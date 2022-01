Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die nächste nummerierte Smartphone-Reihe von Realme hat bereits eine Art Trickle-Launch gestartet, wobei das Realme 9i bereits diese Woche angekündigt wurde. Es wird jedoch nicht das einzige Telefon der Realme 9-Serie sein.

Ein detailliertes Rendering-Leak hat uns einen Einblick in das Aussehen des Realme 9 Pro gegeben und die Spezifikationen des Mobilteils enthüllt, das – so wie es klingt – überhaupt nicht „Pro“ sein wird.

Was das Design betrifft, so scheint es, als würde Realme an einem Design festhalten, das es bereits für eine Reihe verschiedener Mobilteile verwendet hat, nämlich einige der jüngsten Telefone der Realme GT-Serie .

Es hat das bekannte rechteckige Kameragehäuse auf der Rückseite mit zwei großen vertikal angeordneten Kameras und einer kleineren seitlichen Kamera auf halber Höhe rechts.

Gemäß den durchgesickerten Spezifikationen wird dieses Kamera-Setup eine 64-Megapixel-Hauptkamera neben einer 8-Megapixel-Ultrawide- und einer 2-Megapixel-Drittkamera mit geringer Auflösung (wahrscheinlich für Makro, Tiefe oder Schwarzweißdetails) enthalten.

Was andere Spezifikationen angeht, soll es ein 6,59-Zoll-AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz und einen Fingerabdrucksensor im Display aufweisen, so das Leak, das erstmals von SmartPrix in Zusammenarbeit mit @OnLeaks veröffentlicht wurde.

Im Inneren soll das Telefon vom Snapdragon 695 5G-Prozessor und nicht von einem Chipsatz der neueren Generation der Snapdragon-Serie angetrieben werden. Dazu kommen voraussichtlich 6 GB oder 8 GB RAM, 128 GB Speicher und ein großer 5000-mAh-Akku.

Die Markteinführungspläne von Realme sind noch nicht offiziell bekannt, aber mit dem baldigen MWC könnte es realistisch sein zu erwarten, dass das Telefon auf der Messe vorgestellt wird.

Schreiben von Cam Bunton.