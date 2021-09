Realme 9-Start gehänselt, Ankündigung bald?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Realme wird uns bald unsere ersten Neuigkeiten über die bevorstehende Aktualisierung seiner Telefone der "Zahlen"-Serie mitteilen, und dies wird dies laut einem der Führungskräfte des Unternehmens bereits in dieser Woche tun.

In einem Post auf Twitter schlug Francis Wong – Realme CMO in Indien und Europa – vor, dass der Hersteller beim Launch-Event für 8s und 8i am 9. September einige Neuigkeiten zu seiner Realme 9-Serie mitteilen wird.

Da es sich bei diesen beiden Telefonen wahrscheinlich um weniger aufregende Modelle der 8er-Serie handelt, trägt dies natürlich dazu bei, das Interesse an einem Launch-Event zu wecken, das ansonsten keine große Anziehungskraft hätte.

Wie ihr alle wisst, bringt #realme jedes Jahr zwei Generationen von Number & Pro auf den Markt (eine für H1, eine für H2). Ppl fragen jetzt nach der Realme 9-Serie, wir haben eine große Ankündigung zum bevorstehenden Launch 8s & 8i Event am 9. September. Buchen Sie also Ihren Kalender und sehen Sie ihn sich live an. pic.twitter.com/m8V8lgRntW — Francis Wong (@FrancisRealme) 2. September 2021

In dem Tweet bestätigt die Führungskraft von Realme den aktuellen Veröffentlichungsplan für die nummerierte Hauptserie von Realme-Telefonen. So wie es aussieht, veröffentlicht die Schwestermarke Oppo zweimal im Jahr ein Realme [X] und [X] Pro.

Historisch gesehen sind diese nummerierten Telefone in Bezug auf Preis und Leistung im Allgemeinen Telefone der Mittelklasse. Sitzen neben Leuten wie der OnePlus Nord- Serie in dieser Preisklasse von 250 bis 350 Pfund.

Wir würden erwarten, dass die 9er-Serie diesen Trend fortsetzt – besonders jetzt ist die GT-Serie mit ihrer Flaggschiff-Rechnung da. Es gibt nicht viele Informationen über Realme 9, aber wir wären überrascht, wenn es sich um ein größeres Update des bestehenden Realme 8 handelt.

Es ist wahrscheinlicher, dass wir einen kleinen Spec-Boost sehen werden und nicht viel mehr, aber das ist nur eine fundierte Vermutung. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald weitere Informationen auftauchen.