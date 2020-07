Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Samsung bereitet die Einführung seiner nächsten Geräte mit dem traditionellen Update der Samsung Galaxy Note-Serie vor, das seit einigen Jahren im August auf den Markt kommt.

Wir erwarten ein Samsung Galaxy Note 20 in normaler Größe sowie das Samsung Galaxy Note 20 Ultra, das größere Modell.

Hier ist alles, was wir bisher über die Galaxy Note 20-Serie gehört haben.

5. August 2020 Auftaktveranstaltung

21. August Verfügbarkeit

Samsung hat bestätigt, dass sein nächstes Galaxy Unpacked-Event am 5. August online stattfinden wird. Wir erwarten die Einführung von fünf Geräten - einschließlich der neuen Note 20-Modelle.

Samsung Galaxy Unpacked: Wie man es sieht

Einem südkoreanischen Medienbericht zufolge wird die Serie ab dem 21. August verfügbar sein. Wenn dies zutrifft, werden Vorbestellungen voraussichtlich direkt nach der Veranstaltung am 5. August beginnen.

In Bezug auf den Preis würden wir erwarten, dass Samsung die Note 20-Geräte zu den gleichen Preisen wie ihre Vorgänger auf den Markt bringt. Das Samsung Galaxy Note 10 kostet ab 869 GBP oder 949 USD und das Note 10+ ab 999 GBP oder 1099 USD, obwohl das Standard-Note 20 möglicherweise etwas niedriger positioniert ist, um die Kosten niedrig zu halten, und das Note 20 Ultra etwas höher.

1/7 winfuture.de

Hinweis 20: 161,8 x 75,3 x 8,5 mm

Hinweis 20 Ultra: 165 x 77,2 x 7,6 mm

Anmerkung 20: Grau, Grün, Kupfer

Hinweis 20 Ultra: Kupfer, Weiß, Schwarz

Renderings und Bilder deuten darauf hin, dass sich das Note 20 Ultra nicht allzu sehr vom Note 10 unterscheidet, obwohl das ausgeprägte Kameragehäuse ein Merkmal zu sein scheint, das Thema der Samsung 2020-Geräte.

Erwarten Sie einen wasserdichten IP68 -Metallrahmen zwischen Glasscheiben und einige interessante Oberflächen. Es wird gesagt, dass das Note 20 das erste Gerät sein wird, das Corning Gorilla Glass 7 verwendet.

Das Note 20 und das Note 20 Ultra scheinen sich jedoch zu unterscheiden. Das kleinere Note 20 scheint abgerundete Ecken zu haben, während das Note 20 Ultra quadratischer ist. Es wird auch angenommen, dass das Note 20 ein flaches Display hat, während das Note 20 Ultra die Kurven zu den Rändern hin beibehält. Dies kann sein, um zwischen der normalen und der Premium-Version dieses Telefons zu unterscheiden.

Ein Detail, das aufgetaucht ist, ist, dass das S Pen-Gehäuse die Seiten der Vorjahre wechselt.

Bei den Farben hat ein kürzlich aufgetretenes Leck auf Grau, Kupfer und Grün für das Note 20 hingewiesen, während das Note 20+ in Schwarz, Weiß oder Kupfer erhältlich ist. Eine Kupfervariante wurde auch durch das Spritzen von Kupfer auf der Einladung zum Galaxy Unpacked unterstützt.

Hinweis 20 Ultra: 6,9 Zoll, 3200 x 1440 Pixel (508 ppi), 19,3: 9, 120 Hz

Hinweis 20: 6,42 Zoll, 2345 x 1084 Pixel (404 ppi), 19,5: 9, 60 Hz

Da Samsung bei allen Galaxy S20-Modellen ein Bild mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz einführt, wird behauptet, dass es für das Note 20 Ultra verbessert wird und eine variable Rate aufweist und beim Note 20 Ultra mit voller Auflösung funktionieren sollte. Das reguläre Note 20 erhält jedoch möglicherweise nicht die 120-Hz-Anzeige, um sich zu differenzieren und die Kosten niedrig zu halten. Stattdessen bleibt es bei 60 Hz.

