Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Samsung Galaxy Z Flip wird von einem faltbaren Clamshell der nächsten Generation abgelöst, und es besteht die Hoffnung, dass dieses Z Flip 3 ein großes Upgrade sein wird.

Als wir das Samsung Galaxy Z Flip getestet haben, taten wir dies mit viel Aufregung. Dieses Modell wurde anschließend mit 5G und dem Qualcomm Snapdragon 865 Plus aktualisiert , behält jedoch das gleiche physische Design bei – es ist gerade schneller. Es gibt jedoch noch Mängel, wie das kleine externe Display.

Wird das Galaxy Z Flip 3 die Dinge verbessern? Hier ist alles, was wir bisher darüber wissen.

Galaxy Z Flip wurde im Februar 2020 veröffentlicht; Z Flip 5G im August 2020

Z Flip 3 für Event am 3. August und Release am 27. August erwartet?

Eventuelle 11. August Veranstaltung

Wenn Samsung seinen regulären Veröffentlichungsplan beibehalten würde, wäre ein Galaxy Z Flip 3 ein Jahr nach dem Original angekommen, was ungefähr im Februar 2021 gewesen wäre. Das ist natürlich nicht passiert.

Stattdessen besagen Gerüchte, dass eine faltbare Geräteversion von Galaxy Unpacked am 3. August neue Z Flip- und Z Fold-Modelle enthüllen wird, die das traditionelle Note- Event des Unternehmens ersetzen – ein Gerät, das wir 2021, wenn überhaupt, nicht mehr sehen werden. Es ist aber auch vom 11. August die Rede.

Am 27. August sollen dann der Z Flip 3 und der Z Fold 3 erhältlich sein. Bestätigt ist aber noch nichts.

Dual-Kameras im neu integrierten Design

Erweitertes Cover-Display

Rüstungsrahmen?

Zwei EUIPO-Patente enthüllten zwei Versionen eines kommenden faltbaren Samsung-Telefons mit Dreifachkameras, obwohl nicht ausdrücklich angegeben ist, dass die Patente für das Galaxy Z Flip 3 gelten, aber Samsungs Ansatz für das Design der nächsten Generation nahelegen könnte. Auf dem ist eine dritte Kamera zu sehen, bei der es sich wahrscheinlich um ein Teleobjektiv handelt.

Neuere durchgesickerte Bilder des angeblichen Z Flip 3 – siehe Bild oben, wie neben dem Z Fold 3 abgebildet – deuten darauf hin, dass das Gerät zwei Kameras auf der Vorderseite haben wird. Das entspricht in etwa den doppelten 12 Megapixel (Haupt- und Ultra-Weitwinkelobjektiv) des bestehenden Modells - außer beim Flip 3 ist das Design viel besser integriert.

Die andere große Enthüllung dieses Bildes ist, dass das externe Display neben diesen Kameras größer ist als bei den Vorgängermodellen, was es dem faltbaren Z Flip-Telefon der nächsten Generation möglicherweise ermöglicht, Benutzern im geschlossenen Zustand mehr nützliche Informationen auf einen Blick anzuzeigen.

Dieses Design wurde durch weitere Bild-Renderings und ein Video des Galaxy Z Flip 3 von GizNext bekräftigt. Die Bilder zeigen das Gerät in verschiedenen Farbvarianten, das Design entspricht aber dem, was Blass zuvor vorgestellt hat.

An anderer Stelle hat Samsung eine Marke unter dem Begriff Armor Frame angemeldet – und das ist spezifisch für seine Smartphones. Es wird spekuliert, dass dies den faltbaren Telefonen zusätzliche Festigkeit verleihen könnte. Es wurde auch gesagt, dass das Galaxy Z Flip 3 eine IP-Klassifizierung für Wasser- und Staubbeständigkeit haben wird – obwohl das Schutzniveau nicht bekannt ist.

120Hz-Anzeige

4G- und 5G-Versionen?

15W Ladegeschwindigkeiten

Für viele wird das Samsung Galaxy Z Flip die Anforderungen in Bezug auf Akku, Kamera und Leistung erfüllen und etwas Einzigartiges bieten, das großartig aussieht; Aber für Gamer, Enthusiasten und Power-User ist das Galaxy Z Flip wahrscheinlich ein Kompromiss, den sie vielleicht nicht eingehen möchten.

Das 4G LTE-only Original Galaxy Z Flip verfügt über einen Snapdragon 855+ Prozessor, ein 6,7-Zoll-Primärdisplay (mit einer Auflösung von 2636 x 1080 Pixel), ein 1,1-Zoll-Cover-Display (mit einer Auflösung von 300 x 112 Pixel), eine Akkukapazität von 3300 mAh, zwei 12-MP-Rückwärtskameras, eine einzelne 10-MP-Frontkamera, 8 GB RAM und 256 GB interner Speicherplatz ohne microSD-Erweiterung.

Die 5G-Version der zweiten Generation wechselt zu Snapdragon 865 Plus, behält jedoch die anderen Spezifikationen bei. Jedes zukünftige Modell würde daher wahrscheinlich auf Hardware der nächsten Generation umsteigen, wahrscheinlich Snapdragon 888 für jedes Premium-Modell – obwohl dies für das Clamshell-Modell möglicherweise nicht erforderlich ist, sodass SD870 noch nicht ausgeschlossen werden sollte.

