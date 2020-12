Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung hat die Galaxy S20-Serie einen Gang höher geschaltet. Wir haben eine Erweiterung am oberen Ende mit dem S20 Ultra - einem Super-Spec-Telefon, das neben dem Galaxy S20 und dem Galaxy S20 + sitzt - mit dem S20 FE am günstigeren Ende.

Aber es gibt eine Menge zu bewältigen: Samsung bietet mehr Funktionen als jeder andere, sodass es leicht ist, einige der verborgenen Schätze zu übersehen oder nie zu entdecken. Wir haben die Telefone durchgearbeitet, um eine detaillierte Anleitung zu allen Funktionen Ihres S20-Geräts und zur Beherrschung zusammenzustellen. Mit dem kommenden One UI 3.0- und Android 11-Update wird es Änderungen geben - wir werden jedoch aktualisieren, sobald wir Zugriff auf die neueste Software haben.

Samsung Galaxy S20 Top-Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Dinge zu finden, wischen Sie die Schnelleinstellungen nach unten, und oben finden Sie eine Suchoption. Beginnen Sie einfach mit der Eingabe Ihrer Suchanfrage, und dies durchsucht Ihr Telefon universell nach Einstellungen, Apps, Kontakten und Kalenderterminen. Es ist wirklich mächtig. Sie können es auch starten, indem Sie die Apps-Leiste aufrufen und oben auf die Suchleiste tippen.

So schalten Sie das Samsung Galaxy S20 aus oder neu: Samsung hat die Seitentaste des S20 neu konfiguriert, sodass durch langes Drücken standardmäßig Bixby gestartet wird, anstatt das Gerät wie (fast) jedes andere Telefon auf dem Planeten auszuschalten. Um das Telefon auszuschalten, schieben Sie den Schnelleinstellungsbereich nach unten und tippen Sie dort auf das Stromversorgungssymbol. Dann können Sie das Telefon ausschalten. Auf diesem Bildschirm befindet sich auch eine Verknüpfung zu den Einstellungen der Seitentasten, sodass Sie die Funktion bei Bedarf ändern können.

Der Startbildschirmteil des Launchers. Hier entsperren Sie Ihr Telefon, finden App-Verknüpfungen und Widgets und kehren zurück, wenn Sie mit der Ausführung einer App fertig sind. Sie unterstützen jetzt Android 10 und können auch Ihren Navigationsstil auswählen.

Android 10-Gesten-Navigation aktivieren : Standardmäßig bietet das S20 die drei Samsung-Symbole für die Navigation an. Wenn Sie zu den Gesten von Android 10 wechseln möchten, öffnen Sie Einstellungen> Anzeige> Navigationsleiste. Hier haben Sie die Möglichkeit für Schaltflächen oder Vollbildgesten. Sie können zum Anpassen auf "Weitere Optionen" tippen, aber mit Vollbild-Gesten können Sie mit Ihrem Telefon wie bei anderen Android-Geräten von der Seite nach oben und von unten nach Hause wischen, um nach Hause zu gehen.

Anpassen der Navigationsleiste: Wenn Sie sich an die Steuerelemente für die Bildschirmnavigation halten, können Sie die Reihenfolge anpassen. Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Navigationsleiste und Sie können die Reihenfolge der Schaltflächen ändern.

Bearbeiten Sie Ihren Startbildschirm: Durch langes Drücken auf das Hintergrundbild auf einem beliebigen Startbildschirm können Sie das Hintergrundbild, Themen, Widgets, Seiten oder weitere Einstellungen bearbeiten. In diesem Bereich können Sie auch vollständige Bildschirme hinzufügen oder löschen. Wenn Sie also eine Widgets-Seite möchten, können Sie diese hier hinzufügen.

Holen Sie mehr auf Ihren Startbildschirm: Sie können die Größe des Bildschirmrasters ändern, auf dem sich Ihre Verknüpfungen und Widgets befinden, je nachdem, wie dicht der Startbildschirm sein soll. Drücken Sie lange auf das Hintergrundbild und wählen Sie "Startbildschirmeinstellungen". Wählen Sie 4x5, um die Dinge ziemlich klar zu halten, 4x6, 5x5 oder 5x6, um mehr Platz zu schaffen. Wir verwenden normalerweise 5x6, ansonsten sehen die Dinge zu groß aus, aber dies hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab.

Widgets in der Größe ändern: Viele Widgets können in der Größe geändert werden. Ein langes Drücken wählt sie aus. Wenn Sie Ihren Finger heben, können Sie das angezeigte blaue Feld ziehen und die Größe Ihres Widgets ändern. Sie können das Google-Suchfeld sogar in der Größe ändern oder neu positionieren.

Anpassen der Statusleiste: Dies sind die Informationen, die sich oben auf dem Bildschirm befinden. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen> Statusleiste und Sie haben einige Optionen. Sie können sich auf drei Benachrichtigungssymbole beschränken oder alle haben. Sie können den Prozentsatz der Batterie auch ein- oder ausschalten.

Zulassen, dass Ihre Homepage im Querformat funktioniert: Mit dieser Option können der Startbildschirm und die Taskleiste, die Einstellungen usw. im Querformat angezeigt werden. Es ist standardmäßig deaktiviert, aber Sie können es unter Einstellungen> Einstellungen des Startbildschirms> In den Querformatmodus drehen aktivieren. Aktivieren Sie diese Option, um die Drehung in den Querformat zu verschieben. Wenn Sie also vom Spielen zum Ansehen von Filmen wechseln, müssen Sie nicht immer wieder zum Hochformat zurückkehren.

Erstellen eines Ordners: Ziehen Sie einfach eine App auf dem Startbildschirm über eine andere, und ein Ordner wird erstellt. Um eine App aus einem Ordner zu entfernen, öffnen Sie den Ordner und drücken Sie lange auf eine App. Daraufhin wird ein Popup-Menü angezeigt, in dem Sie diese App entfernen können. Um Apps hinzuzufügen, ziehen Sie sie entweder in einen Ordner oder klicken Sie auf die Schaltfläche "+" im Ordner, um Apps hinzuzufügen.

Ändern der Farbe oder des Namens eines Ordners : Öffnen Sie einen Ordner und geben Sie oben den gewünschten Namen ein. Wenn Sie keinen Namen möchten, lassen Sie ihn leer. Um die Hintergrundfarbe des Ordners zu ändern, tippen Sie auf den Punkt in der rechten Ecke und wählen Sie eine neue Farbe aus - einschließlich vollständig benutzerdefinierter Farben.

Ordner löschen: Wenn Sie keinen Ordner mehr möchten, halten Sie die Taste gedrückt und klicken Sie dann auf Von zu Hause entfernen. Der Ordner und die App-Verknüpfungen verschwinden.

Zugriff auf Samsung Daily über den Startbildschirm: Auf der linken Seite des Startbildschirms befindet sich jetzt Samsung Daily, das Bixby Home ersetzt. Sie können darauf wischen und es wird Ihnen Nachrichten, Sport, Wetter und andere Dinge aus dem Galaxy Store sowie Ergänzungen von einigen Diensten, die Sie möglicherweise verwenden, wie Spotify, zuführen. Sie können ändern, was angezeigt wird, indem Sie das Menü oben rechts öffnen und die Karten auswählen, die Sie sehen möchten.

Samsung Daily ausschalten: Wenn Sie Samsung Daily nicht möchten (und wir geben Ihnen keine Schuld), drücken Sie lange auf das Hintergrundbild und Sie gelangen in die Steuerelemente des Startbildschirms. Wischen Sie nach rechts und das Samsung Daily-Bedienfeld wird angezeigt. In der oberen rechten Ecke befindet sich ein Kippschalter. Wenn Sie das Samsung Daily-Bedienfeld nicht auf Ihrem Startbildschirm anzeigen möchten, schalten Sie es einfach aus. Leider können Sie es nicht in etwas anderes ändern, ohne den Launcher zu ändern.

