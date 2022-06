Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die neuesten Handys der GT Neo 3-Serie von Realme sind in Europa offiziell vorgestellt worden, und bei ihnen dreht sich alles um Geschwindigkeit.

Das GT Neo 3 ist das Flaggschiff, während das 3T eine günstigere Option darstellt - ein vertrautes Namensschema für OnePlus-Fans.

Sowohl das Neo 3 als auch das 3T haben ein vom Rennsport inspiriertes Design: Das 3 verfügt über auffällige Rennstreifen in einer Farbe, die an die kultigen Shelby GT-Autos erinnert, während das 3T mit einem karierten Flaggenmuster auf der Rückseite ausgestattet ist.

Um das Design zu unterstützen, verfügt das GT Neo 3 über eine wahnsinnig schnelle 150-W-Schnellladefunktion, mit der Sie in nur 5 Minuten bis zu 50 Prozent aufladen können.

Das Neo 3T ist nicht ganz so schnell, aber mit 80 W Ladeleistung ist es auch nicht schlecht. Das 3T kann den Akku in 12 Minuten auf 50 % aufladen.

Machen Sie sich Sorgen über eine Verschlechterung der Akkuleistung? Realme hat 38 Sicherheitsschichten eingebaut und verspricht für das GT Neo 3 eine Kapazitätserhaltung von mindestens 80 Prozent nach 1600 Ladezyklen.

Das Neo 3 ist das erste Smartphone, das in Europa von der MediaTek Dimenisty 8100-Plattform angetrieben wird, und es verspricht eine hocheffiziente Flaggschiff-Leistung.

Es verfügt über ein 6,7-Zoll-AMOLED-Full-HD+-Display, das mit 120 Hz läuft und mit einer HDR 10+-Zertifizierung ausgestattet ist.

Was die Kameras angeht, so gibt es auf der Rückseite ein Triple-Kamera-Array mit dem Sony IMX 766 50MP Primärsensor, der die Hauptarbeit leistet.

Unterstützt wird er von einem 8-MP-Ultraweitwinkel und einem 2-MP-Makro. Es gibt auch einen neuen Street Photography-Modus, aber Realme hat nicht genau gesagt, was das tut.

In der Zwischenzeit wird das GT Neo 3T vom Snapdragon 870-Prozessor der letzten Generation angetrieben, der uns schon bei Geräten wie dem GT Neo 2 beeindruckt hat.

Es hat ein 6,62-Zoll-AMOLED-Full-HD+-Display, das ebenfalls mit flüssigen 120 Hz läuft.

Es gibt wieder ein Triple-Kamera-Array, aber dieses verfügt über einen 64MP-Haupt-Shooter neben einem 119-Grad-Ultra-Weitwinkel- und einem 4cm-Makro-Objektiv.

Realme kündigte außerdem an, dass das GT Neo 3T in ausgewählten europäischen Märkten in einer Sonderedition in Dragon Ball Z-Farbe erhältlich sein wird. Perfekt für alle, die ihr Handy wie Goku kleiden wollen.

Das GT Neo 3 mit 12 GB RAM, 256 GB Speicher und 150-W-Ladestation wird in Großbritannien 599,99 £ kosten. Das Neo 3T mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz wird für 369 € angeboten.

Schreiben von Luke Baker.