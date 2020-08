Dies ist das Samsung Galaxy Fold 2 in seiner ganzen roségoldenen Pracht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung wird die nächste Generation seines Galaxy Fold - das Galaxy Z Fold 2 - während seines Unpacked-Events am 5. August vorstellen. Für diejenigen, die es kaum erwarten können, sind hochauflösende Bilder vor dem Start online durchgesickert.

Der Serienlecker Evan Blass hat in seinem Twitter-Feed einen Stream mit Bildern der kommenden Samsung-Geräte veröffentlicht. Das gemunkelte Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 und Galaxy Note 20 wurden in einer Reihe von Bildern von Blass zusammen mit kristallklaren Bildern eines roségoldenen Galaxy Z Fold 2 enthüllt.

Die Bilder des Galaxy Z Fold 2 zeigen im Vergleich zum Original Fold ein raffiniertes Design mit einem viel größeren externen Display und einem deutlich verbesserten Scharnier. Die roségoldene Farbe passt auch zu allen offiziellen Teasern von Samsung, die das Event umgeben, und das Gerät sieht auf diesen Bildern auf jeden Fall gut aus.

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass das Galaxy Z Fold 2 ein 7,7-Zoll-Display haben wird, wenn es mit einem externen 6,23-Zoll-Display ausgeklappt wird. Es wird vermutet, dass sich das kürzlich angekündigte Qualcomm Snapdragon 865 Plus unter der Haube befindet, was wiederum 5G-Funktionen bedeutet , und es wurde vorgeschlagen, dass die Speicheroptionen bei 256 GB Speicher mit 512 GB als Option beginnen. Der Akku soll eine Gesamtkapazität von 4365mAh haben.

Das Samsung Galaxy Unpacked-Event findet am 5. August um 10 Uhr ET, 7 Uhr PT und 15 Uhr britischer Zeit statt. In unserer Samsung Galaxy Unpacked-Funktion erfahren Sie, was wir sonst noch erwarten und wie Sie das virtuelle Ereignis verfolgen können.

Schreiben von Britta O'Boyle.