Launcher ändern (Startbildschirm): Sie können die Erfahrung Ihres Telefons einfach mit einem anderen Launcher wie Nova ändern, wenn Sie weitere Anpassungen wünschen. Laden Sie einfach den Launcher aus dem Play Store herunter und installieren Sie ihn. Wenn Sie die Home-Taste drücken, können Sie einen neuen Standard-Launcher auswählen. Oder gehen Sie zu Einstellungen> Apps und klicken Sie oben rechts auf die Menüschaltfläche. Wählen Sie "Standard-Apps" und dann "Home-App". Dort sehen Sie die Auswahl der Trägerraketen. Wählen Sie die gewünschte aus. Hinweis: Wenn Sie die Gesten-Navigation von Android 10 verwenden, wird dies von Startprogrammen von Drittanbietern nicht unterstützt. Daher müssen Sie möglicherweise wieder drei Schaltflächen verwenden.

App-Vorschläge in aktuellen Apps anzeigen: Wenn Sie auf die Schaltfläche "Letzte Apps" tippen oder langsam nach oben wischen, wenn Sie Android 10-Gesten verwenden, werden unten Miniaturansichten Ihrer letzten App-Seiten angezeigt, aber auch eine Reihe vorgeschlagener Apps. Diese basieren auf dem, was das Galaxy S20 aufgrund kürzlich verwendeter Apps für Sie wünscht. Wenn Sie dies nicht möchten, öffnen Sie das Menü oben rechts in der Suchleiste und deaktivieren Sie "Vorgeschlagene Apps".

Pop-out-Konversationen in einem separaten Fenster: Erinnern Sie sich an Facebook-Chat-Köpfe? Samsung kann dies mit Messaging-Diensten auf dem gesamten Galaxy S20 tun und die Konversation in eine schwebende Schaltfläche umwandeln, sodass Sie reagieren können, ohne die Apps zu wechseln - solange die App die Verwendung mehrerer Fenster unterstützt. Es heißt "Smart Popup-Ansicht" und befindet sich unter Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Smart Popup-Ansicht. Sie können die Apps, die Sie öffnen möchten (wie wir es früher für Messaging-Dienste getan haben), umschalten und dann in einem separaten Fenster darauf antworten. Es ist standardmäßig deaktiviert.

Samsung pusht Bixby als digitalen Assistenten, während Sie als Android-Handy auch Google Assistant erhalten. Installieren Sie Alexa und das wird eine Option - obwohl Sie mit Samsung auch über dieselbe Route auf Finder und Samsung Internet zugreifen können. Hier finden Sie alle Verwaltungsoptionen für diese virtuellen Assistenten.

Zugriff auf Google Assistant: Durch langes Drücken der virtuellen Starttaste auf dem Bildschirm wird Google Assistant gestartet. Sie können dann mit Google sprechen und die volle Erfahrung wie von Mountain View beabsichtigt erhalten. Dies wird ab der Anmeldung mit Ihrem Google-Konto synchronisiert und funktioniert daher mit allen Funktionen, für die Sie Google Assistant bereits eingerichtet haben. Wenn Sie Android 10-Gesten verwenden, wischen Sie diagonal von der unteren Ecke nach innen, um den Assistenten zu starten.

"OK Google" -Hotword aktivieren: Das Hotword, mit dem Google nur mit Ihrer Stimme antworten soll, ist Teil der Google-App. Sie müssen es jedoch aktivieren, damit es antwortet. Gehen Sie in die Google App und tippen Sie unten rechts auf "Mehr", Einstellungen> Stimme> Sprachübereinstimmung> Hey Google. Aktivieren Sie die Option. Solange mit Ihrem Konto eine Sprachübereinstimmung verknüpft ist, werden Sie beim Sprechen erkannt und Ihr Telefon wird sprachgesteuert.

Google Assistant / alle Assistenten deaktivieren: Wenn Sie nicht möchten, dass Google Assistant auf dieser Verknüpfung für die Startschaltfläche angezeigt wird, können Sie die Möglichkeit entfernen, Google Assistant dort zu starten. Gehen Sie zu Einstellungen> Apps, öffnen Sie das Menü oben rechts und wählen Sie Standard-Apps aus. Gehen Sie dann zu "Assist App" und klicken Sie oben auf "Device Assistance App". Sie sehen nun die Option, "keine" auszuwählen. Tippen Sie auf diese Option, und bei einem langen Drücken der Home-Taste oder beim Wischen aus den Ecken geschieht nichts.

Ändern Sie Ihren digitalen Assistenten in Alexa oder Bixby Voice: Wenn Sie Alexa lieber über die Home-Taste starten möchten, installieren Sie die Alexa-App und wechseln Sie dann wie oben beschrieben die Standard-App zur Geräteunterstützung zu Alexa - oder Bixby Voice, wenn Sie dies lieber möchten. Das bedeutet dann, dass Sie Alexa oder Bixby über den Startbildschirm anstelle von Google aufgerufen haben. Das Alexa-Hotword funktioniert nicht.

Bixby Voice starten : Wenn Sie Bixby verwenden möchten, halten Sie die Seitentaste gedrückt, und Bixby wird gestartet. Sie müssen mit Bixby in einem Samsung-Konto angemeldet sein. Sie können auch das heiße Wort "Hi Bixby" aktivieren. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, Bixby zu starten, von unten nach oben zu wischen und dann das Menü oben rechts zu öffnen. Dadurch werden die Bixby Voice-Einstellungen aufgerufen. Tippen Sie auf "Voice Wake-Up" und Sie können die Kontrolle über Ihre Stimme erlangen. Es ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie es also nicht verwenden möchten, lassen Sie es deaktiviert.

Weisen Sie die Seitentaste neu zu: Es gibt keine Bixby-Taste mehr wie bei den letzten Galaxy S-Modellen, sondern nur noch eine Taste. Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Seitentaste. Hier erhalten Sie alle Optionen für diese Seitentaste, sodass Sie Bixby entfernen, das Telefon durch langes Drücken ausschalten, die Kamera durch zweimaliges Drücken starten oder eine App Ihrer Wahl öffnen können. Grundsätzlich können Sie wählen.

Der Bereich für schnelle Einstellungen ist Teil von Android, in dem Sie auf die häufigsten Einstellungen für Ihr Gerät zugreifen können, z. B. Energiesparmodi, WLAN und Bluetooth. Es handelt sich um eine Auswahl von Verknüpfungen, auf die Sie zugreifen können, wenn Sie auf dem Samsung-Telefon vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen. Samsung fügt hier auch einige zusätzliche Elemente hinzu.

Greifen Sie sofort von Ihrem Startbildschirm aus auf den Bereich für Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen zu: Wischen Sie an einer beliebigen Stelle auf dem Startbildschirm nach unten, und der Benachrichtigungsbereich wird nach unten verschoben, sodass Sie sich nicht bis zum oberen Rand der Seite strecken müssen. Wischen Sie erneut nach unten, und Sie werden es tun Schnelle Einstellungen erhalten - sehr nützlich bei größeren Galaxy S20 + und S20 Ultra-Handys. Dies ist standardmäßig deaktiviert. Um es einzuschalten, drücken Sie lange auf das Hintergrundbild und wählen Sie "Startbildschirmeinstellungen" und dann "Wischen Sie für das Benachrichtigungsfeld nach unten".

Schnelleinstellungen bearbeiten: Um die Verknüpfungen zu ändern, die beim Wischen der Benachrichtigungen angezeigt werden, wischen Sie zweimal nach unten, damit das vollständige Raster angezeigt wird. Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf die drei Punkte tippen und "Tastenreihenfolge" auswählen. Auf allen Seiten wird die vollständige Liste der Optionen angezeigt. Sie können ziehen, um nicht benötigte Verknüpfungen neu zu ordnen oder zu entfernen. Top-Tipp: In der Kompaktansicht oben werden nur die ersten sechs Apps angezeigt. Machen Sie diese also zu Ihren ersten Einstellungsverknüpfungen.

Sofortiger Zugriff auf Geräteeinstellungen über Schnelleinstellungen: Dies ist ein Standard-Android-Tipp, der sich jedoch hervorragend für den sofortigen Zugriff auf Einstellungen eignet. Halten Sie die Tastenkombination (z. B. Bluetooth) gedrückt, und Sie gelangen sofort zum vollständigen Einstellungsmenü. Es ist sehr nützlich für Wi-Fi, Bluetooth und Energiesparoptionen.