Beim Z Flip 3 haben wir in Bezug auf die Kernspezifikationen nicht viel gehört, eine CCC-Liste ergab jedoch, dass wir mit 15 W Ladegeschwindigkeiten ähnlich der aktuellen Generation des Z Flip 5G rechnen sollten. Eine neuere FCC-Zertifizierung zeigt jedoch, dass es sich um ein kabelloses Laden mit 9 W handeln wird.

Derzeit sind nur wenige Details darüber bekannt, wie das faltbare Gerät verbessert werden könnte, obwohl eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz erwähnt wurde.

Hier ist alles bisher über das Galaxy Z Flip 3 der nächsten Generation.

Von GizNext veröffentlichte Renderings zeigen das Datum - den 11. August - auf dem Display an, was darauf hindeutet, dass dies das Datum sein könnte, an dem es enthüllt wird, und daher das Datum von Samsung Galaxy Unpacked 2021.

GizNext hat einige Renderings und ein Video des Galaxy Z Flip 3 in verschiedenen Farboptionen veröffentlicht. Die Renderings entsprechen dem zuvor durchgesickerten Design.

Hier ist ein erster Blick auf die Faltbares der nächsten Generation .

Einige begrenzte Details wurden in einer FCC-Anmeldung enthüllt.

Laut einem Bericht soll Samsung am 3. August ein Unpacked-Event abhalten, um das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Fold 3 zu enthüllen.

Einem Bericht zufolge soll das Samsung Galaxy Z Flip 3 ab dem 27. August 2021 verfügbar sein.

Branchenquellen behaupten, Samsung erwägt ein Unpacked-Event im August, um das Galaxy Z Fold 3, das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy S21 FE auf den Markt zu bringen.

Chinas CCC (oder 3C)hat eine Zertifizierungsliste , die zeigt, dass das Z Flip 3 wie sein Vorgänger über ein 15-W-Netzteil verfügen wird.

Twitter-Benutzer @TheGalox_ hat auf Twitter einige Werbebilder geteilt, die das Galaxy Z Flip 3 und das Galaxy Z Fold 3 zeigen. Das Flip 3 scheint ein zweifarbiges Design zu haben und ist in Dunkelgrün, Hellviolett, Beige, Grau, Schwarz, Pink, dunkelblau und weiß. Alle sind mit einem schwarzen Abschnitt dargestellt, der den sekundären Bildschirm mit zwei Kameras an der Seite enthält.

Es scheint, dass der Z Flip 3 ein größeres Cover-Display hat als der 1,1-Zoll-Sekundärbildschirm des ursprünglichen Z Flip.

The Galox

Quellen , die mit SamMobile sprechen, haben ergeben, dass das Z Flip 3 eine IP-Einstufung haben wird.

Samsung hat eine Marke für Armor Frame, speziell für Smartphones, angemeldet, und es wird spekuliert, dass dies für das Z Flip 3 verwendet werden könnte.

Leaker Ice Universe behauptete, dass das Samsung Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 2/3 im Juli auf den Markt kommen könnten – was die Einführung der nächsten faltbaren Geräte in die Mitte der Markteinführungen von Galaxy S und Galaxy Note bringen würde.

Samsung Display soll die Entwicklung von verschiebbaren und rollbaren Displays in Erwägung ziehen, um seine Führungsposition auf dem Markt für faltbare Displays zu festigen.

Samsung bestätigte, dass die Ausweitung der S Pen-Unterstützung auf das Galaxy S21 Ultra kein Einzelfall ist: „Wir haben die mutige Entscheidung getroffen, das S Pen-Erlebnis auf das Galaxy S21 Ultra auszuweiten und planen, das S Pen-Erlebnis auf weitere zu erweitern Gerätekategorien in der Zukunft."

Das klingt eindeutig so, als ob wir eine breitere Unterstützung von S Pen erwarten können - vielleicht in den Z-Geräten?

Details zu einem günstigeren Z Flip 3-Modell fließen weiterhin mit einer Modellnummer und einigen Spekulationen über die Namensgebung.

Gerüchte besagen, dass es 2021 zwei Versionen des Z Flip geben wird – ein Premium-Gerät und eine günstigere Version. Es wird voraussichtlich Z Flip 3 heißen, wobei der Name Flip 2 übersprungen wird, der informell auf die 5G-Version des Originaltelefons angewendet wird.

Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung den Preis des Falttelefons der nächsten Generation senken wird, um es in den Mainstream zu bringen.

Ein Bericht von The Elec behauptete, dass das nächste Galaxy Z Flip nach dem ersten Quartal 2021 eintreffen wird, während Leaker Ice Universe behauptet, dass es eine Anzeige mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz aufweisen wird.

Samsung kündigte eine 5G-Version des Samsung Galaxy Z Flip an , aber das Gesamtdesign ist das gleiche wie beim ursprünglichen Z Flip. Ein Teil der Hardware könnte jedoch in das Gerät der nächsten Generation fließen.

Neue Informationen deuten darauf hin, dass die neue Version des Z Flip vom Qualcomm Snapdragon 865 Plus angetrieben wird.

Zwei Patente, die von LetsGoDigital auf EUIPO vergossen und dann in Renderings neu interpretiert wurden , offenbaren zwei mögliche Versionen des Samsung Galaxy Z Flip 2.

LetsGoDigital

Samsung hat Anfang des Jahres das faltbare Galaxy Z Flip neben der Galaxy S20-Serie auf den Markt gebracht. Es ist in einem LTE-Modell erhältlich – obwohl ein neuer Bericht darauf hindeutet, dass Samsung im Jahr 2020 ein 5G-Modell des Galaxy Flip ankündigen könnte.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.