Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Galaxy Z Fold 2 ist vor dem Samsung Galaxy Unpacked-Event am 5. August, bei dem die Galaxy Note 20- Serie und andere Samsung-Hardware ebenfalls angekündigt werden sollen, vollständig online durchgesickert.

MySmartPrice teilte am 29. Juli die Galaxy Z Fold 2renders mit und enthüllte ein aktualisiertes Design für das kommende faltbare Flaggschiff. Sie zeigen, dass Samsung eher mit einer Lochkamera als mit einer großen Eckkerbe ausgestattet war, sowie mit einem Display in voller Größe an der Außenseite des Telefons anstelle eines kleinen Bildschirms, wie wir ihn beim ersten Telefon gesehen haben. MySmartPrice hat eine großartige Erfolgsbilanz mit undichten, noch nicht angekündigten Telefonen. Es ist sogar das Galaxy Note 20 Ultra durchgesickert .

1/3 MySmartPrice

Beachten Sie, dass diese Renderings frühere Lecks wiedergeben. Eine Zusammenfassung von allem, was wir bisher über Samsung Galaxy Z Fold der zweiten Generation wissen , finden Sie hier .

Der interne Bildschirm des Galaxy Z Fold 2 soll nach früheren Gerüchten 7,7 Zoll und der äußere 6,23 Zoll betragen. Auf der Rückseite des Telefons befindet sich außerdem ein neues Dreifachkamerasystem. Weitere Gerüchte besagen den Snapdragon 865 Plus-Chipsatz und einen 4.356-mAh-Akku mit 15-W-Funkladung.

Das Galaxy Z Fold 2 wird voraussichtlich am 5. August zusammen mit der Galaxy Note 20-Serie angekündigt. Sie können in der Melodie die Veranstaltung aus unserem Guide sehen hier .

Schreiben von Maggie Tillman.