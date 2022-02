Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nachdem seit Anfang Februar diverse Details angeteasert wurden, ist die Realme 9 Pro-Serie nun offiziell. Was können Sie also erwarten, wann können Sie ein Mobilteil kaufen und wie viel wird es kosten?

Zunächst einmal gibt es zwei Varianten: Realme 9 Pro und Realme 9 Pro+. Es geht nicht nur darum, dass sich das eine etwas vom anderen unterscheidet, da die beiden unterschiedliche Größen haben (das Plus ist tatsächlich kleiner), unterschiedliche Prozessoren verwenden und auch unterschiedliche Kameraeinstellungen haben.

Zuerst das Realme 9 Pro. Dieses 6,6-Zoll-Mobilteil (120 Hz), das in einer farbwechselnden Sunrise Blue-Option erhältlich ist, wird ab dem 23. Februar zu einem Preis von 299 £ in Großbritannien erhältlich sein. Es verfügt über die Snapdragon 695-Plattform von Qualcomm mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher.

Als nächstes das Realme 9 Pro+. Dieses 6,43-Zoll-Mobilteil (90 Hz) ist in der Tat das kleinere der beiden Varianten, das ab dem 4. März auch in farbwechselndem Sunrise Blue erhältlich ist und in Großbritannien ab 349 £ erhältlich ist. Es verfügt stattdessen über die Dimensity 920-Plattform von MediaTek und 8 GB RAM, aber mit 256 GB doppelt so viel Speicherplatz wie das 9 Pro.

Was ist also so „plus“ an dem teureren Modell, trotz seiner scheinbar geringeren Bildschirmspezifikation? Es dreht sich hauptsächlich um die Kameras. Das 9 Pro+ verfügt über einen 50-Megapixel-Sensor – den Sony IMX766 , wie Sie ihn im OnePlus Nord 2 finden – gekoppelt mit optischer Bildstabilisierung (OIS) als Hauptkamera. Dies bietet auch die von Realme als ProLight Imaging Technology bezeichnete Technologie - praktisch die Möglichkeit, die Stabilisierung zur Unterstützung von Szenen mit schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden.

Das Standard 9 Pro hingegen hat eine höher auflösende 64 MP Hauptkamera, aber es ist nicht so High-End und es gibt auch kein OIS. Das ist es, was die beiden Mobilteile wirklich voneinander unterscheidet. Ansonsten bilden die beiden anderen Objektive - ein 8-Megapixel-Weitwinkel- und ein 2-Megapixel-Tiefensensor - das dreifache hintere Setup beider Modelle.

Wir haben ein Realme 9 Pro + zur Überprüfung eingereicht und werden es vor dem Veröffentlichungsdatum im März auf Herz und Nieren prüfen, um zu sehen, ob es sich für Sie lohnt. Aber angesichts dieser Preise ist das Angebot von Realme offensichtlich attraktiv – auch wenn die Idee eines „Plus“-Modells, das nicht in jeder Hinsicht eine Verbesserung darstellt, etwas verwirrt wirken mag.

Schreiben von Mike Lowe. Bearbeiten von Rik Henderson.