Zugriff auf verbundene Geräte im Schnelleinstellungsbereich: Standardmäßig werden verbundene Geräte und Medien auch im Schnelleinstellungsbereich angezeigt. Dies bedeutet, dass Sie nach unten wischen und durch tippen können, um auf Musik zuzugreifen, die Sie gerade abspielen, oder auf Lautsprecher, mit denen Sie verbunden sind. Die Geräteoption umfasst sowohl direkte Verbindungen als auch SmartThings. Wenn Sie also ein Smart-Home-Benutzer sind, können Sie auf diese Weise direkt zu diesen Geräten gelangen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Sie diese Option nicht benötigen oder benötigen, sodass Sie sie deaktivieren können, indem Sie die Schnelleinstellungen öffnen und oben rechts auf das Menü tippen. Tippen Sie dann auf "Quick Panel Layout" und deaktivieren Sie "Medien und Geräte anzeigen", um es zu entfernen.

Schnelle Anpassung der Bildschirmhelligkeit: Mit Samsung können Sie über das Schnelleinstellungsfeld auf die Helligkeit zugreifen. Wischen Sie einfach nach unten und Sie sehen den Schieberegler. Wenn Sie die Autobrightness anpassen möchten, drücken Sie den Abwärtspfeil am rechten Ende des Schiebereglers. Sie gelangen direkt zu den Einstellungen, in denen Sie sie ein- oder ausschalten können.

Die Apps-Leiste ist Teil des Starters auf Ihrem Telefon und der Bereich, in dem Ihre App-Verknüpfungen aktiv sind.

Alle Apps auf dem Startbildschirm anzeigen: Dies ist für einige eine beliebte Option. Wenn Sie die Apps-Leiste entfernen möchten, drücken Sie lange auf den Startbildschirm und tippen Sie auf "Startbildschirmeinstellungen". Wählen Sie dann "Startbildschirm-Layout" und Sie sehen zwei Optionen: "Nur Startbildschirm" oder "Startbildschirm und Apps-Bildschirm". Ersteres entfernt die Apps-Leiste wie das iPhone vollständig.

Hinzufügen oder Entfernen einer Apps-Taskleiste-Schaltfläche: Standardmäßig gibt es keine Apps-Tray-Schaltfläche, und Sie öffnen die Apps-Taskleiste mit einem Wisch. Wenn Sie die Schaltfläche wieder verwenden möchten, gehen Sie wie oben beschrieben in die Einstellungen des Startbildschirms und wählen Sie "Apps-Schaltfläche". Hier können Sie es ein- oder ausschalten.

Wischen Sie, um das Apps-Fach anzuzeigen oder auszublenden: Wie oben können Sie mit dem Galaxy S20 das Apps-Fach mit einem Wisch nach oben anzeigen. Die Apps-Seiten selbst scrollen dann nach links und rechts. Wenn Sie zur Startseite zurückkehren möchten, müssen Sie nicht die Starttaste drücken. Sie können einfach erneut nach oben wischen und die Apps-Leiste verschwindet.

Ändern der Rastergröße des Apps-Bildschirms: Wie beim Startbildschirm können Sie die Dichte der Apps in der Taskleiste / Seite ändern. Gehen Sie wie oben in die Einstellungen des Startbildschirms und Sie sehen die Option für "Apps-Bildschirmraster" mit bis zu 5x6. Letzteres wird mehr Apps einpacken.

Alphabetisieren Sie Ihre Apps: Klicken Sie in der Apps-Leiste oben rechts auf das Menü und dann auf "Sortieren". Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, eine alphabetische Reihenfolge zu wählen. Tippen Sie einfach auf diese Option und alles wird an seinen Platz fallen.

Apps neu anordnen: Klicken Sie auf die Menüschaltfläche in der oberen rechten Ecke und tippen Sie anschließend auf "Sortieren". Wählen Sie dieses Mal "Sonderanfertigung". Sie können die Apps jetzt an die gewünschte Position ziehen.

Erstellen eines Apps-Tray-Ordners: Sie können einen Ordner für Apps haben, unabhängig davon, ob Sie in benutzerdefinierter oder alphabetischer Reihenfolge sind. Halten Sie einfach ein App-Symbol gedrückt und ziehen Sie es über ein anderes. Ein Ordner wird erstellt. Sie können dann den Namen und die Farbe nach Ihren Wünschen bearbeiten.

Durchsuchen Sie Ihr gesamtes Telefon mit Finder: Am oberen Rand des Apps-Bildschirms befindet sich eine Suchleiste für Finder. Dadurch werden Suchergebnisse für von Ihnen installierte Apps zurückgegeben, es können jedoch auch Inhalte in Apps wie Netflix, Play Store, Nachrichten, Erinnerungen, Kalender und vielem mehr durchsucht werden. Tippen Sie auf die Finder-Leiste in der Apps-Leiste, klicken Sie auf die Menüschaltfläche rechts und dann auf "Apps verwalten". Sie können dann auswählen, wo gesucht werden soll.

Verwalten der Apps, nach denen Finder sucht: Wenn Finder Informationen zurückgibt, die Sie nicht möchten, möchten Sie möglicherweise einige der Apps deaktivieren, auf die zugegriffen wird. Öffnen Sie die Apps-Leiste und tippen Sie oben rechts auf das Menü. Wählen Sie dann Finder-Einstellungen> Apps, in denen gesucht werden soll. Auf diese Weise können Sie die Apps deaktivieren, für die Sie keine Ergebnisse erzielen möchten.

Lassen Sie sich von Finder App-Vorschläge geben: Wenn Sie oben in der Apps-Leiste auf den Finder tippen, erhalten Sie sofort Vorschläge, die auf den zuletzt verwendeten Apps basieren. Wenn Sie dies nicht möchten, rufen Sie die Finder-Einstellungen wie oben beschrieben auf und können Sie sie unter "Vorgeschlagene Apps anzeigen" deaktivieren.

Apps deinstallieren : Sie können direkt über ein App-Symbol deinstallieren. Drücken Sie einfach lange auf die App und ein Popup-Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, eine App zu deinstallieren. Wenn es sich um eine Kern-App handelt (die Sie nicht deinstallieren können), können Sie mit derselben Option eine App deaktivieren.

Hinzufügen von Apps zu Ihrem Startbildschirm: Halten Sie die App-Verknüpfung in der Apps-Leiste gedrückt. Auf diese Weise können Sie eine Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm platzieren, indem Sie sie an den oberen Rand der Seite ziehen, oder Sie können im angezeigten Popup-Menü die Option "Zur Startseite hinzufügen" auswählen.

Beenden Sie das Hinzufügen neuer App-Symbole zum Startbildschirm: Gehen Sie zu den Einstellungen des Startbildschirms (langes Drücken auf das Hintergrundbild) und Sie finden die Option "Apps zum Startbildschirm hinzufügen". Deaktivieren Sie diese Option, da sonst jede von Ihnen installierte App Ihrem Startbildschirm hinzugefügt wird. Oder schalten Sie es ein, wenn Sie es möchten.

Ändern der Standard-App: Mit Android können Sie entscheiden, welche die Standard-App ist, wenn Sie mehr als eine haben, die dasselbe tun. Klicken Sie unter Einstellungen> Apps auf die Menüschaltfläche in der oberen rechten Ecke und dann auf "Standard-Apps". Hier können Sie sehen, was als Standardbrowser, Anruf-App, Messaging-App und Startbildschirm ausgewählt wurde. Andere Standardeinstellungen werden von der ersten App ausgewählt, die Sie für eine bestimmte Aufgabe öffnen.

App-Berechtigungen steuern : Mit Android können Sie alle Berechtigungen für jede App individuell verwalten. Gehen Sie zu Einstellungen> Apps, wählen Sie die gewünschte App aus und klicken Sie dann auf Berechtigungen. Auf diese Weise können Sie Berechtigungen ein- und ausschalten, sodass Sie beispielsweise den Zugriff auf Standorte oder Kontakte deaktivieren können.

Der Sperrbildschirm wird angezeigt, wenn Ihr Telefon gesperrt ist. Es ist wirklich in zwei Teile unterteilt, einen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist - wo "Immer ein Display" Ihnen einige Informationen geben kann - oder den richtigen Sperrbildschirm, auf dem der Bildschirm vollständig eingeschaltet ist, Sie jedoch nicht auf das Gerät zugreifen können.

