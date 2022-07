Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das nächste "Master Explorer Edition"-Handy von Realme ist auf dem Weg, und das Unternehmen selbst hat sich nicht gerade gescheut, darüber zu sprechen. Das Design des Telefons wurde über die offiziellen Social-Media-Kanäle in China eindeutig enthüllt.

Ein kurzer Blick in die Galerie des Unternehmens auf Weibo zeigt, dass das Telefon in stereotypen "Explorer"-Fotoshootings fotografiert wurde.

Die diesjährige Master Explorer Edition unterscheidet sich deutlich von der ersten Generation(die wie ein Muji-Koffer aussah). Die diesjährige Ausgabe sieht immer noch aus wie ein Koffer, aber mit einem viel mehr Vintage-Ansatz.

Das Unternehmen hat verraten, dass dieses besondere Telefon vier verschiedene Materialien kombiniert, darunter creme- oder beigefarbenes Leder und ein dunkles Messingmetall an den Rändern und in den Ecken.

Es hat ein recht flaches, rechtwinkliges Design, wie viele Smartphones im Jahr 2022, und verfügt über ein markantes Dreifach-Kamerasystem in der oberen linken Ecke. Auf der Vorderseite befindet sich ein flaches Display mit sehr dünnen Rändern und einer kleinen Lochkamera in der Mitte.

Obwohl das Handy noch nicht offiziell angekündigt wurde, ist es in China bereits im Rahmen eines Blindverkaufs" erhältlich, bei dem Käufer eine Anzahlung von 100 Yuan leisten können, die als 200 Yuan angerechnet wird, wodurch der Preis des Handys um 100 Yuan reduziert wird.

Realme hat noch nicht bekannt gegeben, welche technischen Daten wir bei diesem Telefon erwarten können, aber ein JD.com-Einzelhandelsangebot verrät, dass es einen 120Hz OLED-Bildschirm haben wird, während frühere Gerüchte darauf hindeuteten, dass es den Snapdragon 8+ Gen 1-Prozessor und einen 4880mAh-Akku mit 100W oder 150W Schnellladung haben wird. Wir erwarten auch eine

Die Auflistung verrät auch, dass es drei Speicher-Varianten geben wird: 8GB/128GB, 8GB/256GB und 12GB/256GB. Es wird außerdem erwartet, dass es zwei 50-Megapixel-Kameras (Haupt- und Ultrawide-Kamera) sowie eine 16-Megapixel-Selfie-Kamera hat.

Realme wird das GT 2 Master Explorer Edition auf einer Veranstaltung am 12. Juli offiziell vorstellen. Es sieht so aus, als würde es nur in China auf den Markt kommen - zumindest zu Beginn - aber wenn das Telefon weltweit auf den Markt kommt, werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Schreiben von Cam Bunton.