Galaxy Note20 Ultra:

Evolutionsversion Note10 +

Löwenmaul 865+

QHD + 120Hz kann gleichzeitig eingeschaltet werden

LTPO-Anzeige

Neue Kamerafunktion

Neue SPen und Funktionen pic.twitter.com/t6GN5UwZnC - Eisuniversum (@UniverseIce) 19. Juni 2020

Es wird angenommen, dass das kleinere Note 20 ein flaches Display hat, wobei das Note 20 Ultra die Kurven zu den Rändern hin beibehält.

Samsung hat gekrümmte Kanten erfunden und es war der Note Edge im Jahr 2014 , der diesen Trend auslöste. Jetzt sieht es so aus, als würde Samsung von diesem Design Abstand nehmen. Dies wird den S Pen besser unterstützen und könnte zu einem besseren Gesamterlebnis führen, während das Unternehmen gleichzeitig von vielen chinesischen Herstellern distanziert wird, die dieses geschwungene Design anbieten. Das ist auch etwas, was in Evan Blass durchgesickertem Video des Note 20 zu sehen ist.

Ich bin der Meinung, dass bei einem solchen Leck mehrere Stunden Exklusivität für Patreon-U-Boote ausreichen sollten. Viele von Ihnen waren ziemlich geduldig. pic.twitter.com/MqxzlRpD5e - Evan Blass (@evleaks), 17. Juli 2020

Hinweis 20 Ultra Haupt: 108MP f / 1.8 Ultraweit: 12MP f / 2.2 Zoom: 12MP f / 3.0 5x, 50X SpaceZoom

Anmerkung 20 Haupt: 12MP f / 1,8 (?) Ultra-Wide: 12 MP f / 2,2 (?) Zoom: 64 MP f / 2,0 (?)



Über die Zusammensetzung der Kameras der Note 20-Familie wurde viel diskutiert. Während das kleinere Note 20 noch etwas dunkel ist, sind wir uns über das Format des Note 20 Ultra ziemlich sicher.

Das wird eine neu konfigurierte 108-Megapixel-Kamera sein, die von einem Laserfokussierungssystem unterstützt wird, das entwickelt wurde, um die Probleme des S20 Ultra zu überwinden. Darüber hinaus wird es voraussichtlich zwei zusätzliche 12-Megapixel-Sensoren für die Ultra-Wide- und Tele-Kamera geben.

Die 100X SpaceZoom-Funktion wird Berichten zufolge auf 50X SpaceZoom reduziert, wahrscheinlich um die Kritik des S20 Ultra zu vermeiden.

Wir vermuten, dass Note 20 und Note 20 Ultra unterschiedliche Kamerasysteme haben werden - wenn auch viel weniger, als über die Note 20-Kamera gesagt wurde. Wir wissen aus durchgesickerten Bildern, dass es nicht das gleiche Periskop-Zoomobjektiv hat, daher könnte es die gleiche Kombination von 12-Megapixel- und 64-Megapixel-Kameras haben wie das angebotene Galaxy S20 und S20 +, obwohl dies noch bestätigt werden muss.

1/7 winfuture.de

Hinweis 20 Ultra: Qualcomm SD865 Plus oder Exynos 990, 12 GB RAM, 256/512 GB Speicher, 4500 mAh

Hinweis 20: Qualcomm SD865 Plus oder Exynos 990, 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher, 4000 mAh

Das Samsung Galaxy Note 20 wird wahrscheinlich ähnliche Prozessoren wie das Galaxy S20 mit dem Qualcomm Snapdragon 865 Plus oder einem Exynos-Chipsatz betreiben. Es wurde berichtet, dass Samsung an einem aktualisierten Exynos 992 arbeitet, um die Leistung der im S20 verwendeten Hardware zu steigern, obwohl nicht bestätigt ist, ob dies verwendet wird.

