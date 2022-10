Realme 10 vor der bestätigten Markteinführung im November angeteasert

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Realme hat bestätigt, dass es das Realme 10 im November ankündigen wird, und hat dabei drei wesentliche Verbesserungen angedeutet, auf die sich die Kunden freuen können.

Diese Bestätigung kam, nachdem Realme VP Madhav Sheth einen Teaser auf Twitter gepostet hatte, der einen Blick auf drei Aspekte eines Telefons zeigte - einen Chip, das Display und das, was wir jetzt wissen, das Gesamtdesign.

Wir wissen das aufgrund eines Tweets des @realme-Twitter-Accounts, der dies neben einem Veröffentlichungsfenster im November bestätigt. Wir haben noch kein genaues Datum, aber Sheth sagte, dass die Ankündigung "sehr bald" erfolgen wird, so dass ein Zeitfenster Anfang November wahrscheinlich ist.

Die 3 wichtigsten neuen Technologien sind Leistung, Design und Display Hast du sie richtig erkannt? Und ja, die neue #realme Number Series wird im November auf den Markt kommen! Drücken Sie die Taste, wenn Sie nicht warten können. https://t.co/CrZLrAGPr9- realme (@realmeglobal) October 26, 2022

Um welche Technologien es sich dabei handelt, müssen wir noch abwarten. Ersten Gerüchten zufolge soll es sich bei dem Chip um einen MediaTek Helio G99 handeln, der mit einem 6,4-Zoll-Display ausgestattet ist - zumindest beim Basismodell.

Was die Modelle betrifft, die angekündigt werden, so sind das Realme 10 5G und das Realme 10 Pro+ 5G bereits in den TENAA-Listen aufgetaucht, so dass sie eine sichere Sache zu sein scheinen. Man muss davon ausgehen, dass auch das Realme 10 Pro in der Mittelklasse zu finden sein wird.

Zumindest müssen wir nicht mehr allzu lange warten, um die Antworten auf die verbleibenden Fragen herauszufinden - der November steht schließlich vor der Tür.

