der Rückseite erwartet - wie bei der S20-Serie und der Note 20-Serie - und es soll eine 3,3-mm-Lochkamera auf der Vorderseite haben.

Es wird angenommen, dass die Galaxy S20 Fan Edition im Bereich von 161 x 73 x 8 mm misst - ungefähr so groß wie die Galaxy S20 + - und angeblich eine IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit aufweist .

Zwischen 6,4 und 6,5 Zoll

120Hz Bildwiederholfrequenz

Flach, AMOLED

Unter Anzeige Fingerabdrucksensor

Die Samsung Galaxy S20 Fan Edition soll ein Display zwischen 6,4 und 6,5 Zoll haben, basierend auf den Renderlecks, die es zwischen dem S20 und dem S20 + platzieren würden. Es soll auch eine 120-Hz-Bildwiederholfrequenzanzeige haben , wie es das Flaggschiff der S20-Modelle bietet.

Ein AMOLED-Panel wird erwartet und eine zentralisierte Lochkamera wird ebenfalls gemeldet. Gerüchten zufolge wird das Gerät auch einen Fingerabdrucksensor unter dem Display bieten.

Basierend auf den Renderings wird das Galaxy S20 Fan Edition eher ein flaches als ein gebogenes Display haben, wie das Galaxy S10 Lite.

Qualcomm Snapdragon 865 / Exynos 990

6 GB / 8 GB RAM

4500mAh Batterie

Erste Gerüchte über das Galaxy S20 FE deuteten darauf hin, dass das Gerät den Qualcomm Snapdragon 865- Chipsatz weltweit und in einigen Regionen nicht Exynos anbieten würde, obwohl jetzt auch ein Modell mit Exynos auf den Markt gekommen ist.

Es wird berichtet, dass das Qualcomm-Modell 6 GB RAM haben wird, während das Exynos-Modell mit 8 GB RAM erschienen ist. Gerüchte deuten auch auf 4G- und 5G-Modelle hin.

Es wurde gemunkelt, dass die Akkukapazität 4500 mAh beträgt - genau wie beim Galaxy S20 +.

Dreifache Rückseite (12MP + 12MP + 8MP)

32MP vorne

Berichten zufolge wird die Galaxy S20 Fan Edition wie das Galaxy S20 über eine dreifache Rückfahrkamera verfügen.

Das Kamera-Make-up soll sich in der Nähe des Galaxy S20 befinden, jedoch ohne den größeren 64-Megapixel-Tele-Sensor. Stattdessen soll es aus einem 12-Megapixel-Haupt-, einem 12-Megapixel-Tele- und einem 8-Megapixel-Ultra-Wide-Sensor mit 3-fachem optischen Zoom bestehen.

Es wird empfohlen, dass die Frontkamera aus einem 32-Megapixel-Sensor besteht.

Hier finden Sie alles, was wir bisher über die Samsung Galaxy S20 Fan Edition gehört haben.

Der zuverlässige Leaker Steve Hemmerstoffer arbeitete mit Pricebaba zusammen, um eine Reihe von Renderings der S20 Fan Edition zu produzieren. Einige zusätzliche Details wurden ebenfalls enthüllt, einschließlich Bildschirmgröße, Designdetails und Messungen.

1/3 Pricebaba.com

Das Samsung Galaxy S20 FE erschien auf Geekbench mit einem Exynos 990-Prozessor und 8 GB RAM, was darauf hindeutet, dass es doch eine internationale Variante geben könnte.

Leaker Ice Universe hat einige Details rund um die Galaxy S20 Fan Edition-Kameras getwittert .

Galaxy S20 FE Kamera:

50MP GN1

12MP IMX555 - Eisuniversum (@UniverseIce) 26. Juli 2020

Der Galaxy Club berichtete, dass das Samsung Galaxy S20 FE über denselben Akku wie das Galaxy S20 + verfügen wird, was einer Kapazität von 4500 mAh entspricht. Es wird auch gesagt, dass es in Europa eine Reihe von farbenfrohen Optionen gibt.

Südkoreanischer Standort The Elec berichtete, dass das Galaxy S20 FE ab Oktober 2020 erhältlich sein und 900.000 Won kosten würde, was in Großbritannien etwa 580 GBP und in den USA 760 USD entspricht.

Leaker Ice Universe hat getwittert, dass die Galaxy Fan Edition den Qualcomm Snapdragon 865, ein 120-Hz-Display, IP68-Wasser- und Staubbeständigkeit und eine Lochkamera-Frontkamera enthalten würde. Er sagte auch "Preis schön" und behauptete, das Gerät würde im vierten Quartal ankommen.

Das Samsung Galaxy S20 Lite ist auf Geekbench mit dem Qualcomm Snapdragon 865-Prozessor und 6 GB RAM erschienen.

Schreiben von Britta O'Boyle.