Immer auf dem Display einschalten : Damit auf dem Bildschirm Informationen angezeigt werden, die immer angezeigt werden, gehen Sie in den Sperrbildschirm> Immer auf dem Display und schalten Sie ihn ein - standardmäßig ist er ausgeschaltet. Dies zeigt an, wenn sich das Telefondisplay im Standby-Modus befindet, dh wenn das Display ansonsten ausgeschaltet ist. Sie können festlegen, dass es in einem Zeitplan angezeigt wird - möglicherweise nur angezeigt, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen - oder jederzeit angezeigt wird oder wenn Sie auf Ihr Telefon tippen. Denken Sie daran, es verbraucht Batterie.

Ändern Sie den Always-On-Clock-Stil: Für das Always-On-Display des S10 gibt es verschiedene Uhrentypen. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Uhrstil. Hier können Sie die Uhr sowohl für die ständige Anzeige als auch für den Sperrbildschirm ändern. Sie können auch die Farben ändern. Wenn Sie also kein Mono möchten, können Sie etwas anderes auswählen.

Hinzufügen eines Musikcontrollers oder von FaceWidgets zu Ihrem Sperrbildschirm oder Ihrem ständig aktiven Display: FaceWidgets sind die Namen, die Samsung für andere Informationen auf Ihrem Sperrbildschirm oder Ihrem ständig aktiven Display verwendet. Wahrscheinlich haben Sie dort standardmäßig einen Musik-Controller. Wenn Sie dies nicht tun, gehen Sie zu Einstellungen> Sperrbildschirm> FaceWidgets. Hier finden Sie alle Optionen zum Ein- und Ausschalten, einschließlich Bixby-Routinen, Wetter, Alarme und Zeitpläne.

Ändern Sie die Helligkeit des ständig eingeschalteten Displays: Dies hängt mit der automatischen Helligkeit Ihres Telefons zusammen. Sie können diese jedoch manuell überschreiben, um die Helligkeit selbst einzustellen. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Immer eingeschaltet. In diesem Menü sehen Sie "automatische Helligkeit". Schalten Sie dies aus und Sie können die Helligkeit selbst einstellen. Sie können die Helligkeit auch manuell ändern, indem Sie auf das ständig aktive Display tippen, sobald es angezeigt wird.

Verknüpfungen zum Sperrbildschirm ändern: Sie können zwei Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm für den schnellen Zugriff festlegen (nur den Sperrbildschirm, nicht das ständig eingeschaltete Display). Dies sind standardmäßig Telefon und Kamera, können aber beliebig sein. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Verknüpfungen. Hier können Sie die linken und rechten Verknüpfungen auswählen oder vollständig deaktivieren.

Sperrbildschirmbenachrichtigungen deaktivieren / aktivieren: Wenn Sie keine Benachrichtigungen auf Ihrem Sperrbildschirm wünschen, gehen Sie zu Einstellungen> Sperrbildschirm> Benachrichtigungen. Auf diese Weise können Sie Inhalte ausblenden, nur App-Symbole anzeigen oder Benachrichtigungen vollständig deaktivieren. Wenn Sie dagegen Benachrichtigungen mit Inhalten wünschen, wählen Sie nicht Ausblenden.

Ändern des Erscheinungsbilds von Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm: Sie können nicht nur die Informationen ändern, die auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden, sondern auch die Darstellung. Gehen Sie zu Einstellungen> Sperrbildschirm> Benachrichtigungen und Sie können die Transparenz der Sperrbildschirmbenachrichtigungen ändern. Sie können den Text auch invertieren lassen, damit er sich besser vom Hintergrund abhebt.

Anzeigen einer Roaming-Uhr auf dem Sperrbildschirm: Eine der schönsten Funktionen von Telefonen ist, dass automatisch auf die Ortszeit umgeschaltet wird. Eine Roaming-Uhr kann Ihnen jedoch Ihre Heimatzeitzone anzeigen. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren> Roaming-Uhr. Sie können auch auswählen, wo sich Ihre Zeitzone zu Hause befindet.

Sicherheit ist nach wie vor wichtig. Samsung bietet eine Reihe von Entsperroptionen.

Top-Sicherheitstipp: Biometrie ist nicht kinderleicht, denn wenn sie fehlschlägt, wird Ihr Gerät zum Entsperren auf PIN oder Passwort zurückgesetzt. Daher ist Ihr Gerät nur so sicher wie das von Ihnen verwendete Kennwort oder die PIN, da jeder, der versucht, in Ihr Telefon einzudringen, jederzeit direkt zu diesen Entsperrmethoden wechseln kann. Biometrie dient der Bequemlichkeit und nicht der Sicherheit.

Fingerabdruck- oder Gesichtssicherheit aktivieren: Um Ihren Fingerabdruck oder Ihr Gesicht zum Entsperren zu verwenden, gehen Sie zu Einstellungen> Biometrie und Sicherheit. Hier können Sie Ihr Gesicht oder Ihre Fingerabdrücke registrieren. Sie müssen gleichzeitig eine Sicherungs-PIN oder ein Sicherungskennwort festlegen, um zusätzliche Sicherheit zu bieten. Top Tipp: Wenn Sie Fingerabdrücke verwenden, registrieren Sie die Finger an jeder Hand, damit Sie sie entsperren können, egal wie Sie Ihr Telefon halten.

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Position des Fingerabdruckscanners anzuzeigen: Sie können das Fingerabdrucksymbol durch Tippen auf das Telefon aufleuchten lassen, damit Sie wissen, wo Sie es entsperren müssen. Gehen Sie zu Einstellungen> Biometrie und Sicherheit> Fingerabdrücke. Tippen Sie auf Ihre PIN oder Ihr Passwort und gehen Sie dann zu "Symbol anzeigen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist". Sie können dann auf den Bildschirm tippen. Das Fingerabdrucksymbol zeigt an, dass Sie gedrückt haben.

Sofortige Sperre: Wenn Sie die Standby-Taste drücken, soll Ihr Telefon sofort gesperrt werden. Gehen Sie zu Einstellungen> Sperrbildschirm> Einstellungen für sichere Sperren. Es besteht die Möglichkeit, das Gerät zu sperren, sobald der Bildschirm in den Ruhezustand wechselt oder wenn Sie die Standby-Taste drücken. Wenn Sie eine Verzögerung wünschen, gibt es viele Zeitoptionen.

Smart Lock / Bluetooth entsperren: Wieder unter Einstellungen> Sperrbildschirm> gibt es den Abschnitt Smart Lock. Dies ist eine Standardfunktion für Android, und Sie haben die Möglichkeit, vertrauenswürdige Geräte zu benennen, sodass Ihr Android entsperrt wird, wenn eine Verbindung zu etwas anderem hergestellt wird. Sie können Bluetooth-Geräte (wie Ihre Smartwatch oder Ihr Auto), den Standort, die vertrauenswürdige Stimme usw. angeben. Bonus-Tipp: Dies ist im Grunde einer der wenigen Orte in der One-Benutzeroberfläche von Samsung, an denen Sie wieder Android-Grafiken verwenden können!

Gerät automatisch löschen: Wenn Sie befürchten, dass Ihr Telefon in die falschen Hände gerät und geknackt wird, können Sie es automatisch löschen lassen. Gehen Sie zu Einstellungen> Sperrbildschirm> Einstellungen für sichere Sperren. Hier finden Sie die Option zum automatischen Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen, wenn 15 fehlgeschlagene Entsperrversuche durchgeführt wurden.

Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen sperren : Diese Option bedeutet, dass Ihre Netzwerkeinstellungen nicht geändert werden können, während Ihr Telefon gesperrt ist. Dies erleichtert das Auffinden Ihres Telefons, wenn es gestohlen wurde. Dies bedeutet jedoch auch, dass Sie Ihr Telefon entsperren müssen, um den Flugmodus zu aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirm sperren und Sicherheit> Einstellungen für sichere Sperren, um die Option zum Ein- oder Ausschalten zu finden.

Verschlüsseln Sie Ihre SD-Karte: Wenn Sie nicht möchten, dass Personen Ihre SD-Karte durchsuchen, wenn sie sie aus dem Telefon ziehen, können Sie sie verschlüsseln. Dann kann es nur auf Ihrem entsperrten Telefon gelesen werden. Gehen Sie zu Einstellungen> Biometrie und Sicherheit> SD-Karte verschlüsseln und Sie erhalten alle Details.

