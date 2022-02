Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Realme hat seine bevorstehende Smartphone-Einführung , die 9 Pro-Serie, mit der neuesten Nachricht angeteasert, dass sie ein farbveränderliches Heckdesign aufweisen wird.

Was bedeutet das? Realme nennt es „Light Shift Design“, ein Panel, das auf ultraviolettes Licht reagiert – lesen Sie das als Sonnenlicht – und die Farbe in weniger als fünf Sekunden von Blau nach Rot ändert, behauptet die Marke. Wenn Sie es wieder in den Schatten stellen, kehrt es in seine ursprüngliche Form zurück.

Jetzt ist es nicht das erste Mal, dass wir eine solche Technologie sehen: Vivos V23 und V23 Pro haben beide eine Sunshine Gold-Finish-Option, die die Farbe von Bronze zu Blau verschiebt - wie Sie auf unseren praktischen Bildern dieser Geräte hier sehen können .

Der Namensansatz von Realme ist ähnlich und doch anders: Das 9 Pro wird ein Sunrise Blue-Finish bieten, obwohl die Pressemitteilung der Marke das Mobilteil in seiner Art als „Chamäleon“ beschreibt.

Die Geschwindigkeit der Farbverschiebung scheint ein wichtiger Punkt für Realme zu sein, das feststellt, dass „Versuche wissenschaftlich getestet wurden, um Hindernisse zu überwinden, einschließlich der Frage, wie die molekulare Struktur ‚verändert‘ werden kann, damit das Material schnell die Farbe ändert und wieder ausbleicht.“ In der Tat sind fünf Sekunden unserer Erfahrung nach viel schneller als die Bemühungen von Vivo.

Realme enthüllte auch zusätzliche 9 Pro-Funktionen, darunter das schlanke 7,99-mm-Design des Mobilteils, das es zum flachsten Produkt der Marke macht. Hoffentlich wird es auch aus Gründen der Langlebigkeit eine ausreichend große Batterie hineinquetschen.

Ansonsten wird die vollständige und endgültige Spezifikation in den kommenden Tagen erwartet, nach der Ankündigung vom 26. Januar, dass das Realme 9 Pro+ mit Mediateks Dimensity 920 5G-Plattform ausgestattet sein wird , wobei Europa der Zielmarkt sein wird – und zuerst von der vollständigen Ankündigung erfahren wird. Beobachten Sie diesen Raum ...

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Schreiben von Mike Lowe.