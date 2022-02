Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Hier ist das erste Handy, das in Europa und Großbritannien mit Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-Plattform an Bord auf den Markt kommt: das Realme GT 2 Pro.

Nein, wirklich, Realme hat die Konkurrenz bis zur Ziellinie geschlagen. Samsung hat seine S22-Serie mit Exynos in Europa eingeführt. Das Find X5 Pro von Oppo kann man noch nicht kaufen.

Und obwohl viele 8 Gen 1-Handys auf den Markt kommen werden - das Xiaomi 12 soll irgendwann im März auf den Markt kommen - bezweifeln wir, dass viele (oder alle) so preisgünstig sein werden wie das GT 2 Pro von Realme.

Mit einem Startpreis von nur £599 in Großbritannien (€749 in Europa) bietet das Pro-Handy wirklich eine Menge an Top-Spezifikationen für einen nicht allzu hohen Preis. Das 6,67 Zoll große OLED-Panel bietet eine hohe Auflösung (3216 x 1440) und Helligkeit (max. 1400 nits). Es gibt bis zu 12 GB RAM (mit 3 GB bis 7 GB Erweiterung über ROM). Da gibt es in der Tat eine Menge zu erzählen.

Auch das Finish unterscheidet sich vom Durchschnitt. Das GT 2 Pro ist in vier Varianten erhältlich - Paper White, Paper Green, Steel Black, Titanium Blue - mit einer griffigen, strukturierten Oberfläche auf der Rückseite. Die Kameraeinheit ist in einem transparenten Gehäuse untergebracht und hebt sich so von anderen Geräten ab.

Die Kameras bestehen aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 50-MP-Weitwinkelkamera und einer "Mikroskop"-Kamera mit viel geringerer Auflösung (3 MP), die eine 40-fache Vergrößerung ermöglicht. Die beiden Hauptobjektive klingen gut, das dritte ist eher ein Gimmick.

Wann können Sie das Realme GT 2 Pro in die Finger bekommen? Nicht mehr lange: Das Gerät wird ab dem 8. März erhältlich sein. Das ist sogar noch früher als sein kleiner Bruder, das Standard-GT 2, das (ohne 8 Gen 1 und viele der höherwertigen Funktionen) ab dem 15. März zu einem noch niedrigeren Preis von 399 £ (549 € in Europa) erhältlich sein wird.

Schreiben von Mike Lowe.