Es ist wahrscheinlich, dass das Note 20 und das Note 20 Ultra ebenfalls mindestens 12 GB RAM bieten, obwohl Samsung möglicherweise den RAM für das Plus-Modell erhöht, um es an das Ultra anzupassen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass das Note 20-Basismodell seinen internen Speicher auf 128 GB anstatt auf 256 GB im Vorjahr reduzieren wird.

Wir haben auch den Vorschlag gesehen, dass das Note 20 Ultra einen 4500-mAh-Akku haben wird, was nicht so überraschend ist. Das kabellose Laden wurde auch für das Note 20 Ultra in einer FCC-Datei erwähnt, aber das ist auch keine Überraschung. Wir vermuten, dass das Note 20 eine 4000mAh Batterie bekommt.

Schließen Sie die Microsoft-Zusammenarbeit

Wireless DeX

S Stiftverbesserungen

Während wir erwarten, dass die Samsung Galaxy Note 20-Modelle mit Android 10 und One UI auf den Markt kommen, wurde viel über die Verbesserungen gesprochen, die dieses Telefon bringen wird.

Wir erwarten, dass der S Pen verbessert wird, wodurch die Antwortzeit verkürzt wird, um ihn noch besser zu machen, während die Remote-Funktionen verbessert werden sollten.

Es wurde auch viel über die Arbeit mit Microsoft gesprochen. Dies soll Dienste wie OneNote besser unterstützen, aber es wurde auch gesagt, dass das Note 20 Ultra das Streaming von Microsoft xCloud-Spielen unterstützen wird, einige nennen es das Xbox-Telefon.

Natürlich erwarten wir auch Wireless DeX, sodass Sie Ihr Telefon als Desktop verwenden können.

Hier finden Sie alles, was bisher im Vorfeld der Einführung des Samsung Galaxy Note 20 passiert ist.

Die Katze ist wirklich aus der Tasche, mit umfassenden Fotos und technischen Daten für die Ultra-Version von Samsungs Note 20.

Samsung scheint in der nächsten Version des Note näher an Microsoft heranzukommen und unterstützt das Streaming von xCloud-Spielen .

Ein Designleck von einer zuverlässigen Quelle zeigt genau, was Sie vom Note 20 Ultra erwarten können.

Es sieht so aus, als ob Samsung Unpacked ein Stoßfänger-Event sein wird, bei dem fünf Geräte für den Start bestätigt wurden . Dazu gehören die neuen Note-Modelle, aber wahrscheinlich auch das neue Galaxy Z Fold 2, das Galaxy Z Flip 5G und neue Kopfhörer.

Durchgesickerter Code der kommenden Samsung Galaxy Note-Modelle deutet darauf hin, dass sie erweiterte Videoaufnahmeoptionen einführen werden, z. B. die Möglichkeit, das Mikrofon auszuwählen, das Sie verwenden möchten - vorne, hinten oder extern.

Zuverlässiger Leaker Sogar Blass hat Bilder des Samsung Galaxy Note 20 - des kleineren Modells - geteilt, damit wir einen guten Eindruck davon bekommen , was es bieten wird .

Nach einem Leck, das nur ein Foto war, ist ein Video mit dem Galaxy Note 20 Ultra erschienen. Es zeigt die erhebliche Unebenheit der Kamera, die S Pen-Wechselseiten und dass der S Pen das gleiche Design wie die vorherige Version hat. Für das Note 20 Ultra sieht alles gut aus.

Samsung hat Einladungen für sein nächstes Galaxy Unpacked-Event verschickt , das am 5. August online ab 10 Uhr ET stattfinden wird.

Das Samsung Galaxy Note 20 Ultra wurde neben dem S Pen und dem LED View Cover in einer FCC-Liste aufgeführt . Auf Twitter wurde auch ein reales Bild des Geräts angezeigt, das mit früheren Lecks übereinstimmt und das Note 20 Ultra (oder Note 20+) in Schwarz zeigt.

