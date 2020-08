Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat in der ersten Hälfte des Jahres 2019 sein erstes faltbares Smartphone im Galaxy Fold vorgestellt. Seitdem hat Samsung eine "feste" Version des Geräts herausgebracht, gefolgt vom Galaxy Z Flip, das sich eher horizontal als vertikal faltet, und in jüngerer Zeit a zweite Generation der Falte in der Z-Falte 2 .

Es ist unwahrscheinlich, dass das Unternehmen hier aufhört, obwohl es Ende August 2020 von Galaxy Unpacked 2020 veröffentlicht wurde. Es hieß, Faltblätter und 5G seien die Pilars des zukünftigen Smartphone-Geschäfts von Samsung.

Mit Gerüchten über ein billigeres Galaxy Z Fold-Gerät in Arbeit, hier ist alles, was wir bisher über das gehört haben, was wir als Galaxy Z Fold Lite erwarten.

Als Samsung die Galaxy S10-Serie auf den Markt brachte , stellte es ein billigeres Modell namens Samsung Galaxy S10e vor , das denselben Prozessor bietet, jedoch einige Designaspekte einschränkt , z. B. ein flaches Display anstelle eines gekrümmten.

Nach dem S10e kündigte Samsung das S10 Lite an , ein Vorgeschmack auf die Designelemente, die wir damals bei der Galaxy S20-Reihe gesehen haben. Während es für die S20-Serie kein e-Modell oder Lite-Modell gibt, gibt es ein Note 10 Lite .

Wir würden erwarten, dass ein billigeres Modell des Galaxy Z Fold entweder als Galaxy Z Fold e oder als Galaxy Z Fold Lite bezeichnet wird, obwohl wir unser Geld auf Letzteres setzen würden, da die letzten "billigeren" Flaggschiff-Smartphone-Modelle auf den Markt kommen trug das Lite-Branding. Es kann auch als Galaxy Z Fold 2 e oder Galaxy Z Fold 2 Lite bezeichnet werden. Derzeit gibt es jedoch keine konkreten Gerüchte, so dass es derzeit ein Ratespiel bleibt.

2021

Rund 1000 Dollar

Ursprünglich war die Rede davon, dass das Galaxy Z Fold Lite beim Galaxy Unpacked-Event am 5. August neben dem Galaxy Z Fold 2 und dem Note 20 vorgestellt werden würde, aber es wurde dann vor dem Ereignis berichtet, dass Samsung das billigere Faltgerät auf 2021 verschoben hatte.

Im Moment ist nicht die Rede davon, wann im Jahr 2021 ein billigeres Modell des Galaxy Fold auf den Markt kommen könnte, aber da bereits Gerüchte darüber im Umlauf sind, ist die Einführung des Galaxy S21 oder des Galaxy S30 um die Zeit möglicherweise kein unangemessener Vorschlag. Wenn dies der Fall ist, können wir Anfang März etwas erwarten - zwei Jahre, seit die ursprüngliche Galaxy Fold erstmals enthüllt wurde.

In Bezug auf den Preis wurden 900 Dollar und 1100 Dollar gemunkelt. Da das Galaxy Fold für knapp 2000 US-Dollar auf den Markt kam, wäre das Fold Lite für viele, die sich für Faltblätter interessieren, aber nicht mit den damit verbundenen hohen Preisen bezahlen möchten, sehr verlockend.

Glas und Aluminium

Keine externe Anzeige oder kleinere externe Anzeige

Vertikaler Klappmechanismus

Es gab einige Vorschläge, dass ein billigeres Galaxy Fold das externe Display opfern würde, um die Kosten zu senken. Das Scharnier wäre wahrscheinlich das gleiche wie beim Galaxy Z Fold 2, und das flexible Display sind keine Bereiche, in denen Ecken geschnitten werden könnten, aber das bedeutet, dass an anderer Stelle Kompromisse eingegangen werden müssten, um 1000 US-Dollar vom Preis abzuheben des Originals.

Angesichts der Gerüchte über das Galaxy Fold Lite würden wir eher eine vertikale als eine horizontale Falte wie beim Galaxy Z Flip erwarten. Wir würden auch eine solide Verarbeitungsqualität erwarten - wahrscheinlich eine Kombination aus Glas und Aluminium - und es wäre nicht allzu überraschend, eine Lochkamera zu sehen - vielleicht nur eine im Inneren, wenn es kein externes Display gibt.

Ein von LetsGoDigital entdecktes Samsung-Patent sieht ein faltbares Gerät mit einem schmalen Benachrichtigungsfeld vor, das die Höhe des Geräts auf der Vorderseite ausdehnt. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Fold Lite nur für Benachrichtigungen auf der Vorderseite ein kleines Display hat, sodass Sie das Gerät nicht öffnen müssen, um zu sehen, was los ist. Das gleiche Patent schlägt eine Abdichtung vor , aber wir bezweifeln, dass dies zu einem Lite-Modell führen würde.

