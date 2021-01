Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Samsung ist nach wie vor einer der beliebtesten Telefonhersteller der Welt und das aus gutem Grund. Die Galaxy S- Flaggschiff-Smartphones des Unternehmens bieten häufig die beste Technologie, innovatives Design und benutzerfreundliche Funktionen, die Benutzer lieben.

Das Samsung Galaxy S20 , das Galaxy S20 + und das Galaxy S20 Ultra waren die Geräte für 2020, aber mit dem Jahreswechsel ist es fast Zeit für die nächste Generation von Galaxy S-Geräten - das Galaxy S21 und das S21 UItra .

Begeben Sie sich mit uns auf eine Reise in die Vergangenheit und sehen Sie, wie Samsung seine Geräte in unserer Geschichte des Galaxy S verändert hat.

Das Samsung Galaxy S wurde erstmals im Juni 2010 veröffentlicht und lief auf Android 2.1 mit einem 800 x 480 Super AMOLED-Display. Es hatte auch einen Single-Core-1-GHz-Prozessor und 0,5 GB RAM.

Die hintere Kamera hatte 5 Megapixel, während die vordere nur 0,3 Megapixel hatte. Das Besondere daran war die Anpassung von Android. Obwohl wir einige von TouchWiz auf anderen Geräten gesehen hatten, schien es, als würde es auf dem Galaxy S funktionieren.

Samsung Galaxy S Bewertung

Das aktualisierte Telefon, das auch als Samsung Galaxy S II bekannt ist , wurde im April 2011 veröffentlicht und verfügte über ein ähnliches 800 x 480-Display wie sein Vorgänger. Der Prozessor hatte eine Steigerung auf Dual-Core und 1,2 GHz, und es gab 0,75 GB RAM.

Die hintere Kamera hatte diesmal 8 Megapixel und eine nach vorne gerichtete 2-Megapixel-Kamera. Samsung hat Widgets mit dem Galaxy S II angenommen, was der Rivale HTC wirklich vorangetrieben hat.

Samsung Galaxy S2 Bewertung

Dieses Modell, das sich wieder an die römischen Ziffern hält, die technisch als Samsung Galaxy S III bekannt sind, erschien im Mai 2012 und war das erste Modell der Serie, das über einen HD-Bildschirm verfügte. Die Auflösung von 1280 x 720 war zu dieser Zeit ziemlich revolutionär. Es gab auch Android 4.0 Ice Cream Sandwich .

Beim Start gab es einen 1,4-GHz-Quad-Core-Prozessor mit 1 GB RAM, obwohl Samsung an einer 8-Megapixel-Rückfahrkamera festhielt. Es war etwas stärker geformt als das vorherige Telefon und es fühlte sich an, als wollte Samsung das Design etwas härter vorantreiben.

Samsung Galaxy S3 Bewertung

Das S4 wurde im April 2013 veröffentlicht und verzichtete auf die römischen Ziffern, die ohnehin niemand für Galaxy-Handys verwendete. Es verfügte über ein 5-Zoll-Full-HD-Display. Außerdem wurde die Rechenleistung auf einen 1,9-GHz-Quad-Core-Chip mit 2 GB RAM erhöht.

Auch die Rückfahrkamera hatte eine Beule von bis zu 13 Megapixeln. Das Designgefühl, das wir vom S3 hatten, kam hier wirklich zum Ausdruck: Das Galaxy S4 war ein großartiges Telefon, es sah einfach richtig aus und fühlte sich auch so an.

Samsung Galaxy S4 Bewertung

Im April 2014 hatte das S5 auch einen Full-HD-Bildschirm, der jedoch mit 5,1 Zoll etwas größer war (ein LTE-A-Modell erhöhte diesen Wert schließlich auf 2560 x 1440).

An Bord befand sich ein 2,5-GHz-Quad-Core-Prozessor mit 2 GB RAM. Und die Rückfahrkamera wurde erneut auf ein 16-Megapixel-Modul verbessert. Das Interessanteste am Galaxy S5 war jedoch das Heck mit einer Textur wie ein Heftpflaster. Samsung verwendete zu diesem Zeitpunkt noch abnehmbare Kunststoffrücken.

Die Galaxy S-Linie vom April 2015 war die erste, die zwei separate Geräte gleichzeitig anbot. Das Standard-Galaxy S6 war mit einem flachen Quad-HD-Super-AMOLED-Display (2560 x 1440) ausgestattet, das 5,1 Zoll misst, während Samsung sich auf gekrümmte Kanten konzentrierte, was zur Kante des Galaxy S6 (unten) und der Kante S6 + führte. Es war ein entscheidender Moment für die Galaxy S-Serie, der danach fortgesetzt wird.

Es lief auf einem von Samsung hergestellten Octa-Core-Prozessor, hatte 3 GB RAM und eine 16-Megapixel-Rückfahrkamera, die Ultra HD-Material aufnehmen konnte. Für die Front wurde eine 5-Megapixel-Kamera eingesetzt.

Wie sein ebenfalls im April 2015 veröffentlichter Stablemate verfügte auch das Galaxy S6 Edge über einen 5,1-Zoll-Quad-HD-Bildschirm, einen Octa-Core-Prozessor, 3 GB RAM, eine 16-Megapixel-Rückkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera.

