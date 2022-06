Realme bringt das GT Neo 3 mit dem Motto "Thor Love and Thunder" auf den Markt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Realme bereitet sich darauf vor, am 7. Juli eine Sonderausgabe des GT Neo 3 mit dem Thema "Thor Love and Thunder" zu enthüllen.

Der Marke sind kühne Designs nicht fremd, und es ist nicht die erste Sonderedition, die wir gesehen haben. Vor kurzem wurde eine Dragon Ball Z-Edition des Neo 3T in ausgewählten Märkten veröffentlicht.

Die Nachricht kommt, nachdem der Vizepräsident von Realme, Madhav Sheth, ein Teaser-Bild getwittert hat:

Thunder is all set to strike once again pic.twitter.com/gB0dgfYiOe-