Internes 7,5-Zoll-Display

UTG oder Kunststoff

AMOLED Panel wahrscheinlich

Das Galaxy Z Fold 2 verfügt über ein internes 7,6-Zoll-Display mit UTG wie das Galaxy Z Flip, während das ursprüngliche Galaxy Fold über ein 7,2-Zoll-Display mit Kunststoffabdeckung verfügt.

Es ist derzeit nicht klar, ob das Galaxy Z Fold Lite das gleiche interne Display wie das Fold oder das Z Fold 2 bieten würde. Angesichts der Probleme des Fold hoffen wir jedoch, dass Samsung sich für die UTG-Option entscheidet.

Äußerlich verfügt das Galaxy Fold über ein 4,6-Zoll-Display, während das Galaxy Z Fold 2 über ein 6,3-Zoll-Display verfügt. Es kann sein, dass das Galaxy Fold Lite überhaupt kein externes Display bietet, oder dass es das Benachrichtigungsfeld bietet, wie es das Patent vorschlägt.

Vielleicht Qualcomm SD765

5G?

Es ist die Hardware, von der wir glauben, dass sie im Vergleich zum Galaxy Fold oder Galaxy Z Fold 2 den größten Erfolg haben wird. Wie wir erwarten, wird Samsung ein Fold Lite mit dem gleichen Scharniermechanismus wie das Galaxy Z Fold 2 liefern - oder sicherlich sehr ähnlich - Wir vermuten, dass es die Prozessor-, RAM-, Speicher- und Batterieelemente sein werden, die die Kürzung vornehmen können, um die Kosten niedrig zu halten.

Natürlich ist dies alles Spekulation für den Moment, aber es wäre nicht allzu überraschend, den Qualcomm Snapdragon 765-Chipsatz anstelle des Flaggschiffs Snapdragon 865 an Bord zu sehen, und wir erwarten auch keine 12 GB RAM wie der ursprüngliche Fold . Wenn der SD765 verwendet wird, wäre der Fold Lite 5G, da sein Prozessor 5G integriert hat.

Im Gegensatz zu unserer Meinung hat Max Weinbach getwittert und vorgeschlagen, dass der Z Fold Lite den Qualcomm Snapdragon 865 haben würde, jedoch ohne 5G-Unterstützung . Er sagte jedoch, dass sich die Dinge ändern könnten.

Dreifaches Heck durch Patent vorgeschlagen

Dual Selfie

Ein weiterer Bereich, der einen kleinen Treffer erleiden kann, ist die Kameraabteilung. Das von LetsGoDigital entdeckte Patent schlägt eine dreifache Rückfahrkamera mit einem quadratischen dritten Objektiv vor, was auf ein Periskop-Zoomobjektiv hindeutet. Es gibt auch zwei Selfie-Kameras auf der Vorderseite des Patents. Nichts deutet darauf hin, dass das Patent für das Galaxy Z Fold Lite gilt.

In Bezug auf Kameras wäre es nicht verwunderlich, das Galaxy Note 20-System an Bord zu sehen. Wir vermuten, dass das Make-up des Note 20 Ultra die Kosten zu stark erhöhen würde, aber Sie wissen es nie. Wenn weitere Gerüchte über die Kamerakomposition des Galaxy Fold Lite auftauchen, werden wir sie hier aufnehmen.

Hier sind alle Gerüchte rund um das Galaxy Z Fold Lite, die wir bisher gehört haben.

Sammobile sagte, dass ein Bericht aus Südkorea angedeutet hat, dass das Samsung Galaxy Z Fold Lite am 5. August zusammen mit dem Galaxy Z Fold 2 angekündigt werden soll, aber es wurde bis 2021 verschoben und es wird 1 Million Won kosten - was sein würde unter 900 $ oder 700 £.

LetsGoDigital veröffentlichte einige Renderings basierend auf einem Samsung-Patent, das ein Faltgerät mit einem kleinen Benachrichtigungsfeld auf der Vorderseite zeigt.

Max Weinbach folgte einem Tweet , in dem er sagte, das Galaxy Fold Lite würde aus Aluminium und Glas bestehen, mit dem Qualcomm Snapdragon 865-Prozessor ausgestattet sein, aber kein 5G bieten.

- International verfügbar

-Keine 5G-Unterstützung

-Snapdragon 865

- Außen aus Aluminium und Glas gebaut

- 1099 US-Dollar

Dies kann sich ändern, da sich diese Informationen in der Regel schnell ändern, insbesondere wenn Sie zum ersten Mal von einem Gerät hören. - Max Weinbach (@MaxWinebach), 12. Mai 2020

Laut Max Weinbach soll Samsung ein Galaxy Fold E angekündigt haben, das 1100 US-Dollar kosten würde. Er sagte auch, das Unternehmen arbeite an drei Faltblättern, zwei mit Kunststoffdisplays und eines mit ultradünnem Glas.

Schreiben von Britta O'Boyle.