Bewahren Sie Ihre privaten Dateien und Apps im sicheren Ordner auf: Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Personen auf Ihr Telefon zugreifen und Dinge finden, die sie nicht sollten, können Sie den sicheren Ordner verwenden. Dadurch wird eine weitere Sicherheitsebene eingerichtet. Anschließend können Sie Dateien, Bilder und Apps hinzufügen, die Sie verbergen möchten - von persönlichen Fotos bis hin zu Geschäftsdokumenten. Sie können auch zweite Versionen von Apps hinzufügen, die sicher und privat sein sollen. Es befindet sich unter Einstellungen> Biometrie und Sicherheit> Sicherer Ordner.

Samsung ist jetzt in der zweiten Generation von Infinity-O-Displays und in der Galaxy S20-Serie gibt es jetzt die Option von 120 Hz.

Aktivieren des 120-Hz-Modus: Beim S20 gibt es die Option für 120 Hz oder 60 Hz. Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Bewegungsglätte. Auf diese Weise können Sie zwischen "hoch" und "Standard" wählen, wobei 120 Hz darauf abzielen, die Dinge reibungsloser zu gestalten. Es ist nur in Full HD + -Auflösung verfügbar (auch die Standardeinstellung), verbraucht aber auch mehr Akkulaufzeit als das Festhalten an 60 Hz.

Ändern Sie die Bildschirmauflösung: "Quad HD +" heißt es, aber die Standardeinstellung ist "Full HD +". Sie können die gewünschte Auflösung für die Anzeige unter Einstellungen> Anzeige> Bildschirmauflösung auswählen. Eine niedrigere Auflösung kann Ihnen Batteriestrom sparen. Es gibt keine Möglichkeit, die Auflösung des S20 FE zu ändern.

Dunklen Modus aktivieren: Dies ist schon seit einiger Zeit auf Samsung-Handys der Fall, ist jedoch viel weiter verbreitet und jetzt eine native Android-Funktion. Öffnen Sie einfach das Einstellungsmenü und gehen Sie in die Anzeige. Es ist das erste, was Sie oben auf der Seite sehen, aber Sie können auf "Einstellungen für den Dunkelmodus" tippen und den Dunkelmodus so einstellen, dass er bei Sonnenuntergang aktiviert wird.

Ändern Sie die Anzeigefarben: Gehen Sie zu Einstellungen> Bildschirmmodus und Sie haben die Möglichkeit, das Aussehen der Anzeige zu ändern. Die Standardeinstellung ist lebendig mit der Option, sie natürlich zu gestalten. Innerhalb von Vivid können Sie die Farbtemperatur und die RGB-Einstellungen ändern, wenn Sie möchten.

Video-Enhancer einschalten: Auf dem S20 versteckt sich ein Video-Enhancer, der Videos verbessern soll. Es funktioniert mit einer Reihe von Apps, darunter Netflix, Filme abspielen, Prime Video und YouTube. Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Video-Enhancer, um ihn je nach Ihren Einstellungen ein- oder auszuschalten.

Schalten Sie den Blaulichtfilter ein: Dadurch wird die Farbe des Displays geändert, um das Blaulicht zu reduzieren, Augenbelastungen zu vermeiden und Ihnen zu helfen, besser zu schlafen. Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Blaulichtfilter, um die Zeiten und die Stärke des Effekts zu ändern.

Frontkamera ausblenden: Wenn Ihnen die Kamera auf der Vorderseite nicht gefällt, können Sie sie in einem dunklen Banner ausblenden. Dies bedeutet, dass Ihr Telefon dann eine größere obere Blende hat. Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Vollbild-Apps. Öffnen Sie das Menü, um die erweiterten Einstellungen anzuzeigen. Hier finden Sie eine Umschaltoption zum Ausblenden der Frontkamera, wenn Sie dies stört.

Einhandmodus: Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Einhandmodus und Sie finden die Option für eine Schaltfläche oder Geste, um den Einhandmodus zu aktivieren. Dies muss umgeschaltet werden, aber es verkleinert das Display, um Ihnen den Zugriff auf Dinge zu erleichtern, die sich näher an der Oberseite befinden - ideal für kleine Hände auf großen Telefonen. Im Einhandmodus können Sie durch Tippen auf die Pfeile von links nach rechts wechseln. Um den Einhandmodus zu verlassen, tippen Sie einfach auf den schwarzen Bereich.

Samsung benachrichtigt Sie gerne ständig, daher ist es ein großer Teil des Lebens mit einem modernen Telefon, diese Benachrichtigungen zu zähmen und sie dazu zu bringen, das zu tun, was Sie wollen. Samsung ersetzt häufig alle Benachrichtigungen durch seinen eigenen Sound und seine eigene Vibration, sodass viel Unpicking erforderlich ist. Wir haben einige Benachrichtigungen im Abschnitt über den Sperrbildschirm oben behandelt, aber so können Sie all diese Pieptöne und Summtöne in den Griff bekommen.

So deaktivieren Sie Benachrichtigungen für eine App: Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen und Sie sehen einen Abschnitt "Zuletzt gesendet". Tippen Sie auf "Alle anzeigen" und Sie erhalten einfache Umschaltoptionen für alle Apps auf Ihrem Telefon. Hier können Sie sie entweder vollständig ausschalten oder durchtippen, um bestimmte Benachrichtigungen zu steuern.

App-Symbol-Badges anzeigen: Icon-Badges sind eine Funktion von Android, mit der jede App anzeigt, wie viele Benachrichtigungen Sie haben. Samsung wendet dies auf das gesamte Gerät an. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen> App-Symbolabzeichen. Sie können die Optionen ein- oder ausschalten oder auf tippen, um den Stil zu ändern (Zahlen oder keine Zahlen). Wenn Sie stattdessen auf eine App tippen, können Sie Punkte für eine bestimmte App deaktivieren.

Zeigen Sie Ihre App-Benachrichtigungen mit einem langen Druck auf eine App-Verknüpfung an: Dies ist eine recht erweiterte Erweiterung der Symbolabzeichen. Sie können ein App-Symbol drücken und gedrückt halten, auf dem ein Abzeichen angezeigt wird. Die Benachrichtigungen werden in einem Popup-Menü angezeigt. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigungen> App-Symbol-Badges. Diese Option finden Sie unten auf der Seite unter "Benachrichtigungen zu App-Symbolen".

Deaktivieren Sie eine Benachrichtigung, die Sie erhalten haben: Dies ist eine Standardfunktion für Android, die jedoch sehr nützlich ist. Wenn Sie eine Benachrichtigung von einer App erhalten und diese nie wieder sehen möchten, wischen Sie die Benachrichtigung langsam nach rechts und Sie sehen ein Einstellungszahnrad. Tippen Sie darauf und Sie sehen die Option, Benachrichtigungen für diese App zu deaktivieren.

Zu lernen, nicht zu stören, ist eine Schlüsselkompetenz von Android. Sie können damit die gewünschten Benachrichtigungen erhalten, wenn Sie sie möchten. Sie können Ihr Telefon stumm schalten, wenn Sie möchten, ohne einen mechanischen Schieberegler zu benötigen, aber dennoch diese wichtigen Benachrichtigungen durchlassen. Auf dem Galaxy S20 haben Sie fünf Lautstärkeregler. Das ist richtig, fünf: Klingelton, Medien, Benachrichtigungen, System, Bixby-Stimme.

Aktivieren Sie Live-Untertitel für alles: Live-Untertitel sind ein systemweites Angebot, mit dem Sie Untertitel für Video-Apps erhalten. Es versteckt sich in den Lautstärkereglern. Tippen Sie einfach auf die Lautstärke nach oben oder unten und tippen Sie auf den Dropdown-Pfeil, wenn der Schieberegler angezeigt wird. Dies zeigt alle Ihre Lautstärkeregler an, aber am Ende der Liste sehen Sie die Option, Live-Untertitel zu aktivieren.

Ignorieren Sie die Umschaltung der Medienlautstärke: In den Lautstärkeeinstellungen (Lautstärke verringern oder unter Einstellungen> Geräusche und Vibrationen) finden Sie die Option, die Lautstärketasten für Medien zu verwenden. Dies ist standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie es jedoch einschalten, wird beim Drücken der Lautstärketasten nur die Medienlautstärke verschoben. Lassen Sie es ausgeschaltet und es regelt die Ruftonlautstärke, wechselt jedoch zur Medienlautstärke, wenn Medien abgespielt werden, z. B. in Netflix oder Spotify.

