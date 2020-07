Das Samsung Galaxy S20 Ultra erhält die vollständige 360-Grad-Design-Leckbehandlung

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Wir haben kürzlich einen vollständigen Blick auf das bevorstehende Samsung Galaxy Note 20 geworfen - aber wir haben jetzt die größere Version gesehen, das Note 20 Ultra auch vollständig enthüllt.

Diese neuen Renderer stammen aus derselben Quelle wie das vorherige Leck, dem stets zuverlässigen Evan Blass. Die neue 360-Grad-Enthüllung, die in Patreon veröffentlicht wurde , wo Sie das Telefon in seiner ganzen Pracht sehen können, zeigt das Note 20 Ultra in hoher Klarheit, damit wir einen guten Eindruck von seinem Gesamtdesign bekommen.

Das Design des Note 20 Ultra scheint von dem des normalen Note 20 weit entfernt zu sein. Die Ecken sind quadratisch und die Enden abgeflacht, während sich am Rand des Displays eine Kurve befindet, die Sie beim normalen Note 20 nicht erhalten.

Das wird diese Telefone auf eine Weise auszeichnen, die bei den Note 10-Modellen nicht der Fall war. Basierend auf diesen Renderings sieht es so aus, als würde das Note 20 Ultra potenzielle Kunden ansprechen und das Premium-Gerät sein.

Aber es gibt noch ein anderes interessantes Detail in den Kameras. Wir haben dieses Detail bei früheren Lecks des Ultra entdeckt, aber dieses Leck zeigt es mit zunehmender Klarheit, und das ist das Periskopobjektiv, das sich am unteren Rand des Kamera-Arrays befindet - es unterscheidet sich offensichtlich von dem normalen Objektiv des kleineren Note 20 Modell.

Dies passt zu allen durchgesickerten Spezifikationen, die wir bisher gesehen haben, was darauf hindeutet, dass das Note 20 Ultra wahrscheinlich einen 50-fachen Zoom bietet, wobei der ziemlich alberne 100-fache Zoom des S20 Ultra vermieden wird.

Wir erwarten, dass diese Telefone am 5. August zusammen mit dem Galaxy Z Fold 2 bei Samsung Unpacked auf den Markt kommen .