Sammobile nahm einen Bericht südkoreanischer Medien auf, wonach die Galaxy Note 20-Serie ab dem 21. August erhältlich sein würde.

Dank einiger Schurkenbilder auf einer Samsung-Website haben wir jetzt offizielle Bilder des Galaxy Note 20 Ultra.

Es könnte eine erweiterte Version des Snapdragon 865 geben, die das Note 20 mit Strom versorgt.

Eine andere Quelle hat bestätigt, dass das Samsung Galaxy Note 20 Ultra über eine 108-Megapixel-Kamera verfügen wird, was es ziemlich wahrscheinlich erscheinen lässt.

Fotos von Berichten aus dem Hinweis 20 zeigen, dass die Position des S-Stifts möglicherweise auf die andere Seite des Geräts umgeschaltet wurde. Der Weibo-Beitrag stammt aus einer zuverlässigen Quelle.

Weitere Lecks für das Note 20-Display, diesmal mit Schwerpunkt auf dem Note 20+ oder Note 20 Ultra, das eine kleinere Lochkamera beansprucht , aber 120 Hz bei voller Auflösung bietet.

Ein Leaker hat Vorschläge für das reguläre Note 20-Modell mit einem Display gemacht, das nicht ganz dem des Note 20+ entspricht.

Die Farben für das neue Galaxy Note 20 stammen von einem zuverlässigen Online-Leaker und lassen auf eine neue Reihe frischer Farben schließen.

Samsung könnte das Display des Note 20 abflachen, wenn man den Gerüchten Glauben schenken will.

Laut einem Leck über die chinesische Social-Site Weibo wird Samsung Berichten zufolge am 5. August 2020 ein Online-Unpacked-Event veranstalten und gleichzeitig die Galaxy Watch 3 starten.

Ein etablierter Leaker von Samsung-Informationen hat Details darüber mitgeteilt, was wir von der Note 20+ -Kamera erwarten könnten. Dies wirft Fragen auf, ob das Note 20+ als Note 20 Ultra veröffentlicht wird.

Ein Gerät namens Samsung Galaxy Note 20 Ultra wurde von der Bluetooth SIG zertifiziert , was darauf hindeutet, dass Samsung möglicherweise eine Version des Note 20 mit dem Namen Ultra herausbringt.

Die Farben für das kommende Samsung Galaxy Note 20 und Note 20+ sind durchgesickert .

Renderings des größeren Modells aus einer zuverlässigen Quelle - dem Note 20+ - deuten darauf hin, dass sich auf der Rückseite des Telefons eine ausgeprägte Kameraeinheit befindet, die ansonsten dem Note 10+ aus dem Jahr 2019 ähnelt.

Eine zuverlässige Quelle für Samsung-Lecks auf Twitter hat vorgeschlagen, dass das Note 20+ über einen 4500-mAh-Akku verfügt.

Renderings von der Website Pigtou basierend auf durchgesickerten Spezifikationen sollen uns eine Vorstellung davon geben, wie das Note 20 aussehen wird .

Gerüchten zufolge hat Samsung eine Entscheidung über die zukünftige Enthüllung seines Galaxy Note 20 getroffen - und es wird eine virtuelle Online-Veranstaltung sein.

Das Galaxy Note 20 verfügt möglicherweise nicht über die 100-fach-Zoomfunktion des S20 Ultra, die auf dem Flaggschiff-Telefon häufig kritisiert wird.

Das Samsung Galaxy Note 20 soll über eine 108-Megapixel-Kamera verfügen , wurde jedoch verbessert, um die Fokusprobleme des S20 Ultra zu vermeiden.

Gerüchte über eine Ultra-Edition des Note 20 wurden unterdrückt, während Details für das Note 20 und das Note 20+ vorgeschlagen wurden .

Ein Update zu den Lecks vom 11. Mai, das darauf hindeutet, dass das Note 20 nicht über alle Fähigkeiten des Note 20+ verfügt.

