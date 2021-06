Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste Flaggschiff von Realme kommt nach Europa und wird voraussichtlich ab Ende dieses Monats, etwa Mitte Juni, erhältlich sein. Nachdem Realme bereits durch das niederländische Testunternehmen Telefication zertifiziert wurde, hat es Pocket-lint bestätigt, dass es - tatsächlich - bald hier auf den Markt kommt.

Das Realme GT soll eines der günstigsten Telefone mit dem Snapdragon 888-Prozessor sein. Als Referenz ist dies derselbe Prozessor, der in den leistungsstärksten Android-Telefonen zu finden ist. Beispiele sind das OnePlus 9 Pro und das Oppo Find X3 Pro .

XDA Developers weist darauf hin, dass es sowohl im Online-Shop von Realme als auch über AliExpress erhältlich sein wird. Wir sind uns nicht sicher, ob es in traditionelleren Geschäften und Spediteuren erhältlich sein wird.

Das Telefon ist nicht nur mit einem Snapdragon 888-Chipsatz ausgestattet , sondern wurde in China auch mit 8 GB oder 12 GB RAM sowie 128 GB oder 256 GB Speicher auf den Markt gebracht.

Laut einem frühen Bildvon Android Authority wird das Telefon auch mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher erhältlich sein, was eine enorme Menge an Speicher in einem Telefon ist.

Zu den weiteren Spezifikationen gehören ein ultra-glattes 120-Hz-OLED-Display mit einer Diagonale von 6,43 Zoll sowie ein 4.500-mAh-Akku mit 65 W kabelgebundener Blitzladung. Im Gegensatz zu den meisten Flaggschiff-Telefonen verfügt es sogar über einen Kopfhöreranschluss zum Anschließen kabelgebundener Audioprodukte.

Auf der Rückseite befinden sich drei Kameras: 64-Megapixel-Primär-, 8-Megapixel-Ultrawide- und ein dritter niedrig auflösender 2-Megapixel-Makrosensor. Mit all dem - plus Stereolautsprechern und Dolby Atmos - entwickelt es sich zum kompromisslosen Telefon.

Wir wissen nicht offiziell über den Preis, aber ein (seitdem gelöschter Tweet) von @Sudhanshu1414 deutete darauf hin, dass es in Europa bei etwa 400 € beginnen würde, was es zu einem sehr preisgünstigen Hochleistungsgerät macht.

Schreiben von Cam Bunton.