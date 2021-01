Samsung Galaxy S21 Event: So sehen Sie Galaxy Unpacked online

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsungs nächstes Galaxy Unpacked-Event wurde offiziell bestätigt. Samsung hostet das erste Unpacked für 2021 früher im Jahr als zuvor und wir erwarten die Einführung der Galaxy S21-Gerätefamilie.

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen und was Sie am Starttag erwartet.

Samsung Galaxy Unpacked findet am Donnerstag, den 14. Januar 2021 statt. Die Veranstaltung ist für 10:00 EST geplant.

Hier sind die internationalen Zeiten als Referenz:

San Francisco - 07:00 PST

New York - 10:00 EST

London - 15:00 GMT

Berlin - 16:00 Uhr MEZ

Mumbai - 20:30 IST

Tokio - 00:00 JST, 15. Jan.

Sydney - 02:00 AEDT, 15. Januar

Frühere Samsung Galaxy Unpacked-Events konnten live auf YouTube und Samsung.com angesehen werden. Sie können das Ereignis live verfolgen und wir werden den Link auf jeden Fall einfügen, damit Sie die Aktion verfolgen können, sobald wir es wissen.

Samsung tendiert dazu, sowohl #SamsungEvent als auch #TheNextGalaxy für diese Startereignisse zu verwenden, und wir würden erwarten, dass Unpacked 2021 gleich ist.

Es gab keinen Mangel an Lecks und Gerüchten über Samsungs neue Galaxy S-Geräte. Das Hauptereignis wird das Samsung Galaxy S21 Ultra sein, das das S20 Ultra ersetzen und sich an die große Kameraauslastung halten soll. Wir gehen davon aus, dass dies das Premium-Gerät von Samsung sein wird, das den S Pen unterstützt (obwohl es nicht mitgeliefert wird) und das Exynos 2100 oder Snapdragon 888 enthält.

Das Galaxy S21 Ultra wird voraussichtlich durch das Galaxy S21 und das Galaxy S21 + ergänzt. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird jedoch erwartet, dass diese Geräte etwas günstiger sind, um sie für Käufer attraktiver zu machen. Dies könnte dazu führen, dass diese Modelle auf eine Kunststoffrückseite umsteigen, die Kameras (im Vergleich zum Ultra) verkleinern und ein flaches Display anstelle des gebogenen Displays von Samsung haben, das seit 5 Jahren verwendet wird. Dies war ein Schritt des Samsung Galaxy S20 FE im Jahr 2020 und könnte eine Erfolgsformel für die neuen Handys sein.

Es gab eine Reihe von Lecks, die darauf hindeuten, dass Samsung ein neues echtes drahtloses Headset auf den Markt bringen wird. Nach dem reletiven Erfolg des Galaxy Buds Live ist das neue Galaxy Buds Pro eine weitere Entwicklung, die eher konventionell erscheint. In kompakten Knospen mit Siliziumspitzen können Sie eine aktive Geräuschunterdrückung erwarten.

Es sieht so aus, als ob Samsung ein Stück vom Tile Pie will - und Apple bis zum Anschlag schlagen will. Die Samsung Galaxy SmartTags gelten als Bluetooth-Tracker und bieten dieselben Funktionen wie Tile - obwohl wir uns vorstellen können, dass sie in Samsung SmartThings integriert werden.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Chris Hall.