Ändern Sie die Vibrationspegel für alles: Gehen Sie zu Einstellungen> Geräusche und Vibration> Vibrationsintensität und Sie können die Vibrationspegel für Anrufe, Benachrichtigungen und Berührungen ändern.

Schnell auf Vibrationsalarme umschalten: Wenn Sie Stille wünschen, aber nach Vibrationsalarmen immer noch sind, drücken Sie die Lautstärketaste und tippen Sie auf das Lautsprechersymbol im Popup. Dadurch wird vibriert. Oder Sie können die Lautstärketaste gedrückt halten, damit sie zum Vibrieren ganz nach unten gleitet.

Stellen Sie Ihr Telefon auf lautlos: Die normalen Lautstärkeregler vibrieren nur. Wischen Sie zu den Schnelleinstellungen und tippen Sie auf die Soundverknüpfung, um Ihr Telefon stumm zu schalten. Dies wird durch Ton / Vibration / Stummschaltung geschaltet. Denken Sie daran, den Ton wieder einzuschalten, da Sie sonst alle Anrufe und Nachrichten verpassen oder stattdessen nicht stören verwenden.

Schalten Sie das Ladegeräusch, das Entsperrgeräusch und die Tastaturgeräusche aus: Samsung lässt Ihr Galaxy bei jeder Aktion und Berührung piepen und vibrieren. Gehen Sie zu Einstellungen> Sound und Vibration> Systemgeräusche / Vibrationskontrolle und Sie finden alle Optionen, um diese Dinge auszuschalten. Mach es bitte.

Aktivieren und Steuern von Dolby Atmos: Dies kann in schnellen Einstellungen aktiviert werden oder Sie können Einstellungen> Sounds und Vibrationen> Soundqualität und Effekte aufrufen. Im Bereich Dolby Atmos haben Sie die Option für Auto, Film, Musik oder Sprache als individuelle Optionen für die Audioverbesserung. Es gibt auch die Möglichkeit, Atmos automatisch zu aktivieren, wenn Sie ein Spiel starten.

Passen Sie die Klangqualität an Sie an: Sie können die Tonausgabe der S20-Geräte anpassen. Gehen Sie zu Einstellungen> Sounds und Vibration> Soundqualität und Effekte und Sie werden unten "Sound anpassen" sehen. Sie können ein altersbasiertes Profil erstellen oder eine benutzerdefinierte Einstellung basierend auf einem kurzen Hörtest erstellen.

Aktivieren, nicht stören: Nicht stören ist eine Android-Funktion, mit der Sie Ihr Telefon stumm schalten, aber eine Reihe von Ausnahmen einrichten können. Wischen Sie nach unten und tippen Sie auf die Schaltfläche Nicht stören, um sie einzuschalten. Sie können auch einen Zeitplan festlegen, z. B. nachts oder im Büro. Halten Sie einfach die Schnelleinstellung gedrückt, um auf die vollständigen Menüoptionen zuzugreifen.

Alarme und Ausnahmen zulassen, nicht stören: Wenn Sie Stille wünschen, ist es großartig, nicht zu stören. Wenn Sie jedoch Benachrichtigungen wünschen, müssen Sie die zulässigen Ausnahmen angeben. Gehen Sie zu Einstellungen> Ton und Vibration> Nicht stören> Ausnahmen zulassen. Hier können Sie Alarme zulassen (wichtig, wenn Sie morgens aufwachen möchten), aber auch wiederholte Anrufer oder nominierte Kontakte - wie Favoriten für Nachrichten und Anrufe - sowie Erinnerungen zulassen. Es lohnt sich zu prüfen, was durchkommen kann und was nicht.

Benachrichtigungen zulassen in nicht stören: Während Geräusche und Vibrationen stummgeschaltet werden, stören Sie nicht, Sie können dennoch stille Benachrichtigungen erhalten. Unter Einstellungen> Ton und Vibration> Nicht stören> Benachrichtigungen ausblenden finden Sie Optionen zum Zulassen oder Stoppen von Benachrichtigungen. Alles ausblenden bedeutet, dass nichts angezeigt wird, aber Sie können wählen - Sie können Symbolabzeichen, die Benachrichtigungsliste, Popups und Statusleistensymbole deaktivieren.

Die Kameras der S20 und S20 + unterscheiden sich erheblich von denen der S20 Ultra - aber es gibt eine Menge Gemeinsamkeiten und eine Menge, mit denen man sich auseinandersetzen kann. So übernehmen Sie die Kontrolle über die Kamera.

Aktivieren Sie den 108MP-Modus (nur S20 Ultra): Der S20 Ultra verfügt über eine 108-Megapixel-Kamera, ist jedoch standardmäßig auf 12 Megapixel eingestellt. Wenn Sie die volle Auflösung wünschen, tippen Sie im Sucher auf die Schaltfläche Seitenverhältnis. Daraufhin wird die Option "4: 3 108MP" angezeigt.

8K-Videoaufnahme aktivieren (nur S20, S20 + und Ultra): Wenn Sie Videos mit der höchsten Auflösung aufnehmen möchten, wechseln Sie in den Videomodus und tippen Sie auf das Symbol für das Seitenverhältnis. Sie sehen die Option für 16K 9: 9. Bei dieser Auflösung verlieren Sie einige Funktionen - es gibt keine erweiterten Funktionen, nur die 8K-Erfassung.

Verwenden Sie den Nachtmodus für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen: Samsung hat die Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen sowohl in der normalen Kamera als auch im Nachtmodus verbessert. Wenn es dunkel ist, schlägt die Kamera vor, den Nachtmodus zu verwenden - tippen Sie auf die Benachrichtigung. Oder wechseln Sie in den Aufnahmemodus und tippen Sie auf Nachtmodus. Halten Sie die Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen so ruhig wie möglich, bis der kleine Mond im Auslöser gelb ist.

Erhalten Sie ein besseres Makrofoto: Durch die große Blende der S20-Kameras können Dinge aus der Nähe an den Rändern verschwommen aussehen. Dies wird teilweise durch die Blende von 1: 1,8 verursacht. Machen Sie einen Schritt zurück und verwenden Sie stattdessen das Teleobjektiv. Mit der schmaleren Blende 1: 3,5 (beim S20 Ultra) oder 1: 2,0 (beim S20) wird möglicherweise ein Motiv aus nächster Nähe scharfgestellt.

Verwenden Sie Single Take zum Bewegen von Motiven: Wenn Sie sich etwas Interessantes ansehen, das sich bewegt, z. B. einen Straßenkünstler oder vielleicht Ihren Hund, kann Single Take eine Reihe von Bildern und Videos für Sie aufnehmen. Hinweis: Single Take erfasst keinen Ton, indem ein eigener Soundtrack über das Video übertragen wird.

So verlassen Sie den Kameramodus: Wenn Sie feststellen, dass Sie im Kameramodus stecken bleiben und nicht wissen, wie Sie zurückkehren sollen, suchen Sie nach dem Pfeil nach hinten in der linken Ecke des Telefons. Dies kehrt zum normalen Sucher zurück.

Deaktivieren Sie die Korrektur der Ultraweitwinkelverzerrung: Wenn Sie ein Foto mit der Ultraweitwinkelkamera aufnehmen, korrigiert die Software einige der damit verbundenen Verzerrungen. Dies kann beispielsweise eine gerade Linie sein, die gekrümmt ist, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Wenn Sie möchten, dass das Telefon dies nicht tut, gehen Sie zu Kameraeinstellungen> Speicheroption und Sie sehen die Option zum Deaktivieren.

Aktivieren Sie den Modus für Aufnahmevorschläge: Mit dieser Funktion, die beim S10 eingeführt wurde, wird die Szene analysiert und die beste Komposition vorgeschlagen. Die Kamera schlägt die beste Aufnahme vor, die Sie machen können, und hilft Ihnen bei der Ausrichtung anhand einer Anleitung auf dem Bildschirm. Öffnen Sie die Kamera und tippen Sie oben auf das Einstellungszahnrad. Dort finden Sie die Option zum Einschalten.

