Samsung Galaxy Z Fold 2 wird am 5. August veröffentlicht

Samsung hält sein nächstes Galaxy Unpacked am 5. August 2020 ab und das Unternehmen hat nun bestätigt, dass das Galaxy Fold 2 , auch bekannt als Galaxy Z Fold 2, auf der Veranstaltung vorgestellt wird.

Die Veranstaltung, die nur online stattfinden wird, wird seit langem die Enthüllung der Galaxy Note 20-Serie markieren, da Samsung das Galaxy Note normalerweise im August auf den Markt bringt. Bisher war es jedoch nur ein Gerücht, dass auch die zweite Generation des Galaxy Fold enthüllt werden könnte.

Samsung alle bestätigt , aber wir würden eine andere sehen Faltvorrichtung am 5. August Event auf Twitter mit dem Tweet Lesung: „Ein neuer Blick entfaltet sich 2020.08.05.“. Es zeigte auch ein Video einer Kupferkugel, die sich zu einem Kupferschmetterling zusammenfaltet.

Das Original Galaxy Fold, das im Februar 2019 zusammen mit dem Galaxy S10 vorgestellt wurde, enthielt in allen Marketingmaterialien einen Schmetterling auf dem Bildschirm, was darauf hindeutet, dass das Video aus dem Tweet seinen Nachfolger darstellt.

Gerüchten zufolge wird das Galaxy Z Fold 2 wie das Original an der vertikalen Falte im Buchstil festhalten - was auch der Samsung-Tweet andeutet. Es wurde behauptet, dass das Gerät der zweiten Generation in verschiedenen Farben erhältlich sein wird, einschließlich Kupfer, wenn der Tweet etwas zu bieten hat, und es wird ein größeres externes Display haben.

Es wird erwartet, dass die Kameraladung des Galaxy Z Fold 2 der des Samsung Galaxy S20 ähnelt, und viele Gerüchte deuten auf eine Lochkamera-Frontkamera hin . Die ausklappbare interne Displaygröße soll 7,7 Zoll betragen.

Sie können alle Gerüchte rund um das Galaxy Z Fold 2 in unserer Gerüchtezusammenfassung lesen, aber es sieht so aus, als ob der 5. August ein aufregender Tag für Samsung-Fans sein wird.