Note 20 Update - Während das Note 20+ LTPO und 120 Hz bleibt, ist das Note 20 LTPS und 60 Hz. Sinnvoll, da LTPO mehr kostet und bei Premium-Modellen zuerst erscheinen sollte. Sie können mit LTPS 120 Hz machen, aber es verbraucht viel Strom. LTPO ist die beste Implementierung für 120 Hz. - Ross Young (@DSCCRoss), 12. Mai 2020

Ross Young, ein Displayberater, hat Einzelheiten darüber mitgeteilt, was wir vom Samsung Galaxy Note 20 und Note 20+ in Bezug auf das Display erwarten können. Es gibt nichts, was diese Informationen stützen könnte. Nehmen Sie sie also mit einer Prise Salz.

Hinweis 20 Displayleck:

Note 20 wächst von 6,3 "auf 10 auf 6,42" auf Note 20. Die Auflösung steigt leicht auf 2345 x 1084, 404 PPI, 19,5: 9 Seitenverhältnis. 120 Hz mit LTPO, variable Aktualisierung, also geringere Leistung mit 120 Hz, ideal für immer eingeschalteten Modus. # GalaxyNote20 - Ross Young (@DSCCRoss), 11. Mai 2020

Hinweis 20+ Displayleck

Hinweis 20+ wächst von 6,8 "auf 6,87", die Auflösung steigt auf 3096 x 1444, was zu einem Seitenverhältnis von 497 PPI und 19,3: 9 führt. Es wird auch eine 120-Hz-Aktualisierung mit LTPO haben, die Implementierung mit der niedrigsten Leistung von 120 Hz aufgrund einer variablen Aktualisierung. # GalaxyNote20 + - Ross Young (@DSCCRoss), 11. Mai 2020

Samsung bestätigte in seinem Quartalsbericht, dass ein neues Note-Gerät später im Jahr auf den Markt kommen wird.

Berichte aus Korea deuten darauf hin, dass Leistungssteigerungen durch jeden aktualisierten Exynos 992-Chip erzielt werden könnten.

Informationen deuten darauf hin, dass das Samsung Galaxy Note 20 gegenüber dem Galaxy S20 keinen Akkuladestand erhält.

Leaker mit sehr zuverlässigen Track Records haben vorgeschlagen, dass das Note 20 dem S20 in praktisch jeder Hinsicht sehr ähnlich sein wird, außer mit einem S Pen und etwas weniger runden Ecken.

Laut Sammobile könnte Samsung den Speicher des Basismodells Galaxy Note auf 128 GB anstatt des 256-GB-Speichers des Note 10 reduzieren.

Ice Universe hat getwittert, dass das Samsung Galaxy Note 20 intern den Codenamen "Project Canvas" trägt und dass auf dem S Pen neue Funktionen für die 2020-Geräte angezeigt werden.

Patently Mobile berichtete, Samsung habe ein Patent für ein Galaxy-Smartphone erhalten, das über ein gebogenes Display mit physischen Tasten verfügt, die durch das Glas ragen.

Galaxy Note20 , Projekt “C” - Eisuniversum (@UniverseIce) 4. März 2020

Ein weiterer Tweet von Leaker Ice Universe deutet darauf hin, dass das Samsung Galaxy Note 20 im Vergleich zur Galaxy S20-Reihe über eine verbesserte 120-Hz-Bildwiederholfrequenz verfügt.

Leaker Ice Universe twitterte ein Bild von dem, was er für den Rahmen des Note 20-Designs hielt, was darauf hindeutete, dass es "logisch" sei.

Dies kann das Framework-Design des Galaxy Note20 sein, was logisch ist. pic.twitter.com/bO5w937vy2 - Eisuniversum (@UniverseIce) 26. Januar 2020

Laut Leaker Ice Universe wird Samsung im Jahr 2020 ein Smartphone mit einer Kamera unter dem Display auf den Markt bringen. Außerdem wäre es nicht das Galaxy S11 - das als Galaxy S20 auf den Markt kam - und nicht das Fold 2.