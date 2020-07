Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Sie können jetzt das Samsung Galaxy Z Flip 5G - das 5G-Modell des faltbaren Geräts, das dieses Jahr auf den Markt gebracht wurde - als entsperrtes Gerät auf Samsung.com in den USA vorbestellen . Es beginnt bei 1.449,99 USD - 70 USD mehr als das ursprüngliche LTE-Modell.

Es bietet nicht nur eine verbesserte 5G-Konnektivität. Das Galaxy Z Flip 5G verfügt außerdem über einen etwas besseren Snapdragon 865 Plus-Prozessor. Davon abgesehen scheinen die beiden Telefone auf dem Papier genau gleich zu sein. Pocket-Lint hatte keine Gelegenheit, das Gerät persönlich zu testen, um festzustellen, wie gut es steht.

Wir dachten zunächst, dass das Galaxy Z Flip 5G diesen Sommer bei Galaxy Unpacked erscheinen würde, aber Samsung gab es Anfang dieses Monats bekannt.

Dennoch wird Samsung voraussichtlich mehrere weitere Geräte bei einem kürzlich angekündigten Galaxy Unpacked-Event am 5. August ankündigen. Es wird ein virtuelles Ereignis sein. Zu den erwarteten Geräten gehören das Galaxy Note 20 und ein neues Galaxy Z Fold 2, das Berichten zufolge 5G unterstützen und ein Gerät in Tablet-Größe sein wird.

Das Galaxy Z Flip hingegen ähnelt eher einem Flip-Phone, das sich in zwei Hälften falten lässt, um ein kleineres, kompakteres Gerät zu werden.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5G kann ab sofort in Bronze oder Grau vorbestellt werden. Der Versand sollte bis zum 7. August beginnen. Ab diesem Zeitpunkt wird es auch online in Carrier- und entsperrten Versionen über Einzelhändler wie AT & T, Best Buy, T-Mobile, Amazon und sogar die Samsung-eigene Website erhältlich sein.

Schreiben von Maggie Tillman.