Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf dem Mobile World Congress 2022 Ende Februar kündigte Realme erstmals das GT Neo 3 an - komplett mit der schnellsten Ladetechnologie der Welt - und es hat nur wenige Wochen gedauert, bis das Gerät in China offiziell vorgestellt wurde.

Es ist nicht nur das erste Gerät, das mit einer superschnellen 150-W-Ladung auf den Markt kommt - oder was Realme UltraDart Charging Architecture (UDCA) nennt, mit der die 5.000-mAh-Zelle in nur 5 Minuten um 50 Prozent aufgeladen werden kann - es kann auch eine weitere Premiere für sich verbuchen, da es das erste Gerät ist, in dem MediaTeks Dimensity 8100 zum Einsatz kommt.

Der "Rennsportgeist" des GT steht angesichts seiner Spezifikationen außer Frage, aber der Preis, der in China bei ¥ 1.999 (£240/€285/$315) beginnt, ist viel, viel niedriger, als Sie vielleicht erwarten. Natürlich gilt dies nur für die Veröffentlichung des Geräts in China, denn durch internationale Anpassungen für Steuern und Versand wird es in anderen Märkten wahrscheinlich einen guten Batzen mehr kosten - falls und wenn es dort ankommt.

Das GT Neo 3 verfügt über ein 6,7-Zoll-Display mit 2K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, einschließlich einer Touch-Sampling-Rate von 1.000 Hz für ultimative Reaktionsschnelligkeit, das auch HDR10+ High Dynamic Range beherrscht.

Neben dem sehr ansprechenden Rennstreifendesign - hier in Lila, aber auch in Blau und Weiß - beherbergt die Rückseite auch eine Dreifach-Kameraeinheit, bestehend aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor mit optischer Stabilisierung (OIS), einer Ultraweitwinkelkamera und einem Makroobjektiv.

Das klingt zweifellos rundum beeindruckend, wobei die 150-W-UDCA-Ladefunktion ein echter Hingucker ist. Wir hoffen, dass Realme das Gerät bald auch in anderen Regionen auf den Markt bringen wird - und hoffentlich zu einem ebenso attraktiven Preis.

Schreiben von Mike Lowe.