Der Unterschied besteht darin, dass die Seiten des Displays gekrümmt und umwickelt sind, um die Illusion einer Lünette zu erzeugen - eine radikale Alternative zu dieser Zeit.

Das Galaxy S7 wurde im Februar 2016 angekündigt und mit einem 5,1-Zoll-QHD-Display (2560 x 1440) ausgestattet.

Wie das S6 zuvor war es die Flachbildschirmversion von zwei Mobilteilen, fügte jedoch eine 12-Megapixel-Kamera mit zwei Pixeln für eine bessere Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen und einen schnelleren Octa-Core-Prozessor hinzu.

Samsung Pay wurde auf dem Telefon aktiviert, das über NFC- und Magnetstreifensysteme funktionieren konnte.

Das Galaxy S7 Edge war in jeder Hinsicht ein echtes Flaggschiff. Auch dies wurde im Februar 2016 angekündigt und das 5,5-Zoll-Dual-Edge-QHD-Display war einfach hervorragend.

Alle Funktionen der S7 waren an Bord und das Design war ein bisschen runder als die S6-Kante, die ihr vorausging.

Das Samsung Galaxy S8 war das erste Unternehmen, das das Infinity-Display einführte. Es bezog sich auf die Tatsache, dass es ein Edge-to-Edge-Display ohne Lünetten oben und unten hatte. Der Fingerabdruckscanner wurde nach hinten verschoben, aber die Reduzierung dieser Rahmen ist das, was wirklich auffiel.

Zwar gab es im S8 + auch eine zweite Variante, die mit einem größeren Bildschirm und einem besseren Akku ausgestattet war, aber das Standard-Galaxy S8 war standardmäßig mit gebogenen Kanten ausgestattet.

An der Oberfläche sah das S9 dem S8 aus dem Jahr 2017 sehr ähnlich. Das Telefon bot immer noch das Design mit gebogenen Kanten und war mit einer 5,8-Zoll-OLED-Bildschirmgröße ausgestattet und erneut wasserdicht.

Das Galaxy S9 bietet auch AR-Emoji , mit dem das Telefon einen 3D-Avatar erstellen kann, indem Sie Ihr Gesicht scannen und eine Reihe von benutzerdefinierten Emoji für Sie erstellen. Diese können beispielsweise beim Chatten in WhatsApp oder Facebook Messenger verwendet werden, anstatt einfaches Emoji zu verwenden.

Neben dem S9 wurde auch das Samsung Galaxy S9 + auf den Markt gebracht, das eine Hauptkamera mit doppelter Blende bietet, die gegenüber dem Vorjahr einen Schritt weiter war.

Das Samsung Galaxy S10 wurde neben dem größeren S10 + , dem günstigeren S10e und einem 5G-fähigen Modell auf den Markt gebracht .

Das Flaggschiff von Samsung aus dem Jahr 2019 enthielt viele der gleichen Designfacetten, die wir kennen und lieben gelernt haben. Es gab auch einige Verbesserungen bei diesem Modell, die marktführende Konzepte wie den UltraSonic-Fingerabdrucksensor beinhalteten.

Ein Dreifachkamerasystem, intelligente Vorschläge für Autokameras und das kabellose Rückwärtsladen machten dieses Flaggschiff zu einem weiteren Flaggschiff. Es hatte auch eine Lochkamera auf der Vorderseite.

Samsungs Flaggschiff für 2020 ist das Samsung Galaxy S20 . Es gibt auch mehr Premium-Varianten im S20 + und S20 Ultra (unten).

Das Standard-Mobilteil setzt das Infinity-Display-Konzept fort und eliminiert die Lünette fast vollständig. Es schaltet auch die Lochkamera-Frontkamera in die Mitte. Die Bildschirmgrößen des S20 und S20 + betragen 6,2 bzw. 6,7 Zoll mit Quad HD + -Auflösungen (3200 x 1440). Sie haben auch In-Display-Fingerabdruckscanner, wie ihre S10-Vorgänger.

Der vielleicht größte Generationssprung ist die Erhöhung der Bildwiederholfrequenz auf 120 Hz für jeden Bildschirm mit Dreifachobjektivkameras auf beiden Bildschirmen, wobei die S20 + auch eine Time-of-Flight-Kamera erhält. Beide Telefone sind 5G-fähig, und eine 4G-Version des S20 ist ebenfalls erhältlich.

Das Samsung Galaxy S20 Ultra , der Vater der 2020-Reihe, verfügt über einen Mammutbildschirm - 6,9 Zoll, Quad HD + (3200 x 1440) und 120 Hz -, wird aber in Bezug auf das Design für seine riesige Kameraeinheit auf der Rückseite vielleicht am besten in Erinnerung bleiben .

Neben einem Flugzeitsensor verfügt die Ultra über 108-Megapixel-Haupt-, 48-Megapixel-10x-Tele- und 12-Megapixel-Ultra-Wide-Kameras. Es ist auch in der Lage, bis zu 100x "Space Zoom" für atemberaubende Langstreckenfotografie. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie ein Stativ einpacken.

Schreiben von Rik Henderson und Max Langridge. Bearbeiten von Chris Hall.