Verwenden Sie den Szenenoptimierer, um Ihre Fotos zu verbessern: Der neue Szenenoptimierer verwendet AI, um Ihre Fotos zu verbessern und längere Handheld-Nachtfotos zu ermöglichen. Im Sucher der Kamera-App sehen Sie in einer Ecke ein wirbelndes Symbol. Wenn es blau ist, ist der Szenenoptimierer aktiviert und identifiziert die Szene und wählt die besten Einstellungen für Sie aus. Wenn kein Wirbel-Symbol vorhanden ist, rufen Sie die Kameraeinstellungen auf und aktivieren Sie den Szenenoptimierer. Sie haben auch die Möglichkeit, die Funktionsweise im selben Abschnitt zu optimieren.

Schnellstart der Kamera: Standardmäßig wird die Kamera durch zweimaliges Drücken der Seitentaste gestartet. Wenn Sie dies ändern möchten - wie oben für die Steuerelemente für Seitentasten erwähnt -, gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Seitentaste, und Sie finden die Steuerelemente.

Kameramodus wechseln: Die Kamera lädt und Sie können vom Foto durch die Modi wischen und durch die Modi wischen, die Sie rechts oder unten sehen. Grundsätzlich können Sie entlang dieser Liste wischen und sich durch einzelne Einstellungen, Fotos, Videos usw. bewegen. Sie können über die Kameraanzeige wischen, um sich durch die Modi zu bewegen. In mehr finden Sie die anderen Funktionen, wie Pro (manuelle Steuerung), Nacht, Live-Fokus, Hyperlapse und so weiter.

Bearbeiten Sie die verfügbaren Kameramodi: Sie müssen sich nicht an die oben genannten Standardoptionen halten - Sie können Modi hinzufügen oder entfernen, die Sie nützlicher finden. Wenn Sie auf "Mehr" gehen, wird unten ein Bleistift angezeigt. Tippen Sie darauf und Sie können die gewünschten Modi auf die Liste ziehen, sodass Sie sie einfach auswählen können, ohne jedes Mal das Menü "Mehr" zu öffnen.

Schneller Wechsel von der hinteren zur vorderen Kamera: Es gibt eine Taste zum Umschalten zwischen der vorderen und der hinteren Kamera, aber Sie können dies auch mit einem Wisch tun. Wischen Sie einfach über das Display nach oben oder unten, um zur anderen Kamera zu wechseln. (Wischen Sie grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung wie oben, um den Aufnahmemodus zu ändern.) Sie können auch den Netzschalter erneut zweimal drücken, und die Kameras schalten um.

Raw Capture aktivieren : Wenn Sie die Dng-Dateien sowie das normale JPEG speichern möchten, gehen Sie zu Einstellungen> Speicheroptionen. Hier ist die Option, sowohl Roh- als auch JPEG-Dateien zu speichern. Um es zu verwenden, müssen Sie sich jedoch im Pro-Modus befinden. Wenn Sie also Rohdateien möchten, schalten Sie es ein und nehmen Sie in Pro auf. In diesem Modus können Sie auch nicht auf 108 MP umschalten, sodass Sie nicht so groß werden können rAW-Datei.

Videostabilisierung aktivieren: Um Ihr Video auf der Rückkamera zu stabilisieren, tippen Sie einfach mit einer Hand und wackeligen Linien auf das Symbol links. Dies schaltet den Super-Steady-Modus ein. Beim Einschalten ist es gelb. Sie können auf 8K-Video nicht super stabil sein.

In HDR10 + -Video aufnehmen: HDR10 + ist eine Beta-Funktion (oder "Labs"). Gehen Sie in den Videomodus und öffnen Sie die Kameraeinstellungen> Erweiterte Aufnahmefunktionen. Sie können auf HDR10 + umschalten, aber seien Sie gewarnt, dass Sie diese nur auf einem kompatiblen HDR10 + -Display anzeigen können, da sie sonst nur wie Videos mit geringer Qualität aussehen. Sie können HDR10 + auch nur mit 1080 / 30p aufnehmen, nicht mit allen Auflösungen, die die Kamera bietet.

Nehmen Sie ein Selfie-Porträt auf: Anstatt einen Porträtmodus anzubieten, bietet Samsung einen "Live-Fokus", der den Hintergrund verwischt. Wechseln Sie einfach zur Frontkamera und wählen Sie den Live-Fokus aus dem Menü. Es gibt vier verschiedene Bokeh-Effekte zum Ausprobieren. Beachten Sie, dass die Hautglättung standardmäßig aktiviert ist. Tippen Sie daher auf das Zauberstabsymbol, wenn Sie Änderungen vornehmen möchten.

AR Emoji verwenden: Dies ist jetzt ein Modus im Menü. Damit können Sie ein Emoji erfassen, das Sie sind, oder verschiedene AR-Zeichen verwenden. Tippen Sie einfach auf AR Emoji und haben Sie Spaß.

So machen Sie ein Langzeitbelichtungsfoto: Öffnen Sie den Pro-Modus. Auf der rechten Seite / unten sehen Sie die Option, die Länge der Belichtung mit einem Symbol zu ändern, das wie ein Kameraverschluss aussieht. Verwenden Sie den Schieberegler, um die gewünschte Zeitdauer auszuwählen. Das Belichtungskorrektur-Symbol zeigt an, ob Sie über- oder unterbelichten, indem Sie von + nach - wechseln.

Galerie-Ansicht ändern: Wenn Sie Ihre Fotos betrachten und mehr oder weniger angezeigt werden möchten, können Sie den Zoom drücken, um die Miniaturansicht zu ändern.

Seit Samsung die Kanten des Infinity-Displays eingeführt hat, hat es versucht, Dinge zu finden, die damit zu tun haben. Wenn Sie keine der Funktionen möchten, können Sie alles ausschalten.

Randfelder hinzufügen oder entfernen: Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Randbildschirm und tippen Sie auf Randfelder. Hier sehen Sie die Auswahl der verfügbaren Bedienfelder und können diejenigen hinzufügen und entfernen, die Sie nicht möchten. Halten Sie sich an das Nützliche, sonst verbringen Sie mehr Zeit mit dem Navigieren und weniger Zeit mit dem Navigieren. Smart Select ist eine Untersuchung wert.

Bewegen Sie den Randbedienfeldgriff an eine beliebige Stelle: Sie können den Randgriff (an den Sie wischen müssen, um die Randbedienfelder zu öffnen) an eine beliebige Stelle links oder rechts auf dem Bildschirm verschieben. Halten Sie einfach gedrückt und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Wenn Sie es nicht verschieben möchten, können Sie diese Option in den folgenden Einstellungen deaktivieren.

Ändern Sie die Größe und Transparenz des Kantenbedienfelds: Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Kantenbildschirm> Kantenbedienfelder. Tippen Sie dann auf das Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Griffeinstellungen". Innerhalb dieser Einstellungen können Sie den Griff ändern - einschließlich der Unsichtbarkeit, Änderung der Farbe, Größe und wenn Sie möchten, dass er beim Berühren vibriert.

Kantenbeleuchtung für Benachrichtigungen aktivieren: Sie können die Kanten des Displays aufleuchten lassen, um Benachrichtigungen zu erhalten. Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Randbildschirm> Kantenbeleuchtung. Sie können den Stil der Kantenbeleuchtung ändern und festlegen, über welche Apps Sie benachrichtigt werden sollen. Sie können es für alles oder nur für die Apps verwenden, die Ihnen wirklich wichtig sind.

Randbildschirm ausschalten: Gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige> Randbildschirm und schalten Sie die Randfelder aus. Sie werden in den Eimer mit Funktionen verbannt, die Sie nie verwenden.

Bixby ist Samsungs Assistent. Es gab sein Debüt auf dem Samsung Galaxy S8 im Jahr 2017 und ist anschließend in den folgenden Handys erschienen. Der KI-Assistent kann eine Reihe von Dingen ausführen, die jedoch im Wesentlichen in Bixby Voice (mit eigenem Bildschirm) und Bixby Vision unterteilt sind. Wir haben einige Bixby Voice-Tipps im Abschnitt über digitale Assistenten oben behandelt. Wenn Sie mehr über Bixby erfahren möchten, haben wir eine vollständige Bixby-Funktion für Sie .

