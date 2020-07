Mit Samsung können Sie jetzt eine Vorbestellung für das Galaxy Note 20 reservieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Tage vor einem Hardware-Ereignis lädt Samsung die Verbraucher in der Regel ein, alles vorbestellen, was angekündigt werden soll. In diesem Jahr ist dies nicht anders.

Das nächste Unpacked 2020-Event von Samsung ist für den 5. August 2020 geplant, wenn das Samsung Galaxy Note 20 und einige andere Geräte angekündigt werden. Wenn Sie mehr über das Galaxy Note 20 erfahren möchten, basierend auf all den Gerüchten und Lecks, lesen Sie unseren Leitfaden hier . Samsung hat das Gerät noch nicht angekündigt, abgesehen von einem sehr kurzen Teaser und einem kurzen Leck auf der russischen Website von Samsung. Trotzdem können Sie jetzt eine reservieren.

Technisch gesehen können Sie auf der US-Website von Samsung eine Reservierung für „das nächste Galaxy“ vornehmen . Es ist kostenlos zu tun; Sie werden lediglich in eine Warteschlange für Vorbestellungen gestellt, die wahrscheinlich nach Abschluss des Unpacked-Ereignisses geöffnet werden. Wenn Sie eine vor dem 4. August reservieren und später eine Vorbestellung aufgeben, erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 50 USD.

Dieser Gutschein gilt für "Wearables, Tablets, PCs und ausgewähltes Zubehör" über den US-Online-Shop von Samsung. Es läuft am Black Friday dieses Jahres aus. Während Sie bei der Vorbestellung noch den vollen Preis für das Galaxy Note 20 zahlen müssen, erhalten Sie ein schönes Gutscheinangebot, das Sie für etwas anderes verwenden können.

Um ein Galaxy Note 20 zu reservieren, geben Sie einfach Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Postleitzahl ein und wählen Sie dann aus, ob Sie ein entsperrtes Gerät oder eines von einem Mobilfunkanbieter wünschen.