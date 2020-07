Anscheinend wird es beim nächsten Start von Samsung doch ein neues Galaxy Z Flip geben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Das Samsung Galaxy Flip 2 könnte nach den neuesten Gerüchten nächsten Monat auf den Markt kommen.

Vor kurzem hatten wir den Eindruck, dass Samsung ein Update für das klappbare Flip-Phone eingestellt hat, aber es scheint, dass wir beim bevorstehenden Launch-Event von Galaxy Unpacked am 5. August ein Update für das Mobilteil erhalten werden.

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass eine neue Bronzeversion des Galaxy Z Flip unterwegs ist, aber zu diesem Zeitpunkt wurde vorgeschlagen, dass ein komplett neues Telefon nicht unbedingt im August bei uns sein würde.

In jedem Fall wird ein überarbeitetes Mobilteil auch ein 5G-Gerät sein - was ziemlich stark gemunkelt wurde. Das ist nicht allzu überraschend, da Samsung entschlossen zu sein scheint, die 5G-Ladung anzuführen, indem es so viel wie möglich aus seiner 5G-Reichweite herausholt.

Samsung brachte das Galaxy Z Flip 2019 in einem 4G-Modell auf den Markt. Es gab Kompromisse, insbesondere den Mangel an Stärke im Display, der hoffentlich mit einem Modell der zweiten Generation behoben werden konnte.

Laut Lecks läuft in der neuen Version des Z Flip auch die neue Snapdragon 865 Plus- Plattform von Qualcomm, was ein interessanter Schritt wäre, da dies in erster Linie für Gamer gedacht zu sein scheint.