Einrichten einer Bixby-Routine: Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Bixby-Routinen, und Sie finden diese Option. Auf diese Weise können Sie verschiedene If and Then-Rezepte einrichten. Wenn Sie beispielsweise ins Ausland reisen, deaktivieren Sie mobile Daten. Sie können benutzerdefinierte Routinen erstellen, die auf dem Öffnen einer App basieren. Dies eignet sich beispielsweise hervorragend für Spiele.

Verwenden Sie Bixby, um auf die Einstellungen Ihres Telefons zuzugreifen: Eines der reizvollen Dinge an Bixby ist, dass Sie damit auf die Einstellungen Ihres Telefons zugreifen können. Halten Sie die Bixby-Taste gedrückt, und Voice hört zu. Sagen Sie dann, was Sie auf Ihrem Telefon ändern möchten.

Verwenden Sie Schnellbefehle, um den Status Ihres Telefons zu ändern: Es gibt eine Reihe von Schnellbefehlen, mit denen Sie Ihr Telefon an bestimmte Einstellungen anpassen können, z. B. an das Fahren. Mit ihnen können Sie Bixby Voice verwenden, um sie blitzschnell zu aktivieren. Öffnen Sie Bixby über die Schaltfläche, wischen Sie nach oben, um die Hauptseite von Bixby zu öffnen, öffnen Sie das Menü oben rechts und Sie finden "Schnellbefehle". Hier legen Sie fest, was passieren soll, wenn Sie eine bestimmte Sache sagen. Es ist wie bei Bixby Routines, nur für die Stimme.

Lassen Sie Bixby nur antworten, wenn er mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist: Das macht Spaß. Gehen Sie zu Bixby-Einstellungen> Sprachantwort und Sie finden die Option, um sicherzustellen, dass Bixby nur mit Sprache antwortet, wenn eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät besteht. Es ist ideal für die Hands-Off-Steuerung, zum Beispiel im Auto.

Verwenden Sie Bixby Vision zum Übersetzen: Öffnen Sie die Kamera und Sie finden Bixby Vision in den Kameramodi. Tippen Sie darauf und es öffnet sich Vision. Standardmäßig werden Barcodes und Einkäufe gelesen. Öffnen Sie jedoch das Menü und Sie finden die Option zum Aktivieren der Übersetzung, was viel nützlicher ist. Dann wird es Text finden und diesen Text live für Sie übersetzen.

Screenshot machen: Drücken Sie gleichzeitig die Lautstärketaste und die Standby-Taste. Ein Screenshot wird aufgenommen.

Palm Swipe für einen Screenshot: Wenn Sie die Tasten nicht drücken möchten, um einen Screenshot aufzunehmen, gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Bewegungen und Gesten und aktivieren Sie Palm Swipe zum Aufnehmen. So müssen Sie nicht zwei Tasten gleichzeitig drücken. Es sollte standardmäßig aktiviert sein.

Verwenden Sie Smart Capture: Samsung bietet Ihnen mehr Optionen für Screenshots. Gehen Sie zu Einstellungen> Erweiterte Funktionen> Bewegungen und Gesten> Smart Capture. Auf diese Weise können Sie einen Bildlauf durchführen, um mehr von einer Seite zu erhalten, mit sofortigen Bearbeitungs- und Freigabeoptionen. Es eignet sich hervorragend zum Erfassen vollständiger Webseiten. Es gibt auch einen Tag-Generator, der das Bild scannt und Tags zum Hinzufügen vorschlägt.

Erfassen eines Gifs vom Bildschirm: Sie können sofort ein Gif aus allem erstellen, was auf Ihrem Telefon abgespielt wird, z. B. einem Video auf Twitter, Instagram oder YouTube. Aktivieren Sie das Smart Select Edge Panel. Sobald Ihr Video auf dem Display angezeigt wird, wischen Sie am Rand zu Smart Select und wählen Sie Animation aus. Ein Vorschaufenster wird angezeigt, in dem Sie Videos aufnehmen können, um ein GIF zu erstellen.

Das Galaxy S20, S20 + und S20 Ultra verfügen über massive Batterien - 4000 mAh, 4500 mAh bzw. 5000 mAh -, während das S20 FE auch über eine 4500 mAh Batterie verfügt. Aber sie verbrennen sie auch ziemlich schnell. Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste aus ihnen herausholen können.

Schalten Sie das 120-Hz-Display aus: Die schnelle Bildwiederholfrequenz verbraucht mehr Batterie. Wenn Sie also Probleme haben, schalten Sie sie aus. Anweisungen finden Sie im Anzeigebereich oben.

Wechseln Sie zu Full HD +: Dies ist aus einem bestimmten Grund die Standardeinstellung für Samsung-Telefone, da höhere Auflösungen die Akkulaufzeit verlängern. Auch hier finden Sie die obigen Anweisungen. Gehen Sie jedoch zu Einstellungen> Anzeigen, und Sie finden die Option.

Aktivieren Sie den Dunkelmodus auf Ihrem Gerät: Es gibt Hinweise darauf, dass die Verwendung des Dunkelmodus die Leistung verringert, die das Telefon benötigt, um all diesen weißen Hintergrund zu beleuchten. Wieder ist es in den Anzeigeeinstellungen.

Deaktivieren Sie nicht verwendete Funktionen: Samsung-Telefone sind voll mit Funktionen ausgestattet, und Sie werden nicht alle verwenden. In vielen Fällen können Sie sie ausschalten. Dies kann alles beinhalten, was mit Bixby, NFC, dem zweiten SIM-Kartensteckplatz, Randfeldern, Kantenbeleuchtung und allen Vibrationsbenachrichtigungen zu tun hat.

Anzeigen, was Batterie verbraucht: Gehen Sie zu Einstellungen> Gerätepflege und tippen Sie auf Batterie. Dies zeigt Ihnen den vorhergesagten Batterieverbrauch basierend auf Ihren 7-Tage-Durchschnittswerten. Wenn Sie auf "Batterieverbrauch" tippen, sehen Sie, wie viel Batterie verbraucht wird.

Sehen Sie sich Ihren Batterieverbrauchsverlauf an: Auf der oben beschriebenen Seite zum Batterieverbrauch können Sie durch die Grafik tippen, um zu sehen, wie viel Sie in den letzten 7 Tagen verbraucht haben. Wenn Sie auf der Seite nach unten scrollen, werden die Apps angezeigt, die den meisten Akku verbraucht haben.

Verwalten der App-Energieeinsparung: Unter Einstellungen> Gerätepflege> Akku finden Sie die App-Energieverwaltung. Hier können Sie einige Apps in den Ruhezustand versetzen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie im Hintergrund zu viel Strom verbrauchen. Wenn Amazon Alexa beispielsweise im Hintergrund einen Akku verwendet, können Sie diesen Hintergrundzugriff einschränken. Seien Sie jedoch vorsichtig - einige Apps funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet, wenn sie schlafen.

Energiesparmodus aktivieren: Drücken Sie entweder die Tastenkombination in den Schnelleinstellungen oder gehen Sie zu Einstellungen> Gerätepflege> Akku. Hier können Sie den Energiemodus ändern und die mittlere oder maximale Batteriesparleistung aktivieren, wobei Sie die Einstellungen für jeden Modus ändern können. Sie können sich auch für eine adaptive Energieeinsparung entscheiden.

Verwenden Sie Wireless PowerShare: Das Samsung Galaxy S20 kann das Aufladen drahtlos rückgängig machen. Es gibt einen schnellen Umschalter für die Funktion, mit dem Sie ein anderes Gerät aufladen können, wenn Sie es hintereinander platzieren. Tippen Sie einfach auf die Schaltfläche und platzieren Sie das andere Gerät auf der Rückseite des Galaxy S20, sei es Samsung Buds + oder ein iPhone oder ein anderes Qi-Gerät.

Schnellladung aktivieren: Gehen Sie zu Einstellungen> Gerätepflege> Akku> Laden. Hier finden Sie Schalter für verschiedene Laderaten.

Zeit bis zur vollständigen Aufladung: Die Ladezeit wird angezeigt, wenn eine Verbindung zu einem Ladegerät besteht. Schauen Sie sich den unteren Rand des Sperrbildschirms und den Batteriestatusbildschirm an. Wenn Sie schnell aufladen, wird dies angezeigt und die geschätzte verbleibende Zeit.

