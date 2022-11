Der Realme 10 Pro+ bricht vor der bevorstehenden Ankündigung aus der Deckung

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir erwarten, dass das Realme 10 Pro+ am 17. November 2022 angekündigt wird. Aber das Flaggschiff-Telefon hat bereits in einem neuen Promo-Foto die Deckung gebrochen.

Realme hat bereits das Realme 10 angekündigt, aber das High-End-Handy 10 Pro+ ist der Ort, an dem die ganze Action zu erwarten ist. Es ist nur noch ein paar Tage von der Ankündigung entfernt, aber Realme hat einen weiteren Teaser geteilt - dieses Mal von der Rückseite des Geräts. Und es ist ein echter Hingucker.

Das neue Bild zeigt jemanden, der das neue Handy in die Luft hält und gibt uns einen tollen Blick auf eine ziemlich schick aussehende mehrfarbige Oberfläche. Sie wechselt von Lila zu Grün zu Blau und wieder zurück und sieht einfach umwerfend aus. Ob dies die einzige verfügbare Farbe sein wird, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass diese Farbe so oder so die richtige ist.

Ein weiterer bemerkenswerter Punkt sind die beiden großen Kameraöffnungen auf der Rückseite des Geräts. Das mag zwar den Anschein erwecken, dass es nur zwei Kameras gibt, aber das ist nicht der Fall. Man hat uns gesagt, dass eine 108-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Ultrawide-Kamera und eine 2-Megapixel-Zusatzkamera, die wahrscheinlich Tiefendaten verarbeiten wird, hinzukommen. Das sieht gut aus und ist besser als das übliche Kameraplateau, an das wir gewöhnt sind. iPhone 14 Pro, wir schauen dich an.

Zu den weiteren Merkmalen, die wir bereits erwarten, gehört ein 6,7-Zoll-FHD+-Bildschirm mit einem gebogenen Display, während die Rückseite des Geräts ebenfalls leicht gebogen zu sein scheint.

Wir werden alles, was es über das Realme 10 Pro+ zu wissen gibt, noch früh genug herausfinden, aber im Moment sollten wir einfach auf die mehrfarbige Oberfläche starren und warten.

Schreiben von Oliver Haslam.